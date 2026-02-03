พี่เอาจริง! "Call of Duty" เตรียมเด็ดปีกพวกใช้อุปกรณ์ช่วยคิล

โปรแกรม RICOCHET Anti-Cheat ออกประกาศแจ้งอัปเดตใหม่ในซีซั่นสอง โดยพุ่งเป้าหวังขจัดบรรดาผู้เล่นไร้สปิริตที่ไม่ชอบดวลยิงกันแบบแฟร์ๆอย่างเด็ดขาดสักที
หลังตกเป็นประเด็นข้อถกเถียงกันมานานหลายปี เกี่ยวกับเรื่องที่ชาวเกมเมอร์ต่างพากันซื้อหาตัวอุปกรณ์เสริมพิเศษมาช่วยเหลือพวกเขาในการเล่นเกมแนวออนไลน์ FPS ซึ่งมันสร้างความได้เปรียบอย่างมากแถมยังตรวจจับได้ยาก ทว่าล่าสุดทางบริษัท แอคติวิชัน ดูเหมือนพวกเขาจะรู้สึกตัวแล้วด้วยการออกมาขยับปรับเปลี่ยนกฎกติกาใหม่ที่เตรียมเริ่มส่งผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป
ตามคำประกาศชี้แจงบนหน้าบล็อก callofduty
ได้ระบุถึงแผนการอัปเดตโปรแกรมป้องกันโกง RICOCHET Anti-Cheat ประจำ Season 02 ของทั้งเกม Call of Duty: Black Ops 7 และ Call of Duty: Warzone ด้วยการเพิ่มระบบตรวจจับอุปกรณ์เสริมเทิร์ดปาร์ตี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่าง Cronus Zen และ XIM Matrix เข้ามา เพื่อพยายามบล็อกปิดกั้นมิให้อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยสร้างความได้เปรียบให้แก่ผู้เล่นที่ใช้งานมัน
โดยทาง แอคติวิชัน พูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าการใช้งานอุปกรณ์เสริมจำพวกนี้มันร้ายแรงเทียบเท่ากับการใช้โปรแกรมโกงเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าในหน้าร้านค้าขายอุปกรณ์ดังกล่าวจะจงใจใช้ข้อความบิดเบือนว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้น อีกทั้งพวกเขายังบอกว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสงครามต่อต้านการโกงที่จะดำเนินเรื่อยไปจนกระทั่งมันหายไปจากแฟรนไชส์
สำหรับใครที่ไม่ทราบ Cronus Zen นั้นมันเป็นอะแดปเตอร์อินพุตแบบเสียบปลั๊กที่ใช้กันทั่วไปเพื่อขยายการทำงานของคอนโทรลเลอร์ด้วยสคริปต์และมาโคร โดยการปลอมแปลงสัญญาณเกมแพดเพื่อสร้างข้อได้เปรียบต่างๆ เช่น การยิงเร็วและการลดแรงถีบ เนื่องจากดีไซน์ของมันหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจจับทั่วไป Cronus Zen จึงกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือโกงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี 2020
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*