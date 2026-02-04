Nintendo Switch ยอดขายทะลุ 155 ล้านเครื่อง ขึ้นแท่นคอนโซลขายดีอันดับสอง!

Nintendo Switch เครื่องเกมแบบไฮบริดรุ่นแรกของนินเทนโด ทำยอดขายทะลุ 155 ล้านเครื่องทั่วโลก ขึ้นแท่นคอนโซลขายดีตลอดกาลอันดับสอง เบียด Nintendo DS ลงไปเป็นอันดับสาม และตามหลัง PlayStation 2 เพียง 5 ล้านเครื่องเท่านั้น
ย้อนกลับไปในปี 2004 นินเทนโดเปิดตัว Nintendo DS เครื่องเกมพกพาที่มีเอกลักษณ์คือหน้าจอคู่บนล่าง พร้อมระบบควบคุมแบบสัมผัสสำหรับหน้าจอล่าง สร้างความแปลกใหม่และเพิ่มลูกเล่นที่หลากหลายให้กับการเล่นเกม จนได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ด้วยยอดขายทั่วโลกถึง 154.02 ล้านเครื่อง ครองแชมป์เครื่องเกมที่ขายดีที่สุดของ Nintendo ในตลอดหลายปี
จากรายงานทางการเงินปี 2025 ของ Nintendo ระบุว่าเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2025 Nintendo Switch เครื่องเกมแบบไฮบริดที่รองรับการใช้งานทั้งเป็นคอนโซลภายในบ้านและการพกพาออกไปเล่นนอกบ้าน สามารถทำยอดขายถึง 155.37 ล้านเครื่อง แซงหน้า Nintendo DS กลายเป็นเครื่องเกมขายดีที่สุดของนินเทนโด และขึ้นแท่นคอนโซลขายดีตลอดกาลอันดับสอง เป็นรอง PlayStation 2 ที่ยอดขาย 160 ล้านเครื่อง
ขณะที่ Nintendo Switch 2 เครื่องเกมไฮบริดรุ่นถัดมา ทำยอดขายได้ประมาณ 17.37 ล้านเครื่อง ซึ่งจากรายงานระบุว่า Nintendo Switch ยังคงได้รับความนิยมจากความสามารถในการผสมผสานการเล่นแบบพกพาและการเล่นในบ้านเข้าด้วยกัน ทำให้มียอดขายที่สม่ำเสมอจนกลายเป็นเครื่องเล่นเกมที่ขายดีที่สุดของ Nintendo ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าแนวทางที่เน้นการเล่นแบบพกพายังคงได้รับความนิยม ซึ่ง Nintendo Switch 2 ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากในอนาคต
