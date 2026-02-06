"DRAGON QUEST VII" ฉบับรีเมค พร้อมวางจำหน่ายแล้ว!

Bandai Namco และ SQUARE ENIX ประกาศวางจำหน่าย "DRAGON QUEST VII Reimagined" สัมผัสกับเกมอาร์พีจีสุดคลาสสิกฉบับตีความใหม่ พร้อมออกเดินทางท่องเวลาแล้ววันนี้ ทั้งบนคอนโซลและพีซี
"DRAGON QUEST VII Reimagined" เล่าเรื่องราวของฮีโร่หนุ่มผู้เปี่ยมด้วยความหวังและเพื่อน ๆ ในวัยเด็ก พวกเขาถูกพัดพาไปจากเกาะอันสงบสุขที่เรียกว่าบ้าน ถูกส่งย้อนเวลากลับไปในอดีตด้วยแผ่นจารึกโบราณ และได้รู้ว่าพลังชั่วร้ายได้ผนึกดินแดนต่าง ๆ ไว้ เมื่อพวกเขาค้นพบเศษแผ่นจารึกเพิ่มเติมและเปิดเส้นทางใหม่สู่อดีต สิ่งที่เริ่มต้นจากการค้นหาคำตอบกลับกลายเป็นการต่อสู้เพื่อชะตากรรมของโลกที่ยิ่งใหญ่และงดงามกว่าที่พวกเขาเคยจินตนาการไว้
"DRAGON QUEST VII Reimagined" พัฒนาต่อยอดจากเกมต้นฉบับที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพื่อมอบประสบการณ์เกมอาร์พีจีสมัยใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ การออกแบบตัวละครสุดคลาสสิกของ "อากิระ โทริยามะ" ได้รับการสร้างสรรค์ใหม่ในรูปแบบศิลปะ 3 มิติที่สวยงามและประณีต เสริมด้วยสภาพแวดล้อมและดันเจี้ยนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากไดโอรามา เนื้อเรื่องยังคงรักษาความซื่อสัตย์ต่อต้นฉบับ แต่ให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นและเพิ่มความลึกซึ้งของเรื่องราวผ่านภารกิจเสริม และมินิเกมต่าง ๆ ระบบการต่อสู้มีความตื่นเต้นและไดนามิกมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เช่น "Moonlighting" ความสามารถในการใช้สองอาชีพพร้อมกัน, Vocational Perks ที่เร้าใจ และอาชีพใหม่ Monster Master สำหรับการอัญเชิญมอนสเตอร์
พร้อมกับการวางจำหน่าย ผู้เล่นสามารถทดลองเล่นเดโมฟรีของ DRAGON QUEST VII Reimagined บนทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งข้อมูลเซฟสามารถนำไปเล่นต่อในเกมตัวเต็มได้ ผู้เล่นที่มีข้อมูลเซฟจากเดโมและเล่นตัวเต็มจะได้รับไอเทมตกแต่งพิเศษ "ชุดลำลอง" สำหรับตัวละครมาริเบลเป็นของขวัญ
ฟีเจอร์ของ DRAGON QUEST VII Reimagined ประกอบด้วย:
• ความงดงามที่สร้างสรรค์ด้วยมือ: การออกแบบตัวละครซึ่งเดิมทีสร้างสรรค์โดย อากิระ โทริยามะ ศิลปินมังงะชื่อดังระดับโลก ได้ถูกนำมาสร้างสรรค์ใหม่ในรูปแบบศิลปะ 3 มิติที่น่ารัก โดยใช้ตุ๊กตาที่สร้างขึ้นจริงในโลกแห่งความเป็นจริง สภาพแวดล้อมและดันเจี้ยนต่าง ๆ ก็ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีชีวิตชีวาด้วยสุนทรียภาพแบบไดโอรามาที่สร้างขึ้นด้วยมืออย่างประณีต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโลกอันเป็นที่รักของซีรีส์ DRAGON QUEST ได้อย่างชัดเจน
• เนื้อเรื่องที่ได้รับการปรับปรุง: แม้จะยังคงรักษาความซื่อสัตย์ต่อเนื้อเรื่องดั้งเดิม แต่ DRAGON QUEST VII Reimagined ได้รับการปรับปรุงเนื้อเรื่องให้ลื่นไหลและน่าติดตามยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการผจญภัยหลักแล้ว ผู้เล่นยังสามารถสนุกกับภารกิจเสริม เรื่องราว และมินิเกมต่าง ๆ ได้อีกด้วย
• ระบบการต่อสู้สุดเร้าใจ: ระบบการต่อสู้แบบผลัดกันเล่นได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อให้การต่อสู้มีความไดนามิกและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น รวมถึงระบบอาชีพที่ได้รับการอัปเดต ซึ่งมีกลไกการทำงานเสริมที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถใช้สองอาชีพพร้อมกันได้ ความสามารถพิเศษของอาชีพที่สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อตัวละครเข้าสู่สถานะ Worked up และอาชีพใหม่ Monster Master ที่แนะนำความสามารถพิเศษ "Positive Reinforcement" ที่สามารถเรียกมอนสเตอร์ทรงพลังมาโจมตีศัตรูได้
• ตัวละครที่น่าจดจำ: ร่วมเดินทางไปกับตัวละครอย่างคีเฟอร์ เจ้าชายแห่งเอสตาร์ด และมาริเบล ธิดาของนายกเทศมนตรี รวมถึงพันธมิตรและศัตรูอีกมากมาย
• การสำรวจอันกว้างใหญ่: ปลดล็อก ขยาย และสำรวจโลกต่าง ๆ โดยการรวบรวมชิ้นส่วนและทำภารกิจในแผ่นจารึกให้สำเร็จ โลกที่หลากหลายเหล่านี้มีเมืองที่คึกคักให้เยี่ยมชม ดันเจี้ยนที่ท้าทายให้พิชิต เควสต์ให้ทำ และอื่น ๆ อีกมากมาย
• การปรับปรุงคุณภาพชีวิต: มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในเกมมากมายเพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่น รวมถึงการออกแบบ UI ใหม่ด้วย
"DRAGON QUEST VII Reimagined" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Microsoft Store และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bandainamcoent.asia หรือช่องทางโซเชียลทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
