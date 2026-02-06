"Horizon" เปิดจักรวาลใหม่ ออกล่าจักรกลไปด้วยกัน!

ภาคใหม่ล่าสุดจากฝีมือทีมงาน Guerrilla Games ที่ให้คุณและผองเพื่อนสนุกสนานไปกับการล่าแย้เหล็กแบบไม่ต้องคิดอะไรมาก
บริษัท Sony Interactive Entertainment จับมือสตูดิโอ Guerrilla Games ประกาศเปิดตัวเกม Horizon Hunters Gathering ผลงานภาคแยกใหม่ในแฟรนไชส์อสูรเหล็กชื่อดังที่หันมาทำเป็นแนวแอ็คชั่น Co-op ร่วมมือกัน 3 ผู้เล่น โดยตัวเกมมีแผนพัฒนาลงทั้งเครื่องคอนโซล PlayStation 5 และ PC (ผ่าน Steam)
ในเกมนี้เราและเพื่อนๆต้องร่วมมือกันในฐานะแนวป้องกันสุดท้ายของมนุษยชาติเพื่อต่อกรกับเหล่าจักรกลสุดอันตราย คุณจะได้เลือกสวมบทเป็นเหล่านักล่าที่มีทักษะเฉพาะตัว แต่ละคนล้วนมีสไตล์การเล่นและอาวุธที่โดดเด่นแตกต่างกันอย่างชัดเจน จงเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปเผชิญหน้ากับเหล่าจักรกลสุดท้าทายร้ายกาจที่มีการโจมตีและเอฟเฟกต์ธาตุหลากหลาย ภายในสภาพแวดล้อมและทิวทัศน์มากมายหลายรูปแบบ
เกม "Horizon Hunters Gathering" จะรองรับการเล่นออนไลน์ร่วมกันแบบข้ามแพลตฟอร์มระหว่างคอนโซลและพีซี รวมถึงยังมีระบบ NPC เผื่อไว้สำหรับคนที่ชอบเล่นคนเดียว หากใครสนใจอยากเข้าร่วมทดสอบตัวเกมล่วงหน้าก็สามารถคลิกสมัครลงทะเบียนผ่านโครงการ PlayStation Beta Program ได้แล้ววันนี้
