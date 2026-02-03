เปิดจักรวาล Fallout และซีรีส์เกมฮิต ปลุกแฟนชาวไทยพุ่งทะยานสู่โลกจริง!

Bethesda ร่วมกับ YouGov เผยผลวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า ความสำเร็จของซีรีส์ Fallout ไม่ได้แค่ชวนให้ผู้ชมกลับไปสัมผัสเกมต้นฉบับเท่านั้น แต่ยังปลุกชุมชนแฟนดอมให้คึกคัก สร้างมิตรภาพใหม่ ๆ และช่วยหล่อหลอมตัวตนของชาวไทยได้อีกด้วย
เห็นได้ชัดเจนเลยว่าแฟน ๆ ชาวไทยไม่ใช่แค่ 'ดู' แต่กำลัง 'ลุย' เข้าไปในจักรวาลที่ตนหลงรักอย่างเต็มตัว ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันส์ ๆ ในโลกจริง การได้เจอเพื่อนคอเดียวกัน หรือการเอาธีมเจ๋ง ๆ จากแฟรนไชส์มาแต่งแต้มชีวิตประจำวันให้มีสีสันกว่าที่เคย
แล้วอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนพลังแฟนดอมสุดปังนี้ นี่คือประเด็นเด็ดที่งานวิจัยเผย
• สร้างสายสัมพันธ์แน่นปึ้ก: หลังดูซีรีส์ แฟนชาวไทยกว่า 93% ได้แรงบันดาลใจให้ออกไปทำกิจกรรมในโลกจริง แถม 34% ยังได้เพื่อนใหม่ที่ชื่นชอบจักรวาลเดียวกันอีกเพียบ นี่แหละพลังแห่งคอมมูนิตี้ที่แท้จริง
• กำหนดตัวตนแบบไม่ซ้ำใคร: กว่าครึ่งของชาวไทย (54%) ตอบว่าแฟนดอมที่พวกเขารักได้ หล่อหลอมตัวตนและเอกลักษณ์ของพวกเขา
• เปิดโลกสู่การผจญภัยไร้ขีดจำกัด: แฟนๆ ชาวไทยแห่กันไปเล่นเกมเพราะอยากเสพเรื่องราวของตัวละครเพิ่ม (39%) อยากดื่มด่ำกับโลกในเกมให้ลึกกว่าเดิม (36%) และอยากค้นหาเรื่องราวลับ ๆ ในจักรวาลให้ครบทุกซอกทุกมุม (32%)
งานวิจัยยังเผยอีกว่า 67% ของคนไทยรู้สึก อิน กับแฟรนไชส์มากขึ้นแบบเท่าตัวหลังได้ดูซีรีส์ แฟนดอม สุดคูลอย่าง Fallout และจักรวาลมันส์ ๆ อีกมากมายกำลังผลักดันให้ผู้ชมชาวไทยก้าวข้ามจากการนั่งดูเฉย ๆ สู่การ 'ร่วมผจญภัย' อย่างเต็มตัว ด้วยจำนวนกว่า 93% ที่ออกไปลุยกิจกรรมในโลกจริง ไม่ว่าจะเป็นการสอยของสะสมสุดลิมิเต็ด (42%) คว้าหนังสือหรือการ์ตูนมาอ่านแบบไม่หยุด (39%) หรือแม้แต่การเปิดใจเจอเพื่อนใหม่คอเดียวกัน (34%) แถมยังมี 1 ใน 4 (25%) ที่ขอโชว์ฝีมือเข้าครัวทำอาหารตามเมนูเด็ดในซีรีส์ หรือวางแผนเที่ยวตามรอยสถานที่ในโลกจริงที่เหมือนหลุดมาจากในเกม (19%)
และที่น่าทึ่งคือ แฟนดอมไม่ได้แค่สนุกนะ แต่ยังหล่อหลอมตัวตนของคนไทยกว่าครึ่ง (54%) ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งเรื่องค่านิยม ความคิดที่มีต่อตัวเอง และกิจกรรมในแต่ละวันที่เลือกทำ โดยเฉพาะ 11% ที่บอกว่าแฟนดอมคือ 'ส่วนสำคัญ' ที่กำหนดว่าพวกเขาเป็นใคร แสดงให้เห็นถึงพลังทางอารมณ์อันลึกซึ้งของจักรวาล ในจินตนาการที่มีต่อชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในใจกลางเมืองใหญ่
Jon Rush, Creative Director แห่ง Bethesda Game Studios เสริมว่า "การมีส่วนร่วมกับแฟรนไชส์และ แฟนดอมได้ทะลุขีดจำกัดไปไกลกว่าแค่เล่นเกมหรือดูซีรีส์แล้ว ผลวิจัยของเราระบุว่า 2 ใน 3 (67%) ของคนไทยอินกับแฟรนไชส์มากขึ้นหลังดูซีรีส์ และหลายคนก็พร้อมลุยกิจกรรมในโลกจริงหลากหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงกับจักรวาลโปรดและธีมที่โดนใจ ตัวอย่างเช่นจักรวาล Fallout ที่เน้นเรื่องการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นมุกตลกแสบๆ คันๆ ระหว่างตัวละครในซีรีส์ หรือการร่วมผจญภัยกับเพื่อนๆ ใน Fallout 76 ก็ตาม"
และที่น่าจับตาคือ การก้าวจากการเป็นเพียง 'คนดู' สู่ 'เกมเมอร์' ในไทยนั้นเข้มข้นสุด ๆ เพราะ 93% ของชาวเกมเมอร์บอกว่าซีรีส์นี่แหละคือแรงบันดาลใจให้พวกเขากด Start เล่นเกมที่เกี่ยวข้อง
อยากรู้ไหมว่าทำไมพวกเขาถึงต้องไป 'เล่น'? หลักๆ เลยก็คือ อยากตามติดเรื่องราวของตัวละครโปรดแบบไม่ตกหล่น (39%) อยากจมดิ่งไปในโลกแฟนตาซีให้ลึกยิ่งกว่าเดิม (36%) และอยากค้นพบเนื้อเรื่องสุดเซอร์ไพรส์ในจักรวาลเดียวกัน (32%) นี่คือบทพิสูจน์ที่ว่า Transmedia Storytelling มันมีพลังขนาดไหน
ในประเทศไทย ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 54% ระบุว่า “แฟนดอม” ที่ตนชื่นชอบมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมตัวตนและอัตลักษณ์ส่วนบุคคล แล้วอะไรคือแม่เหล็กที่ดึงดูดชาวไทยให้ดำดิ่งสู่โลกแฟนดอม? คำตอบคือ 'การเล่าเรื่อง' ที่น่าติดตาม (34%) 'การผจญภัย' สุดมันส์ (32%) และ 'ตัวละคร' ที่มีเอกลักษณ์และบทบาทโดดเด่น (27%) นี่แหละคือเสน่ห์ทางอารมณ์และพลังของเรื่องราวในจักรวาลแฟรนไชส์ที่สะกดใจพวกเขา
คนไทยยุคดิจิทัลที่หันมาสนใจแฟรนไชส์มากขึ้นหลังจากได้รับชมซีรีส์ทางโทรทัศน์ที่ดัดแปลงจากแฟรนไชส์นั้น ยังแสดงออกถึงความเป็นแฟนของตนผ่านหลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากการรับชมผ่านหน้าจอ เพียงอย่างเดียว แฟนๆ ยังมีวิธีแสดงพลังแฟนดอมแบบ 'ขั้นกว่า' อีกเพียบ ไม่ใช่แค่ดูแล้วจบไป ไม่ว่าจะเป็น การกวาดซื้อไอเทมเด็ดๆ ของสะสมสุดแรร์ (42%) ไล่ล่าอ่านการ์ตูนหรือหนังสือเชื่อมโยงจักรวาล (39%) หรือแม้แต่ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และแสดงตัวตนในแบบของตัวเอง (34%) จึงเห็นได้ว่าแฟนดอมไม่ใช่แค่กลุ่มคนดู แต่คือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยไอเดียเจ๋งๆ และมิตรภาพใหม่ๆ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า แฟนดอมในวันนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มผู้ชม หากแต่เป็นพื้นที่แห่งจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับผู้คนที่หลงใหลในจักรวาลเดียวกัน
และแน่นอนว่าแฟนดอมคือ 'สังคม' ที่อบอุ่น เพราะแฟนชาวไทยกว่า 93% บอกเลยว่าการได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนคอเดียวกัน มันสนุกสุดๆ ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าจักรวาลแฟรนไชส์ไม่ได้แค่สร้างความบันเทิง แต่ยังสานสัมพันธ์และมอบประสบการณ์ดีๆ ให้กับพวกเรานอกเหนือจากหน้าจออีกด้วย
ใครที่ติดหนึบกับ Fallout บน Amazon Prime เตรียมตัวให้พร้อม เพราะตอนนี้ทุกคนสามารถ 'ดำดิ่ง' สู่โลกหลังหายนะได้ลึกยิ่งกว่าเดิม ไปเจอ 'The Ghoul' ในอัปเดตสุดระห่ำ Burning Springs ของ Fallout 76 หรือจะไปไขความลับ Area 51 ใน Fallout 4 ก็ได้ แถมยังมีโอกาสชวน Vault Dwellers ในตำนานอย่าง Lucy MacLean, Maximus และ CX404 มาเสริมทัพใน Fallout Shelter อีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น ข่าวดีสุดๆ คือ ทดลองเล่น Fallout 76 ฟรี! ฉลองซีซัน 2 ของซีรีส์ Fallout ได้ ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. ถึง 5 ก.พ. นี้เท่านั้น
