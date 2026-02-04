ร่วมทดสอบ! "Animula Nook" เกมซิมฯสดใส ในโลกใบจิ๋ว

ผลงานฟรีทูเพลย์น้องใหม่ล่าสุดจากค่าย Tencent เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมอัลฟ่าเทสต์กันแล้ววันนี้สำหรับชาวพีซี
บริษัทตัวแทนจัดจำหน่าย Tencent Games ร่วมกับทีมพัฒนา LilliLandia Games ออกมาประกาศเตรียมจัดช่วงทดสอบอัลฟ่าเทสต์สำหรับเกมแฟนตาซีจำลองชีวิตแสนสุขในโลกย่อส่วนที่ใช้ชื่อว่า Animula Nook โดยผู้เล่นบนสตีมที่สนใจสามารถคลิกลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิ์เข้าร่วมทดสอบตัวเกมได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก animulanook.com
คอนเซปต์ของเกมคือการนำพาผู้เล่นก้าวเข้าสู่โลกย่อส่วนอันแสนอบอุ่นเพื่อสำรวจและใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งของในชีวิตประจำวันที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ ณ ที่แห่งนี้คุณจะได้รวบรวมแสงแดด หยาดฝน สร้างบ้านในฝัน และเป็นเพื่อนกับเหล่าชาวบ้านที่แปลกประหลาดชวนฝัน ทุกการสำรวจคือการผจญภัยที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าประหลาดใจ ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบวัสดุหายากหรือได้พบปะกับเพื่อนใหม่ๆ
โลกใบเล็กนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวา พบกับเหล่าประชากรแสนสุขอันหลากหลายของโลกนี้ ตั้งแต่มนุษย์ตัวจิ๋วไปจนถึงสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน แลกเปลี่ยนของขวัญ สร้างความทรงจำ และเฝ้าดูสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อคุณใกล้ชิดกันมากขึ้น เรื่องราวของพวกเขาจะยิ่งเปิดเผยในแบบที่เป็นส่วนตัวและน่าประหลาดใจมากกว่าเดิม และหากดูแลอย่างเพียงพอ คุณอาจชวนให้พวกเขาย้ายมาอยู่กับคุณได้ด้วย
ผู้เล่นจะได้ปรับแต่งตัวละครตามใจปรารถนา ปลดปล่อยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และทำให้โลกทั้งใบเป็นของคุณ ด้วยชุด เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องมืออันมากมายไร้ที่สิ้นสุด ทุกสิ่งที่คุณสร้างคือกระจกสะท้อนตัวคุณเองออกมา ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นจากกล่องนม คาเฟ่ที่สร้างจากถ้วยชา หรือร้านค้าขนาดเล็กจากโหลเก็บเครื่องเทศ สตาร์ทเริ่มต้นจากโต๊ะของคุณ แล้วลามขยายไปสู่ขอบหน้าต่าง ตู้ ไปจนถึงสนามหลังบ้าน
เกม "Animula Nook" มีแผนเปิดให้บริการเล่นฟรีทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Switch 2 และ PC (ผ่าน Steam / Epic Games Store / Mac) ส่วนกำหนดวันที่แน่ชัดนั้นยังไม่มีใครทราบ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
