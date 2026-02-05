"Seven Knights Re:BIRTH" เปิดตัวบน Epic Games Store แล้ว!

เน็ตมาร์เบิ้ล ปล่อยอัปเดตสำหรับเกม "Seven Knights Re:BIRTH" ต้อนรับสองอัศวินตำนาน หนึ่งในนั้นคือสมาชิกสี่จักรพรรดิ ‘ลิโป้’ และคอนเทนต์ใหม่มากมาย พร้อมเปิดให้เล่นบน Epic Games Store แล้ว
[ยอดขุนพลไร้เทียมทาน] ลิโป้ อัศวินตำนานสายโจมตี ผู้เป็นสมาชิกสี่จักรพรรดิ ลิโป้เป็นอัศวินที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้อย่างทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมที่เน้นการโจมตีทางกายภาพเป็นหลัก พบกับกิจกรรมเรียกพิกอัป ลิโป้ ที่กำลังจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เล่นมีโอกาสมากขึ้นในการเพิ่มลิโป้เข้าสู่ทีม และกิจกรรมพัฒนา ลิโป้ จะมอบรางวัลมากมาย เช่น หินอัปเกรดสกิลส่องแสง เมื่อทำภารกิจที่กำหนดสำเร็จ
ห้ามพลาดอีกหนึ่งอัศวินใหม่อย่าง [สาวงามที่กลับมา] เสี่ยวเฉียว อัศวินตำนานสายเวท เสี่ยวเฉียวมาจากทวีปไอชา เธอเก่งกาจในการโจมตีเรดนักล่าเหล็กไหล ผู้เล่นสามารถรับเสี่ยวเฉียวได้สูงสุดสามครั้งผ่านภารกิจกลุ่มนักเดินทางอัศวินครั้งที่ 2
นอกจากนี้ Seven Knights Re:BIRTH ยังได้เปิดตัวบน Epic Games Store อย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ด้วยการวางจำหน่าย Seven Knights Re:BIRTH เวอร์ชัน PC นี้ ทางเกมได้ตั้งเป้าที่จะขยายฐานผู้เล่นไปทั่วโลก โดยเข้าถึงกลุ่มผู้เล่น PC ที่กว้างขึ้น และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาดโลก
สำหรับอัปเดตคอนเทนต์อื่น อาทิ คอสตูมใหม่สำหรับอีวาน คาริน และยูอิ, การเริ่มต้นดินแดน 24, และฟีเจอร์พรีเซตขายอุปกรณ์เพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อขายอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันตรุษ พร้อมมอบรางวัลสุดคุ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมเรียกพิเศษวันตรุษที่มอบโอกาสให้ผู้เล่นได้พบเจอกับสมาชิก (อดีต) เซเว่นไนท์
เกม Seven Knights Re:BIRTH เป็นการสานต่อองค์ประกอบสำคัญจากฉบับออริจินัล เซเว่นไนท์ IP เรือธงของเน็ตมาร์เบิ้ลที่มียอดดาวน์โหลดสะสมทะลุ 100 ล้าน ไม่ว่าจะเป็น เนื้อเรื่อง, ตัวละคร, ระบบการต่อสู้, และกลไกหลัก พร้อมยกระดับประสบการณ์การเล่นเกม ด้วยภาพกราฟิกสุดตระการตาและฟีเจอร์เกมเพลย์ที่ทันสมัยตามเทรนด์ปัจจุบัน
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม Seven Knights Re:BIRTH ได้ที่เว็บไซต์ทางการและฟอรัมเกม นอกจากนี้แฟน ๆ ยังสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเกมผ่านทางช่องทางโซเชียลทางการบน Facebook และ YouTube ได้อีกด้วย
