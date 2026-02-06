"MY HERO ACADEMIA: All's Justice" พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้!

Bandai Namco ประกาศวางจำหน่าย "MY HERO ACADEMIA: All's Justice" ภาคใหม่ล่าสุดจากอนิเมะซุปเปอร์ฮีโร่สุดฮิต พร้อมให้สัมผัสบทสรุปสุดท้ายของเรื่องราวสุดระทึกแล้วทั้งบนคอนโซลและพีซี
"MY HERO ACADEMIA: All's Justice" คือเกมต่อสู้แบบ 3 มิติในซีรีส์เกม My Hero Academia ภาคใหม่ล่าสุด ผู้เล่นจะได้พบกับตัวละครสุดโปรดจากแฟรนไชส์ My Hero Academia ในรูปแบบที่ทรงพลังที่สุด พร้อมระบบการต่อสู้ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพของพลังพิเศษอย่างเต็มที่ ติดตามการผจญภัยของเดกุและตัวละครอื่น ๆ ในสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างฮีโร่และวายร้าย และสัมผัสประสบการณ์การปะทะครั้งสำคัญระดับโลก ระหว่าง One For All และ All For One
หนึ่งวันในชีวิตของฮีโร่
สวมบทบาทเป็นเดกุและเหล่านักเรียนห้อง 1-A ใน "ภารกิจรวมทีม" และร่วมฝึกฝนในโลกเสมือนจริง ในฉากเกมสุดพิเศษนี้ สร้างทีมร่วมกับนักเรียนห้อง 1-A ในฐานะพันธมิตรและทำภารกิจต่าง ๆ ให้สำเร็จ พร้อมเอาชนะเหล่าร้ายในแผนที่สุดพิเศษ
กระโดดเข้าสู่ "Archives Battle" เพื่อสัมผัสประสบการณ์การต่อสู้สุดคลาสสิกจากเรื่องราวทั้งหมดของ My Hero Academia และ "Hero's Diary" เพื่อพบกับโมเมนต์ตัวละครที่ไม่เคยเห็นมาก่อน โหมดทั้งสองจะปลดล็อกได้โดยการทำภารกิจ Team Up ให้สำเร็จ
สงครามครั้งสุดท้าย
สัมผัสประสบการณ์บทสรุปของ My Hero Academia จากมุมมองใหม่ในโหมดเนื้อเรื่องของ MY HERO ACADEMIA: All's Justice ควบคุมการปะทะกันระหว่างฮีโร่และวายร้าย และดื่มด่ำไปกับการปะทะครั้งสุดท้ายของเรื่องราวในประสบการณ์ภาพยนตร์ที่หาได้เฉพาะใน MY HERO ACADEMIA: All's Justice เท่านั้น
รายชื่อตัวละครขนาดมหึมา
เหล่าฮีโร่และวายร้ายปะทะกันในรายชื่อตัวละครขนาดใหญ่ของ My Hero Academia เล่นเป็นนักเรียน U.A. ฮีโร่มืออาชีพ และวายร้ายที่คุณชื่นชอบจากเรื่องราวทั้งหมดของ My Hero Academia รวมถึงเวอร์ชันสุดท้ายและเวอร์ชันพลังเต็มที่ของพวกเขาด้วย
ปลดปล่อยพลังพิเศษของคุณ!
ควบคุมนักเรียน U.A. ฮีโร่มืออาชีพ และวายร้ายที่คุณชื่นชอบ และใช้พลังพิเศษเฉพาะตัวของพวกเขาเพื่อโจมตี ระเบิด และหลอกล่อศัตรู ปลดปล่อยฟีเจอร์การต่อสู้ใหม่ทั้งหมดเพื่อคว้าชัยชนะในสนามรบ แสดงพลังทั้งหมดของตัวละครของคุณในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
"MY HERO ACADEMIA: All's Justice" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bandainamcoent.asia หรือช่องทางโซเชียลทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
