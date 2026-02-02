Review: Arknights Endfield เกมกาชาผู้ฆ่าลิง

แนวเกม แอ็คชั่นอาร์พีจีสร้างฐาน
ผู้ให้บริการ GRYPHLINE
ระบบ PS5, PC, iOS, Android
เกมมือถือฟรีทูเพลย์แนวบุกเบิกก่อร่างสร้างอาณานิคมที่ค่อนข้าง 'คัดกรองผู้เล่น' เนื่องจากเกมเพลย์ส่วนใหญ่ล้วนต้องใช้สมองทั้งสิ้น
เหตุการณ์ในเกม Arknights Endfield นั้นจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบน Talos-II ดาวบริวารที่บริษัท Endfield Industries ต้องการส่งมนุษย์ลงไปตั้งรกรากถิ่นฐาน แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยบวกกับพวกโจรและอสูรกายป่าเถื่อน จึงเป็นเรื่องยากยิ่งสำหรับมนุษย์ทั่วไป อย่างไรก็ตามเมื่อเราในฐานะ Endministrator หัวหน้าองค์กรผู้สูญเสียความทรงจำได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้ง จึงจุดประกายความหวังให้แก่เหล่าพนักงานทุกคนภายในบริษัทที่ต่างหมายมั่นรับใช้และพร้อมติดตามท่านผู้นำ (หรือก็คือตัวละครหลักของผู้เล่น) ไปจนสุดทาง
เริ่มต้นมาตัวเกมจะอ้าแขนต้อนรับผู้เล่นแดนสยามด้วยซับไตเติ้ล ภาษาไทย ที่แปลมาให้แบบครบถ้วนทุกประโยคข้อความทุกถ้อยคำบทสนทนา ซึ่งจากที่ลองสังเกตมันเป็นการแปลในลักษณะตรงตัวพอรับรู้ความหมายในสิ่งที่มันพยายามสื่อ อ่านแล้วเข้าใจไม่ถึงกับชวนงง แต่ก็ไม่ได้ดีเยี่ยมเข้าถึงบทบาทอะไรมากนัก ดังนั้นเลยมีคำพูดบางคำหรือข้อความบางประโยคที่อาจฟังดูแปร่งๆขัดหูขัดตาไปบ้างเป็นธรรมดา
ผู้เล่นจะได้เดินท่องสำรวจแม็พกว้าง (แต่ไม่ใหญ่ระดับโอเพ่นเวิลด์) เก็บเกี่ยวทรัพยากร เปิดหีบหาสมบัติล้ำค่า และแก้พัซเซิลไขปริศนาตามรายทางเหมือนอย่างเกมเกนชินฯรุ่นพี่ แต่ที่ต่างออกไปคือในเกมนี้จะมีสหาย AI เพื่อนร่วมปาร์ตี้คอยวิ่งตามตูด คอยตะโกนร้องเรียกชี้เป้าจุดน่าสนใจ แม้กระทั่งช่วยฟาร์มก้มเก็บของที่ร่วงหล่นอยู่ตามพื้น เรียกว่ามาช่วยให้ชีวิตเราสบายขึ้นและคลายเหงาไปในตัว โดยนอกเหนือจากพวกกล่องสมบัติและวัตถุดิบหินแร่ต่างๆแล้ว ภายในเกมยังมีลูกแก้วส่องแสงระยิบระยับประกายสีขาวที่เรียกว่า "ออริลีน" (Aurylene) ให้เราได้ตามเก็บสะสมเพื่อยืดขยายแถบพลังสตามิน่าของตัวละครที่ใช้สำหรับการพุ่งแดชหลบหลีก แต่เนื่องด้วยตัวเกมไม่มีทั้งระบบปีนป่ายหน้าผา แหวกว่ายดำน้ำ หรือร่อนกลางเวหา เราจึงมองว่าเกจดังกล่าวมันไม่ค่อยจำเป็นมากมายอะไรขนาดนั้น
หากเป็นเกมอื่นๆเราต้องคอยสลับตัวละครในทีมลงมาเพื่อปล่อยสกิล แต่กับเกมนี้คุณไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วเพราะเราสามารถบังคับเพียงแค่หนึ่งตัวละครแล้วกดปุ่มชอร์ตคัตสั่งให้เพื่อนในทีมอีก 3 คนปล่อยสกิลพิเศษหรือท่าไม้ตายอัลติเมทใส่ศัตรูได้เลยทันที ทำให้การต่อคอมโบดูโฟลว์ต่อเนื่องลื่นไหลมากยิ่งขึ้น โดยการต่อสู้มีแมคคานิคหลักอยู่ตรงที่เราต้องพยายามทำให้ศัตรูเข้าสู่สถานะสตันหรือที่ภาษาในเกมเรียกว่า 'เซไปเซมา' ด้วยการรัวปุ่มตีปกติให้ไปจนถึงฮิตสุดท้ายที่จะจบลงด้วยท่า 'โจมตีพิฆาต' ที่รุนแรงและสามารถสะสมหลอดสตันได้ในปริมาณมากนั่นเอง
ด้านกราฟิกต้องบอกว่ามันมาไกลจากภาคแรกยิ่งนัก กับงานภาพสไตล์อนิเมะ 3D ที่ดูสมจริงระดับหัวแถวของวงการ ทำเอาหลายเกมรุ่นพี่ที่อยู่มานานถึงกับหน้าเจื่อนไปเป็นแถว เพราะมันไม่ได้อวดแค่ความสวยอวบอิ่มของตัวละคร แต่ยังโชว์เหนือด้วยฟิสิกส์เสื้อผ้าหน้าผมที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ยกตัวอย่าง ฉากสนทนาพูดคุยในระหว่างที่ฝนกำลังตก เราจะสังเกตเห็นได้ถึงหยดน้ำที่เกาะตามเครื่องแต่งกายของตัวละครแถมยังไหลรินย้อยลงมาได้อีกด้วย คือมันจะมีสักกี่เกมบนโลกที่ทำได้ขนาดนี้ และที่สำคัญมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ Performance ของเกมเลยแม้แต่น้อย ยังคงเล่นได้ไหลลื่นหัวแตกแม้เลือกโหมดกราฟิก "เน้นคุณภาพ" (Quality) บนเครื่องคอนโซลเพลย์สเตชัน เรียกว่าทางทีมงานขัดเกลา Optimize ตัวเกมมาดีเอามากๆ
สำหรับตัวละครที่มีให้เลือกเล่นภายในเกม จะถูกแบ่งระดับชั้นความเทพเก่งกาจตามจำนวนดาว ระดับต่ำสุดคือ 4 ดาว (สีม่วง) เก่งขึ้นมาหน่อยคือ 5 ดาว (สีทอง) และขั้นเทพสูงสุดที่ 6 ดาว (สีแดง) แน่นอนว่าตัวละครหกดาวลิมิเต็ดย่อมเก่งกาจโดดเด่นกว่าเป็นพิเศษอย่าง ลาวาเทน แม่สาวพลังเพลิงที่คอมโบปกติของเธอว่ารุนแรงแล้ว พอเปิดโหมดอัลติฯดาบไฟกลับยืดยาวปาดทีมอนฯละลายหายทั้งฉากโหดมากๆ หากใครอยากได้เธอหรือตัวละครลิมิเต็ดมาครอบครองต้องพยายามดองเพชรให้ได้ถึง 120 โรลในคราวเดียว เนื่องด้วยเรตการันตีตัวละครหน้าตู้ในเกมนี้นั้นมันเก็บสะสมข้ามตู้ไม่ได้นั่นเอง
รากฐานของซีรีย์ Arknights มันเริ่มต้นมาจากการเป็นเกมแนวทาวเวอร์ดีเฟนส์ ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เกมภาคใหม่อย่าง Enfields จะยังคงสานต่อพยายามรักษาจุดแข็งของพวกเขาเอาไว้ โดยเล่นไปสักพักไม่นานเราจะได้พบกับบอสใหญ่ของเกมนั่นคือระบบ "โรงงานนรก" ที่คุณต้องใช้เวลาศึกษาและทุ่มเทเอาใจใส่กับมันถ้าหวังอยากให้ไอดีเติบโตไวเหมือนใครเขา แต่ไม่ต้องห่วงไปเพราะตัวเกมจะคอยสอนติวเข้มคุณจนเป็นงาน ตั้งแต่ขุดแร่ แปรรูปผลผลิต ลากสายไฟ จัดหาแหล่งพลังงาน วางสิ่งปลูกสร้าง ไปจนถึงเดินสายพานการผลิตเพื่อให้ทุกอย่างรันแบบครบวงจร เรียกว่ามีหลายขั้นตอนที่เราต้องเรียนรู้เยอะมากขนาดผ่านไป 10 ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่หยุดสอน เยอะจนงงหลงลืมวิธีกดปุ่มเข้าหน้าต่างหน้าเมนูที่มันสอนไปในตอนแรก เยอะจนไม่รู้ว่าจะสุ่มกาชาเปิดหาตัวละครเทพๆไปทำไมในเมื่อเวลาส่วนใหญ่ขลุกอยู่กับการสร้างฐาน แน่นอนว่าเราสามารถใช้ช่องทางลัดก็อปพิมพ์เขียวโรงงานของผู้เล่นคนอื่นมาวางได้ แต่ยังไงสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมีความรู้ติดตัวพื้นฐาน รู้ภาพรวมกระบวนการทั้งหมดว่ามันเริ่มและจบลงตรงไหนเพื่อที่เวลาเกิดปัญหาขึ้นมา คุณจะได้แก้ไขซ่อมมันเป็น
"Arknights Endfield มันคือหนึ่งในตัวอย่างของเกมที่เข้าตามตำรา 'รักฉัน ต้องรัก...ของฉันด้วย' เพราะองค์ประกอบอื่นๆภายในเกม ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมแบทต่อสู้ การเดินสำรวจ หรือพัซเซิลแก้ปริศนา ทุกสิ่งเหมือนถูกนำมาประดับวางไว้เป็นแค่เครื่องเคียงของอาหารจานหลักที่เรียกว่า 'โรงงาน' ดังนั้นถ้าหากคุณไม่ได้มีใจรักในการปลูกสร้างหรือบริหารทรัพยากร ก็อย่าพยายามฝืนธรรมชาติตัวเองเลย ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเหล่ายอดวิศวกรสมองเพชรเขาเล่นเถอะ!!"
ระดับความสนุก
ช่องทางดาวน์โหลด:
Android Google Play
iOS App Store
PC
ค่าบริการดาวน์โหลด: ฟรี
