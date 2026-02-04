Crunchyroll พร้อมรองรับภาษาไทย จัดเต็มกิจกรรมใน Animonium 2026

Crunchyroll แพลตฟอร์มอนิเมะระดับโลก เปิดตัวแพลตฟอร์มเวอร์ชันภาษาไทย เพื่อให้แฟน ๆ อนิเมะชาวไทยสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ที่ชื่นชอบได้สะดวกกว่าเดิม และเตรียมพบกับกิจกรรมแฟนด้อมในงาน Animonium 2026 วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์นี้
การพัฒนาแพลตฟอร์มครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Crunchyroll ในการยกระดับประสบการณ์การรับชมอนิเมะให้เข้าถึงง่ายและตอบโจทย์แฟนชาวไทยมากยิ่งขึ้น ผ่านการเปิดตัวครั้งเดียวที่ผสานทั้งการรองรับภาษาไทยและตัวเลือกคอนเทนต์ที่หลากหลายและลงลึกยิ่งกว่าเดิม ปัจจุบัน Crunchyroll มีอนิเมะให้รับชมในประเทศไทยกว่า 500 เรื่อง ประกอบด้วยอนิเมะพากย์ไทยกว่า 70 เรื่อง และอนิเมะซับไทยกว่า 300 เรื่อง โดยการเปิดตัวการใช้งานแพลตฟอร์มภาษาไทยในครั้งนี้มาพร้อมการเพิ่มคอนเทนต์ใหม่กว่า 70 เรื่อง แบ่งเป็นอนิเมะพากย์ไทยเพิ่มเติม 26 เรื่อง และอนิเมะซับไทยอีก 45 เรื่อง เพื่อขยายการเข้าถึงคอนเทนต์แปลไทยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น แฟนอนิเมะชาวไทยสามารถรับชมอนิเมะทั้งหมดบน Crunchyroll ได้ในราคาเริ่มต้นเพียง 99 บาทต่อเดือน หรือ 799 บาทต่อปี สำหรับแพ็กเกจ Fan ขณะที่แพ็กเกจ Mega Fan ราคา 119 บาทต่อเดือน หรือ 999 บาทต่อปี มาพร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติมและรองรับการรับชมผ่านหลายอุปกรณ์
ในซีซันหน้าหนาวที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ Crunchyroll มีอนิเมะกว่า 40 เรื่องที่ฉายพร้อมญี่ปุ่น อาทิ JUJUTSU KAISEN ซีซัน 3, Frieren: Beyond Journey’s End ซีซัน 2, Fire Force ซีซัน 3, Sentenced to Be a Hero, The Demon King’s Daughter is Too Kind!!, An Adventurer’s Daily Grind at Age 29 และอีกมากมาย โดยทุกเรื่องสามารถรับชมได้ทั้งแบบซับไทยและพากย์ไทย ช่วยให้แฟน ๆ ได้เพลิดเพลินไปกับอนิเมะตอนล่าสุดแบบเรียลไทม์ ที่ฉายตามช่วงเวลาเดียวกับการออกอากาศต้นฉบับจากประเทศญี่ปุ่น
เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาครั้งสำคัญนี้สำหรับแฟนอนิเมะชาวไทย Crunchyroll ได้เปิดตัวแคมเปญแบรนด์ระดับโลก ‘Choose Unordinary’ (ทุกวันดูไม่ธรรมดา) ในประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินการในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชีย แคมเปญดังกล่าววางตำแหน่ง Crunchyroll ในฐานะประตูสู่โลกแห่งจินตนาการของอนิเมะที่แตกต่างและไม่ธรรมดา ถ่ายทอดผ่านงานภาพวาดมือเชิงสร้างสรรค์ที่มีตัวละคร Hime คาแรกเตอร์ต้นฉบับของ Crunchyroll เป็นองค์ประกอบหลัก ทั้งนี้ แคมเปญดังกล่าวสะท้อนความตั้งใจของ Crunchyroll ในการเชื่อมโยงกับแฟนอนิเมะชาวไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านพลังของความคิดสร้างสรรค์ เรื่องราว และอารมณ์ที่อนิเมะถ่ายทอดออกมา
Rahul Purini ประธานบริษัท Crunchyroll กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีผู้ชมที่หลงใหลในอนิเมะเป็นอันดับต้น ๆ และเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปิดให้ใช้งานแพลตฟอร์มเป็นภาษาไทย การเพิ่มคอนเทนต์พากย์และซับไทยจำนวนมาก รวมถึงการเข้าถึงอนิเมะตอนล่าสุดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จะช่วยให้แฟน ๆ สามารถรับชมอนิเมะในภาษาท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์”
ตลอดปีที่ผ่านมา การรับชมอนิเมะในประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยประเทศไทยติดอันดับตลาดที่มีการมีส่วนร่วมกับอนิเมะสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก ขณะเดียวกัน ยอดรับชม Crunchyroll ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ความมุ่งมั่นในตลาดไทยครั้งนี้ต่อเนื่องจากความสำเร็จของภาพยนตร์ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle ซึ่งครองตำแหน่งภาพยนตร์อนิเมะที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา
ต่อยอดจากความนิยมของอนิเมะในประเทศไทย Crunchyroll มีแผนขยายคอนเทนต์ที่แปลเป็นภาษาไทยอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2026 โดยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จะมีการเพิ่มอนิเมะมากกว่า 150 เรื่อง พร้อมซับไทยและพากย์ไทย
เพื่อสานต่อการสร้างการมีส่วนร่วมกับแฟนอนิเมะในประเทศไทย Crunchyroll เตรียมเข้าร่วมงาน Animonium 2026 เทศกาลอนิเมะและวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นระดับแนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–8 กุมภาพันธ์ 2026 ณ สยามพารากอน ฮอลล์ ภายในบูธ Crunchyroll แฟน ๆ จะได้พบกับไฮไลต์จากอนิเมะบนแพลตฟอร์ม มุมถ่ายภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก One Piece รวมถึงถุงของที่ระลึกจาก Crunchyroll สำหรับผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ Crunchyroll ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักของคอนเสิร์ตดนตรีสด Animonium Live ภายในงาน ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสามวัน แฟน ๆ ชาวไทยสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตต่าง ๆ จาก Crunchyroll ได้ผ่านโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น Instagram และ TikTok ที่ Crunchyroll_TH รวมถึง Facebook Crunchyroll.Th
