"Resident Evil Requiem" ปล่อยหนังสั้นเล่าเรื่องสองแม่ลูกคืนไวรัสระบาด!

Capcom ปล่อยภาพยนตร์สั้น "Evil Has Always Had A Name" เพื่อโปรโมตเกม Resident Evil Requiem เล่าเรื่องสุดสะเทือนใจของสองแม่ลูกในคืนที่ไวรัสเริ่มระบาดในเมือง Raccoon City
ภาพยนตร์สั้น "Evil Has Always Had A Name" มีความยาวประมาณ 3 นาทีครึ่ง ซึ่งไม่ได้เล่าเรื่องราวของตัวละครหลัก Leon หรือ Grace แต่ไปโฟกัสที่เรื่องราวของ 2 แม่ลูกที่เคยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใน Raccoon City จนเกิดเหตุการณ์เชื้อไวรัสซอมบี้ระบาด ทำให้ชีวิตอันสงบสุขของพวกเธอถูกทำลาย
ในตอนจบของภาพยนตร์สั้นนี้ ยังสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้กำกับเกมคุณ Koshi Nakanishi เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของซอมบี้ในเกมภาคใหม่ และยังใกล้เคียงกับแนวทางของภาพยนตร์ Resident Evil ภาคใหม่ของผู้กำกับ Zach Cregger ที่จะเล่าเรื่องราวออริจินัลของตัวละครใหม่ในโลกของ Resident Evil
"Resident Evil Requiem" มีกำหนดวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S และ PC ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*