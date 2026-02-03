Crunchyroll เตรียมจัดงานรางวัลอนิเมะระดับโลก 23 พ.ค.นี้

Crunchyroll ประกาศการกลับมาอีกครั้งของเวที Crunchyroll Anime Awards 2026 เพื่อร่วมยกย่องผลงานและผู้เข้าชิงรางวัลจากวงการอนิเมะรวมทั้งสิ้น 32 สาขา เตรียมจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้
Crunchyroll ยังเผยไลน์อัปการแสดงเบื้องต้นสำหรับงานในปีนี้ โดย Yoko Takahashi นักร้องระดับตำนานชาวญี่ปุ่น เตรียมขึ้นเวทีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของซีรีส์อนิเมะในตำนาน Neon Genesis Evangelion (1995) พร้อมขับร้องบทเพลงธีมอมตะอย่าง “A Cruel Angel’s Thesis” นอกจากนี้ ภายในงานยังจะมีการแสดงบทเพลงซิมโฟนี การอำนวยเพลงของวาทยกร Hirofumi Kurita บรรเลงโดย Tokyo Philharmonic Orchestra และเรียบเรียงดนตรีโดย Kazunori Miyake เพื่อเติมเต็มบรรยากาศความยิ่งใหญ่ให้กับพิธีมอบรางวัล ขณะเดียวกัน Crunchyroll ยังเตรียมทยอยประกาศรายชื่อศิลปินและการแสดงพิเศษอื่นเพิ่มเติม ซึ่งแฟน ๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้เร็ว ๆ นี้
Rahul Purini ประธานบริษัท Crunchyroll กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา Crunchyroll Anime Awards ถูกขับเคลื่อนและหล่อหลอมขึ้นจากพลังของแฟน ๆ ที่มาร่วมเฉลิมฉลองเรื่องราวและผู้สร้างสรรค์ผลงานที่พวกเขารักในทุก ๆ ปี จากจุดเริ่มต้นในปี 2017 ที่มีผู้ร่วมโหวตเพียงไม่กี่ล้านเสียง วันนี้ได้เติบโตเป็นเสียงจากแฟน ๆ หลายสิบล้านคนทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่าอนิเมะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนอย่างแท้จริง การกลับมาจัดงานที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ จึงเป็นทั้งการเฉลิมฉลองต้นกำเนิดของเรื่องราวเหล่านี้ และการขอบคุณแฟน ๆ ทั่วโลกที่ช่วยทำให้อนิเมะมีชีวิตชีวาและเข้าถึงผู้คนทั่วโลก”
รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลจะถูกประกาศในวันที่ 2 เมษายน พร้อมกับการเปิดให้แฟน ๆ ทั่วโลกได้ร่วมโหวต แฟนอนิเมะสามารถปักหมุดวันสำคัญและร่วมสนับสนุนซีรีส์ ภาพยนตร์ ผู้สร้างสรรค์ และการแสดงที่ตนชื่นชอบ เพื่อร่วมตัดสินผู้ชนะใน 32 สาขารางวัล ที่สะท้อนบทบาทของอนิเมะในโลกความบันเทิง รายชื่อสาขารางวัลทั้งหมดสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ทางการของ Crunchyroll Anime Awards
ผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาจะถูกคัดเลือกจากผลงานที่เข้าฉายในช่วง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2025 โดยคณะกรรมการ Anime Awards 2026 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระจากทั่วโลก ประกอบด้วยนักสร้างสรรค์ ผู้ทรงอิทธิพล นักวิจารณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมป๊อป
Crunchyroll Anime Awards คือเวทีรางวัลประจำปีชั้นนำที่ยกย่องผู้สร้าง นักดนตรี และการแสดงที่ขับเคลื่อนความหลงใหลในอนิเมะไปทั่วโลก โดยมี Sony Music Solutions Inc. (ในเครือ Sony Music Entertainment (Japan) Inc.) และ Dempsey Productions ร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ งานจะถ่ายทอดสดให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับชมพร้อมกัน
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ทางการของ Crunchyroll Anime Awards และผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย X (Twitter), Instagram, TikTok และ YouTube
เกี่ยวกับ Crunchyroll
Crunchyroll คือแบรนด์อนิเมะระดับโลกที่ขับเคลื่อนความรักในอนิเมะของแฟน ๆ ด้วยเป้าหมายในการผลักดันให้อนิเมะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปอย่างเต็มรูปแบบ Crunchyroll มอบประสบการณ์อนิเมะครบวงจรผ่านบริการสตรีมมิ่งระดับพรีเมียม พร้อมคลังอนิเมะที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังครอบคลุมอีเวนต์สุดพิเศษ ภาพยนตร์โรง เกมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สินค้าที่แฟนต้องมี ข่าวสารอัปเดต และอีกมากมาย อนิเมะเป็นของทุกคน และสามารถรับชมผ่าน Crunchyroll ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะบนมือถือ ระหว่างเดินทาง บนเครื่องเล่นเกมและจอใหญ่ที่บ้าน หรือผ่านเดสก์ท็อปจากที่ใดก็ได้
Crunchyroll, LLC เป็นบริษัทร่วมทุนอิสระระหว่าง Sony Pictures Entertainment จากสหรัฐอเมริกา และ Aniplex บริษัทในเครือของ Sony Music Entertainment (Japan) Inc. ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้ Sony Group ที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว
