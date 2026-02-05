Call of Duty: Black Ops 7 เตรียมอัปเดตคอนเทนต์ซีซันสอง 6 ก.พ.นี้!

Activision เปิดตัวคอนเทนต์ Season 2 สำหรับ Call of Duty: Black Ops 7 และ Call of Duty: Warzone มาพร้อมโหมดใหม่ แผนที่ใหม่ และ Ranked Play ครบทุกโหมด เตรียมอัปเดตในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์นี้
ซีซันนี้อัดแน่นด้วยแผนที่มัลติเพลเยอร์ใหม่และแผนที่รีมาสเตอร์ โหมดการเล่นที่กลับมาอีกครั้ง แผนที่ Survival ใหม่ใน Zombies การรีเฟรช Rebirth Island ในธีมหิมะ รวมถึง Ranked Play ทั้งใน Black Ops 7 และ Warzone พร้อมคอนเทนต์เสริมอีกมากมายตลอดทั้งซีซัน
นอกจากนี้ในช่วงกลางซีซัน ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์ Battle Royale รูปแบบใหม่บนแผนที่ Avalon ใน Warzone ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากโหมด Blackout ใน Call of Duty: Black Ops 4
ไฮไลต์คอนเทนต์ Season 02
Black Ops 7 – Endgame
• Guild Strikes & Nightmare Zones Alden Dorne เปิดฉากโจมตีทั่ว Avalon ทำให้บางพื้นที่กลายเป็น Nightmare Zone ที่มีความยากสูงขึ้น พร้อมบอสประจำโซนที่มอบรางวัลระดับสูงเมื่อโค่นได้
• สกิลและความสามารถใหม่ เพิ่มสายสกิล Eagle Eye เน้นความแม่นยำ ดาเมจคริติคอล และประสิทธิภาพอาวุธ กลาง Season ปลดล็อกสกิลใหม่ 2 แบบ: Sentinel Protocol และ Blood Burner
• Glitches (กลาง Season) หลังโค่น Strike Boss จะเปิดกิจกรรมพิเศษแบบ off-map ให้ผู้เล่น 1–4 คนเอาชีวิตรอดจาก 6 เวฟ เพื่อรับ Nightmare Skills
Black Ops 7 – Multiplayer
• แผนที่ใหม่และแผนที่กลับมา ช่วงเปิด Season : Torment, Sake, Nexus และ Slums (รีมาสเตอร์) กลาง Season : Torque, Cliff Town (Yemen เวอร์ชันปรับใหม่), Mission: Peak รวมถึง Grind และ Firing Range
• โหมดการเล่น โหมดยอดนิยมอย่าง Safeguard และ Overdrive กลับมา เสริมด้วยโหมดจำกัดเวลา เช่น Luck Confirmed, Solo Hearts Moshpit และ Third Wheel Gunfight โหมด Gauntlet และ Infected จะมาในช่วงกลาง Season
• Ranked Play Ranked Play กลับมาอีกครั้ง ใช้กติกาเดียวกับ CDL ผู้เล่นต้องชนะ Placement Matches เพื่อรับแรงก์เริ่มต้น และไต่ SR เพื่อปลดล็อกรางวัลเฉพาะโหมดจัดอันดับ
• Scorestreak ใหม่ กลาง Season เพิ่ม Lockshot ปืนอัจฉริยะที่ล็อกเป้าและกำจัดศัตรูหลายเป้าหมายพร้อมกัน
Black Ops 7 – Zombies
• แผนที่ Survival ใหม่: Mars พาผู้เล่นเข้าสู่วิหารโบราณใต้พื้นผิวดาวอังคาร ต่อสู้กับฝูงซอมบี้และเนื้อเรื่องหลัก Astra Malorum เพื่อปลดล็อกรางวัลพิเศษ
• โหมด Zombies ใหม่
- Cursed Survival: เริ่มด้วยปืนพก HUD จำกัด และระบบแต้มสไตล์ BO3
- Starting Room: ต่อสู้ในพื้นที่ปิด เน้นทักษะและความอึด
• แผนที่ Round-Based ใหม่ (กลาง Season) เปิดตัว Paradox Junction พร้อม GobbleGum ใหม่ Turncoat ที่ทำให้ซอมบี้บางส่วนหันมาช่วยผู้เล่น
Call of Duty: Warzone
• Rebirth Island Winter Refresh รีเฟรชเกาะ Rebirth Island ในธีมหิมะ เพิ่มโครงสร้างใหม่ ปรับเลย์เอาต์ และเส้นทางการต่อสู้
• ระบบการเล่นใหม่ รอยเท้าบนหิมะ, Dynamic Infil Events, Snowstorm Gas Circle, Blueprint loot แบบคลาสสิก และ Smoke Screen Killstreak
• โหมดและ Ranked Play เปิดตัว Ranked Play: Resurgence บน Haven’s Hollow แข่งขันแบบ Trios พร้อมกติกาสไตล์ CDL
• โหมดจำกัดเวลา (LTM) Loaded Resurgence, Rush Resurgence, Extreme Resurgence และ Iron Gauntlet Beta
• Battle Royale ใหม่ (กลาง Season) แผนที่ Avalon เปิดตัวพร้อมประสบการณ์ BR รูปแบบใหม่
คอนเทนต์รวมทุกโหมด
• อาวุธใหม่ 7 ชนิด เช่น EGRT-17 Assault Rifle, REV-46 SMG, SG-12 Shotgun และ Swordfish A1 Marksman Rifle
• อีเวนต์และรางวัลใหม่ Weekly Challenges, Event เฉพาะโหมด และ Escalation Directive Event
• Battle Pass และ BlackCell Battle Pass ใหม่ พร้อมสกิน อาวุธ และของตกแต่ง BlackCell มาพร้อม Operator พิเศษ “Phantom” และสกิน “Eclipse”
• ไอเทมร้านค้าใหม่ รวมถึง Tracer Pack: Shadow Strike Bundle และ Mastercraft Weapon Blueprints
ผู้ที่สนใจสามารถรับชมเทรลเลอร์ Season 02 ได้แล้ววันนี้ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ Call of Duty Blog อย่างเป็นทางการ
