Goddess of Victory: NIKKE คอลแลปอนิเมะ Lycoris Recoil เริ่ม 12 ก.พ.นี้

Level Infinite ประกาศอีเวนต์ครอสโอเวอร์ครั้งใหญ่ระหว่างเกม Goddess of Victory: NIKKE กับอนิเมะ Lycoris Recoil เตรียมต้อนรับเหล่าเอเจนต์ชั้นแนวหน้าเข้าสู่โลกของ NIKKE เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2026 เป็นต้นไป
เพื่อชูจุดเด่นด้านแอ็กชันการยิงสุดเร้าใจและงานภาพอันมีเอกลักษณ์ของทั้งสอง IP อัปเดตคอลแลป NIKKE x LYCORIS จะมาพร้อมคอนเทนต์ไฮไลต์ดังนี้:
• ยูนิตใหม่ผู้เลื่องชื่อ: เอเจนต์สาวจาก Lycoris Recoil อย่าง นิชิกิงิ จิซาโตะ และ ทาคินะ อิโนอูเอะ จะก้าวเข้าสู่โลกของ NIKKE ในฐานะตัวละครภายในเกม พร้อมการต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกปรับให้เหมาะกับสนามรบ
• เนื้อเรื่องออริจินัล: อีเวนต์เนื้อเรื่องใหม่ที่เล่าเรื่องราวการร่วมมือระหว่างเอเจนต์ Lycoris และเหล่านิกเกะ เพื่อรับมือจากภัยคุกคามเดียวกัน
• งานภาพครอสโอเวอร์ที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา: ดอกฮิกังบานะ (Red Lycoris) อันเป็นสัญลักษณ์ พร้อมกลิ่นอายของคาเฟ่ LycoReco จากอนิเมะ ถูกนำมาผสานเข้ากับโลกการต่อสู้สุดดาร์กของ NIKKE อย่างลงตัว เกิดเป็นสไตล์ที่ทั้งแปลกใหม่และน่าสนใจกว่าที่เคย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษเพื่อฉลองการคอลแลป ให้แฟน ๆ มีโอกาสลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ สินค้าออฟฟิเชียลจาก NIKKE และ Amazon Gift Cards
วิธีเข้าร่วมกิจกรรม:
• ติดตามบัญชี X/Twitter ทางการของ Goddess of Victory: NIKKE
• รีโพสต์ (RT) โพสต์กิจกรรมที่กำหนด
• Official X: https://x.com/NIKKE_en
Lycoris Recoil คืออนิเมะทีวีสุดฮิตที่เล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันและภารกิจลับของ Chisato Nishikigi และ Takina Inoue ในฐานะเอเจนต์ของโครงการ "Lycoris" ซึ่งทำหน้าที่พิทักษ์สันติภาพของญี่ปุ่น โดยปฏิบัติงานจาก Café LycoReco แสนอบอุ่น ที่ต้องบาลานซ์ระหว่างการเสิร์ฟกาแฟและขนมหวาน กับการต่อสู้กับศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืด
อีเวนต์ NIKKE X LYCORIS จะเริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ ดาวน์โหลดเกม Goddess of Victory: NIKKE ได้บน PC, iOS และ Android และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://nikke-en.com
