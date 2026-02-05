"Overwatch" ดร็อปเลข 'สอง' ฉลองรับศักราชใหม่ 10 ก.พ.

บลิซซาร์ด ประกาศรีเฟรชแฟรนไชส์ฮีโร่ชูตเตอร์ที่อยู่มานมนาน ด้วยการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เพื่อให้ผู้เล่นดื่มด่ำกับเรื่องราวภายในเกมมากยิ่งขึ้น
Blizzard Entertainment ออกมาประกาศปรับโฉมใหม่สำหรับเกมยิงฟรีทูเพลย์ Overwatch 2 โดยตัดหมายเลขห้อยท้ายทิ้งให้เหลือเพียงแค่ Overwatch เท่านั้น เพราะต้องการสื่อถึงบทเริ่มต้นใหม่ของเกมในตีม The Reign of Talon ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ปี 2026 และยิงยาวเนื้อหาตีมดังกล่าวไปตลอดหนึ่งปีเต็ม
ในวันแรกของการเปิดตัว ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับตัวละคร 5 ฮีโร่ใหม่ที่เตรียมบรรจุอัปเดตเข้ามาพร้อมๆกัน ได้แก่ Domina (แทงค์), Emre (แดเมจ), Mizuki (ซัพพอร์ต), Anran (แดเมจ) และ Jetpack Cat (ซัพพอร์ต) ในขณะที่ฮีโร่ใหม่ปริศนาอีก 5 ตัวละครจะทยอยอัปเดตตามเข้ามาภายหลังตลอดทั้งซีซั่น
The Reign of Talon นั้นจะมุ่งเน้นเรื่องราวต่อสู้กันระหว่างฝ่าย Overwatch กับ Talon โดยระหว่างซีซั่นจะมีอีเวนท์ Conquest ให้ผู้เล่นเลือกข้างเพื่อมาทำสงครามแข่งขันกัน นอกจากนี้ Overwatch ยุคสมัยใหม่ยังได้มีการเปลี่ยนรูปลักษณ์หน้าตาอินเตอร์เฟส ปรับปรุงประสบการณ์เกมเพลย์ รวมถึงเพิ่มบทบาท "ซับโรล" ให้กับฮีโร่ในแต่ละสาย ยกตัวอย่างเช่น Widowmaker และ Hanzo ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ตัวละครสายแดเมจประเภท SHARPSHOOTER ซึ่งจะได้รับบัฟพาสซีฟในทุกครั้งที่โจมตีติดคริติคอลจะช่วยลดระยะเวลาคูลดาวน์ของทักษะอบิลิตี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เป็นต้น
ส่วนคอลแลปส์สุดพิเศษที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์นี้ จะเป็นการเอาใจเหล่าเกมเมอร์สาวๆด้วยกิจกรรม Hello Kitty & Friends ที่มาพร้อมกับสกินสดใสน่ารักของเหล่าตัวละครทั้ง 6 แถมยังมีข่าวดีสำหรับเจ้าของเครื่อง Switch 2 ที่จะได้สัมผัสเล่นเกม Overwatch กับเขาเสียทีในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2026
