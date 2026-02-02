"Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage" พร้อมเปิดสังเวียนบนสวิตช์ 2 วันที่ 26 มี.ค.นี้

SEGA ประกาศวางจำหน่าย "Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage" เวอร์ชัน Nintendo Switch 2 บน Nintendo eShop ในวันที่ 26 มีนาคมนี้ พร้อมเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้ว
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage คือเกมต่อสู้ 3D ภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์ Virtua Fighter โดยจะรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์ม อีกทั้งยังรองรับ Rollback Netcode ของแต่ละแพลตฟอร์มที่หลายคนรอคอย ให้ผู้เล่นสนุกได้ท้าดวลกับผู้เล่นจากทั่วโลกในการต่อสู้สุดดุเดือดที่ลื่นไหลและเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม
World Stage โหมดใหม่ที่สนุกด้วยตัวคนเดียวได้
โหมดใหม่สำหรับผู้เล่นคนเดียว World Stage ที่จะนำเอางานแข่งที่จัดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของโลกมาเป็นฉากประลอง ให้คุณต่อสู้เอาชนะยอดฝีมือทั้งหลายให้ได้ ในเกมจะมีผู้เล่นชื่อดังตัวจริงมาปรากฏตัวเป็น CPU ด้วย
มุ่งสู่จุดสูงสุดด้วย Training Mode และ Replays
ไม่เพียงแต่การเล่นของตนเองเท่านั้น แต่ยังสามารถดูรีเพลย์ของผู้เล่นคนอื่นได้ด้วย Replays และ Training Mode ที่สามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้ตามใจชอบบรรจุเอาไว้อยู่ด้วย
สามารถใช้งาน Dural ได้แล้วด้วยเนื้อหาดาวน์โหลดเพิ่มเติม!
ศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดอย่าง Dural จะมาปรากฏตัวเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้ มาควบคุมตัวละครสุดแปลกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยปริศนาด้วยมือของตัวเองกันเลย
*ไม่สามารถนำ Dural ไปใช้ในงานแข่งอย่างเป็นทางการของ SEGA อย่าง Virtua Fighter Open Championship ได้
30th Anniversary Edition กำลังเปิดให้สั่งจอง
"30th Anniversary Edition" เป็นเวอร์ชันพิเศษฉลองครบรอบ 30 ปีของ Virtua Fighter ที่อัดแน่นด้วยไอเทมมากมาย เช่น คอสตูมชุดว่ายน้ำฉลองครบรอบ 30 ปี, เอกสารรวมข้อมูลร่างเกมที่แฟนๆ ห้ามพลาด และซาวด์แทร็กที่หาได้จากที่นี่เท่านั้น
เนื้อหาในเซ็ต 30th Anniversary Edition
- ตัวเกม Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
- 30th Anniversary Swimsuit Costume Set
- 30th Anniversary Soundtrack
- Virtua Fighter Pre-Production Secret Materials
- Virtua Fighter Legendary Pack DLC & Yakuza Series Collaboration Pack DLC
- 30 New Anniversary Celebration Ranking Titles
อัปเดต Ver.1.08 สำหรับ Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage ได้รับการอัปเดตเป็น Ver.1.08 ไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา ในการอัปเดตครั้งนี้ นอกจากการแก้ไขบั๊กต่าง ๆ แล้ว ยังได้เพิ่มการรองรับการแสดงคำบรรยายภาษาอาหรับและภาษาฮินดูในเวอร์ชัน Steam อีกด้วย
"Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage" วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ส่วน Nintendo Switch 2 จะวางจำหน่ายในวันที่ 26 มีนาคมนี้ สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วบน Nintendo eShop ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://virtua-fighter.com/revo/en/
