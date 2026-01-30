พี่จีนจัดให้! แอ็คชั่นอาร์พีจีตำนานเทพ "นาจา" แต่ว่ามีหน้าอก

จากภาพจำเด็กเหยียบวงล้อไฟ ถือหอก และห่วงจักรเป็นอาวุธ สู่เวอร์ชันวิดีโอเกมที่ผ่าตัดดัดแปลงเพศสภาพไปเสียจนบรรดาหนุ่มๆถึงกับน้ำลายหก
Genigods Lab ทีมพัฒนาสายเลือดมังกร ออกมาประกาศเปิดตัว Genigods: Nezha ผลงานเกมแนวแอ็คชั่นอาร์พีจีผู้เล่นเดี่ยวที่บอกเล่าตำนานเทพเจ้าของจีนซึ่งทุกคนต่างรู้จักกันดี โดยตัวเกมเตรียมแผนวางจำหน่ายภายในปี 2028 ทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 และ PC (ผ่าน Steam / Epic Games Store)
เรื่องราวของเกมเริ่มต้นขึ้น เมื่อ "ผานกู่" (Pangu) เทพเจ้าสูงสุดผู้สร้างทุกสิ่งอย่างได้ตกเข้าสู่ห่วงภวังค์นิรันดร์กาลเป็นเหตุให้โลกเกิดความโกลาหล ดวงอาทิตย์ทั้งสิบแผดเผาผืนปฐพีจนแห้งเหือดกลายเป็นทะเลทราย เหล่าทวยเทพต่างเปิดศึกทำสงครามห้ำหั่นจนท้องฟ้าแตกแยกออกจากกัน ในขณะที่พวกอสูรร้ายก็ได้ผุดขึ้นมาจากขุมนรก
ในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายนั้นเอง "นูวา" (Nuwa) เทพีมารดาผู้สร้างมนุษยชาติ ก็ได้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตตนแรกที่สร้างขึ้นจากธาตุดิน น้ำ และไฟ นั่นคือตัวเรา "นาจา" (Nezha) ผู้มีพลังกล้าแกร่งที่ต้องออกเดินทางตามหา "มณีห้าสี" เพื่อกอบกู้วิกฤต ไปพร้อมๆกับไขความลับจุดกำเนิดที่แท้จริงของตัวเอง
ตัวเกมนั้นถูกสร้างขึ้นบนเทคโนโลยี Unreal Engine 5 และได้รับการปรับแต่งมาเพื่อคอนโซล เพลย์สเตชัน โดยเฉพาะ ซึ่งทีมพัฒนาสัญญาว่ามันจะมีระบบคอมโบต่อสู้ที่ดูลื่นไหลไร้รอยต่อระหว่างภาคพื้นดินสู่กลางเวหา แถมยังน่าตื่นตาตื่นใจด้วยเอฟเฟกต์คลื่นน้ำและเปลวไฟที่เป็นขุมพลังหลักของเทพนาจา
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
