"LunaM:TH" เกม MMO สุดคิ้วท์ในตำนาน พร้อมเปิดให้บริการ 10 มี.ค.นี้

Soul Games ผู้พัฒนาเกมซีรีส์ Luna ต้นตำรับ ประกาศส่ง "LunaM:TH" เกมแนว Fantasy MMORPG สุดน่ารักบุกประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมให้บริการด้วยตัวเอง เพื่อการดูแลที่ทั่วถึงและใกล้ชิดกับเกมเมอร์ชาวไทย
LunaM:TH ขนทัพความสนุกมาแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นระบบคลาสที่หลากหลาย การต่อสู้แบบ PvP สเกลใหญ่ที่สายบวกต้องสะใจ และคอนเทนต์เชิงกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ทั้งสายชิลล์และสายฮาร์ดคอร์ จุดเด่นที่ขาดไม่ได้คือความน่ารักเกินต้านของชุดคอสตูมสุดคาวาอี้ สัตว์เลี้ยงสุดเลิฟ และพาหนะสุดเท่ที่มีให้เลือกปรับแต่งได้ตามสไตล์คุณ
มากกว่าแค่การเก็บเลเวล: สร้างมิตรภาพแท้ในโลกแฟนตาซี
เพราะเราเชื่อว่า "เกมเมอร์ไทยเน้นสังคม" LunaM:TH จึงมาพร้อมระบบ Social ที่แข็งแกร่ง:
• Family System: สร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ออกผจญภัยไปพร้อมกัน
• Guild Content: ระบบกิลด์ที่เน้นทั้งการแข่งขันและการร่วมมือ เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์
กิจกรรม Pre-registration: ยิ่งลงทะเบียนมาก ยิ่งแจกหนัก!
เพื่อฉลองการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ Soul Games จัดหนักแคมเปญลงทะเบียนล่วงหน้า ขนไอเทมแรร์มาแจกเพียบ:
1. Milestone Rewards: ก้าวแรกสู่โลกแฟนตาซีแบบเหนือระดับ เพียงร่วมลงทะเบียนล่วงหน้าให้ถึงยอดที่กำหนด รับไอเทมยกเซ็ตไปใช้ในช่วงเปิดเกมทันที:
• คอสตูม Limited Edition: ชุดสุดพิเศษที่ไม่มีจำหน่ายในเกม
• สัตว์ขี่ระดับ S-Grade: ทะยานไปในโลก Luna ด้วยสัตว์ขี่ระดับท็อปที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้ว
• ไอเทมสนับสนุนอีกเพียบ: แจกจริงให้คุณเก็บเลเวลได้ไวกว่าใคร!
2. กิจกรรม Lucky Draw สุดซี้ด: แจกทุกสัปดาห์!
ความคุ้มค่าไม่ได้จบแค่ในเกม สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว สามารถมาร่วมสนุกต่อที่หน้า Facebook Fanpage เพื่อร่วมกิจกรรมสุ่มแจกรางวัลสุดพิเศษทุกสัปดาห์
LunaM:TH เตรียมเปิดให้บริการในวันที่ 10 มีนาคมนี้ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วทั้งบน iOS และ Android ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอย่างใกล้ชิดได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ https://thai-preregist.soul-luna.com
