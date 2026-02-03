PlayStation คว้าตัว "คิมแชวอน" วง LE SSERAFIM ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน

PlayStation ประเดิมปี 2569 เปิดตัวแคมเปญใหญ่ Love of Play ร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่าง "คิม แชวอน" จากวงเกิร์ลกรุ๊ป LE SSERAFIM ที่จะมาร่วมสร้างความสนุกให้กับเหล่าเกมเมอร์ตลอดเทศกาล New Year 2026 Sales พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่าง PlayStation x Wiggle Wiggle
โซนี่ อินเตอแอคทีฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ คิม แชวอน ในแคมเปญ "Love of Play" พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัวซีรีส์พิเศษรวม 4 ตอน ซึ่งจะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเทศกาลตรุษจีนผ่านการใช้เวลาร่วมกับคนพิเศษ และ PlayStation โดยสามารถรับชมวิดีโอตอนแรกในชื่อ "Family" ได้ที่นี่
เตรียมพบกับโปรโมชันพิเศษต้อนรับปีใหม่ PlayStation Festive New Year Sale 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2569 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ณ ร้านค้า หรือ ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ พร้อมเอาใจคอเกมด้วยส่วนลดคอนโซล อุปกรณ์เสริม ประกอบด้วย
• คอนโซล PS5: มอบส่วนลด 1,800 บาท
• PlayStation VR2: มอบส่วนลด 3,600 บาท
• PlayStation Portal: มอบส่วนลด 700 บาท
• พร้อมส่วนลดอีกมากมายสำหรับเกมยอดฮิตบน PS5 อย่าง Ghost of Yotei, Death Stranding 2: On The Beach, Astro Bot, Marvel’s Spider-Man 2 และ God of War™ Ragnarök
ปิดท้ายด้วยสินค้าพิเศษสำหรับสายไลฟ์สไตล์ PlayStation จับมือกับ Wiggle Wiggle แบรนด์ยอดฮิตจากเกาหลี เปิดตัวคอลเลกชันสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแคมเปญ "Love of Play" ประกอบด้วย รองเท้าสลิปเปอร์ใส่ในบ้านแบบซักได้ลาย PlayStation, ตัวหนีบอะคริลิก (เซต 2 ชิ้น) และที่รองแก้วอะคริลิก โดยแฟน ๆ PlayStation สามารถเป็นเจ้าของสินค้ารุ่นลิมิเต็ดนี้ได้ง่าย ๆ เพียงเข้าร่วมกิจกรรมบนช่องทางโซเชียลมีเดียของ PlayStation ที่จะจัดขึ้นในช่วงแคมเปญ
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ Love of Play ที่ร่วมกับ คิมแชวอน รวมถึงบทสัมภาษณ์พิเศษของเธอ ได้ที่นี่ (บทสัมภาษณ์พร้อมคำบรรยายภาษาไทย สามารถรับชมได้ที่นี่) พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาล Festive New Year Sale ได้ที่บล็อกของ PlayStation
