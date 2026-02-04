"TEKKEN 8" เผยตัวละครใหม่ Season 3 พร้อมฉลองครบรอบ 2 ปี!

Bandai Namco ประกาศตัวละครที่เล่นได้ตัวใหม่ที่จะเข้าร่วมสังเวียนใน Season 3 สำหรับ TEKKEN 8 พร้อมรายละเอียดแคมเปญฉลองครบรอบ 2 ปี Season 3 Pass จะวางจำหน่ายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้
ทีมงานยังได้ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิเริ่มเล่นเกมล่วงหน้าสำหรับผู้ซื้อ Season 3 Pass เป็น 120 ชั่วโมง จากเดิม 72 ชั่วโมงสำหรับ Season 1 และ 2 เปิดโอกาสให้ผู้เล่นผู้เป็นเจ้าของ Season 3 Pass ได้สนุกกับตัวละครใหม่และเนื้อหาใหม่ ๆ เป็นระยะเวลาที่ยาวนานและละเอียดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เมื่อซื้อ Season 3 Pass ผู้เล่นยังจะได้รับ “Aurora Arrangement Pack” ไอเทมเครื่องแต่งกายสุดพิเศษในทันที ซึ่งสามารถใช้กับตัวละครได้ทุกตัวรวมถึงตัวละครใหม่ด้วย
กำหนดการอัปเดตสำหรับ Season 3
ตามที่ได้ชมในเทรลเลอร์ชุดใหม่ล่าสุดนี้ เนื้อหาโดยรวมของ TEKKEN 8 Season 3 Pass ในส่วนต่าง ๆ จะพร้อมให้เล่นเป็นลำดับดังต่อไปนี้:
• 10 กุมภาพันธ์: วางจำหน่าย Season Pass 3
• 10 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม: แคมเปญครบรอบ 2 ปี
• 17 มีนาคม เป็นต้นไป: อัปเดตครั้งใหญ่
• 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป: เริ่มต้นการแข่งขันประจำปี 2026 อย่างเป็นทางการ
• ฤดูใบไม้ผลิ: ปล่อยตัวละคร #1 สำหรับ Season 3 - Kunimitsu
มีกำหนดการอัปเดตในภายภาคหน้าอีกหลายครั้ง รวมถึงการปล่อยเนื้อหาเสริมที่สามารถดาวน์โหลดได้ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในไม่ช้า
รายละเอียดการอัปเดตครั้งใหญ่
ทีมงานมีกำหนดการอัปเดตครั้งใหญ่สำหรับ Season 3 ราว ๆ เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนี้ เนื้อหาหลักของข้อมูลอัปเดต Ver. 3.00 ซึ่งมีกำหนดการในวันที่ 17 มีนาคม ได้รับการเปิดเผยแล้ว
• ปรับสมดุลการต่อสู้ และปล่อย “TEKKEN Dev Feedback Portal (β-version)”
• รีเซ็ตระดับดั้งออนไลน์และปรับปรุงระบบการจับคู่
• เพิ่มฟังก์ชันใหม่พร้อมทั้งปรับปรุงฟังก์ชันเดิม
• ปล่อยไอเทมใหม่สำหรับ TEKKEN FIGHT PASS และ TEKKEN SHOP ตลอดจนลดราคาจำหน่าย
ยืนยันการจัดงาน TEKKEN World Tour 2026
รอบคัดเลือกสำหรับ TEKKEN World Tour 2026 จะเริ่มต้นขึ้นที่กรุงโตเกียว ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2026 ในงาน EVO Japan 2026 ซึ่งจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2026
แคมเปญครบรอบ 2 ปี TEKKEN 8
แคมเปญครบรอบ 2 ปี สำหรับ TEKKEN 8 จะจัดขึ้นภายในเกมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม ซึ่งจะมาพร้อมกับโบนัสและเนื้อหาสุดพิเศษมากมาย อย่าพลาดโอกาสเป็นเจ้าของไอเทมสุดพิเศษในราคาย่อมเยา
โบนัสจากแคมเปญ
• ชุด Fan Art Collection Season 1&2
นอกจากแผ่นภาพ Fan Art ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้แล้ว ชุดนี้ยังประกอบด้วยภาพศิลป์ใหม่ล่าสุดของ Clive และ 4 ตัวละครใหม่ใน Season 2 อีกด้วย ผู้เล่นสามารถรับฟรีได้จาก TEKKEN SHOP หลังสิ้นสุดการปรับปรุงระบบในวันที่ 10 กุมภาพันธ์
• 2nd Anniversary Player Customisation Item Packs Vol. 1-4
ทั้ง 4 แพ็กนี้ประกอบด้วยไอเทมปรับแต่งผู้เล่นสุดพิเศษฉลองครบรอบ 2 ปี สำหรับตัวละครที่ปล่อยออกมาทั้งหมดภายใน Season 2 (ยกเว้น Clive) โดย 4 แพ็กนี้จะได้รับการปล่อยออกมาสัปดาห์ละ 1 ชุดตามลำดับ ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 5 ของแคมเปญ (17 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม) ผู้เล่นสามารถรับฟรีได้จาก TEKKEN SHOP ตามลำดับในระยะเวลาที่กำหนด สามารถดูกำหนดการได้ที่ด้านล่างนี้
กำหนดการปล่อยเนื้อหา:
สัปดาห์ที่ 1: 10 - 17 กุมภาพันธ์
• ชุด Fan Art Collection Season 1&2
• ลดราคาฉลองครบรอบ 2 ปี สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2: 17 - 24 กุมภาพันธ์
• 2nd Anniversary Player Customization Item Pack Vol. 1
• ลดราคาฉลองครบรอบ 2 ปี สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3: 24 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม
• 2nd Anniversary Player Customization Item Pack Vol. 2
• ลดราคาฉลองครบรอบ 2 ปี สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4: 3 - 10 มีนาคม
• 2nd Anniversary Player Customization Item Pack Vol. 3
• ลดราคาฉลองครบรอบ 2 ปี สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5 (สุดท้าย): 10 - 16 มีนาคม
• 2nd Anniversary Player Customization Item Pack Vol. 4
• ลดราคาฉลองครบรอบ 2 ปี สัปดาห์ที่ 5
TEKKEN 8 คือภาคต่อจากแฟรนไชส์เกมต่อสู้ระดับตำนาน วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่านทาง Steam เกมนี้เป็นผลงานพัฒนาบน Unreal Engine 5 ซึ่งเป็นเกมต่อสู้ที่นำเสนอภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจและดุเดือดที่สุดในซีรีส์ ด้วยเอฟเฟกต์ที่น่าทึ่งและการออกแบบโมเดลลิงสำหรับตัวละครพร้อมทั้งท่าต่อสู้ต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ทุกวินาทีใน TEKKEN 8 ล้วนเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และทุกชัยชนะล้วนมาพร้อมกับเนื้อเรื่องระดับมหากาพย์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมได้ที่ https://tekken.com/
