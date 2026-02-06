FC Online เปิดศึก "VBL International Series 2026" พร้อมบินลัดฟ้าสู่เยอรมนี!

FC Online เกมฟุตบอลยอดนิยม ประกาศเปิดตัวทัวร์นาเมนต์ VBL International Series 2026 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมรางวัล "ทริปผู้ชนะ (Winner Trip)" บินลัดฟ้าเปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลก ณ ประเทศเยอรมนี
รายการ VBL International Series เป็นทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตอย่างเป็นทางการของบุนเดสลีกา เยอรมนี ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในลีกฟุตบอลจำลองที่มีโครงสร้างแข็งแกร่งที่สุดในโลก โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดดเด่นด้วยคอนเซปต์การแข่งขันภายใต้ธีมของบุนเดสลีกา การแข่งขันในประเทศไทยปีนี้ออกแบบมาให้ครอบคลุมผู้เล่นทุกกลุ่มผ่านการแบ่งสายการแข่งขันออกเป็นสองระดับ ได้แก่ สายทั่วไป (Grassroots Bracket) ซึ่งมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่และแฟนบอลเข้ามาร่วมสนุกเพื่อชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 500 ดอลลาร์สหรัฐ รางวัลรองชนะเลิศ 300 ดอลลาร์สหรัฐ และรางวัลอันดับ 3 และอันดับ 4 รางวัลละ 100 ดอลลาร์สหรัฐ และสายมืออาชีพ (Professional Bracket) ที่จะเป็นการประชันฝีมือขั้นสูงของเหล่านักแข่งแถวหน้าเพื่อชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ รางวัลรองชนะเลิศ 600 ดอลลาร์สหรัฐ และรางวัลอันดับ 3 และอันดับ 4 รางวัลละ 200 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเงินรางวัลทั้งสองสายการแข่งขัน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ชนะเลิศของทั้งสองสายจะได้รับสิทธิ์บินลัดฟ้าไปสัมผัสประสบการณ์กับทริปผู้ชนะ (Winner Trip) ที่ประเทศเยอรมนี
สำหรับกำหนดการแข่งขันในครั้งนี้จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มข้นตลอดเดือนกุมภาพันธ์ โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่วันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2569 จากนั้นจะเข้าสู่การประชันฝีมือในรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนจะยกระดับความตื่นเต้นสู่การแข่งขันออฟไลน์ในรอบ 8 คนสุดท้าย ณ Garena Studio ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยรายละเอียดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะเปิดเผยเร็ว ๆ นี้ ทางออฟฟิเชียลแฟนเพจ EA SPORTS FC Online Thailand
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งใหม่และพิชิตโอกาสบินลัดฟ้าสู่เยอรมนี ในการแข่งขัน VBL International Series 2026 ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมการแข่งขันได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ศึกษารายละเอียดและกติกาการแข่งขันเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ ออฟฟิเชียลแฟนเพจ EA SPORTS FC Online Thailand ช่องทาง YouTube ที่ EA SPORTS FC ONLINE THAILAND และชุมชน Discord ที่ VBL International Series
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*