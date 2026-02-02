เกมโคออปรักษ์ทะเล "NAMAKORIUM" วางจำหน่ายแบบ Early Access แล้ว!

Polyscape เปิดตัว NAMAKORIUM เกมอินดี้แบบร่วมมือกันที่ผู้เล่นจะต้องวางแผนช่วยกันรักษาท้องทะเลให้สวยสดงดงาม พร้อมวางจำหน่ายแบบ Early Access แล้วบน Steam ในราคา 259 บาท
NAMAKORIUM เป็นเกมวางแผนกลยุทธ์แบบร่วมมือกัน รองรับผู้เล่นสูงสุด 4 คน ผู้เล่นจะได้ควบคุมสั่งการเหล่า "นามาโกะ" (แตงกวาทะเล) ทำความสะอาดมหาสมุทรที่ปนเปื้อน โดยนามาโกะแต่ละประเภทจะมีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น รวบรวมทรัพยากร สร้างสิ่งก่อสร้าง เคลียร์เส้นทาง ฯลฯ ทุกคนในทีมจะต้องร่วมกันวางแผน เพื่อกำจัดมลพิษทั้งหมดก่อนที่อาหารจะหมดลง
เมื่อผู้เล่นกำจัดมลพิษสำเร็จ ปะการังจะเริ่มผลิบาน มีแสงแดดส่องผ่าน และมหาสมุทรจะกลับมามีสีสันสดใสอีกครั้ง สิ่งมีชีวิตจะเริ่มเข้ามาอาศัย ซึ่งมีให้สะสมกว่า 50 ชนิด แต่ในระหว่างการทำความสะอาด ผู้เล่นอาจได้เจอกับ "นามาโกะแห่งความหายนะ" นามาโกะกลายพันธุ์ที่จะปรากฏตัวขึ้นอย่างกะทันหัน เพื่อทำลายแหล่งอาหารและลากมหาสมุทรกลับสู่ความมืดมิดอีกครั้ง ผู้เล่นจะต้องร่วมมือกันเพื่อขับไล่พวกมันให้ได้
"NAMAKORIUM" วางจำหน่ายแบบ Early Access แล้วบน Steam ในราคา 259 บาท พร้อมล่วนลด 20% ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: NAMAKORIUM
