Zenless Zone Zero เปิดตัวไอดอลวง "Angels of Delusion" 6 ก.พ.นี้!

HoYoverse เปิดตัว Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 2.6 "บทเพลงย้อนฝันแห่งวันวาน" เผยเรื่องราวบทสลับฉากและเปิดตัววงไอดอล Angels of Delusion พร้อมการมาถึงของสองเอเจนต์ใหม่และกิจกรรมธีมใหม่ เตรียมอัปเดต 6 กุมภาพันธ์นี้
เมื่อวันแครอททองคำใกล้เข้ามา ทั่วทั้ง New Eridu ก็อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความหวังและการเฉลิมฉลอง ทว่าภายใต้ความสงบสุขนั้นกลับมีคลื่นใต้น้ำซ่อนอยู่ สองพี่น้อง Phaethon จึงต้องมาร่วมมือกับ Jane Doe ที่ Sixth Street อีกครั้ง เพื่อจัดการคำขอที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าแผนการลับนี้กำลังก่อตัวขึ้นโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้ แต่บรรยากาศแห่งความสุขของเทศกาล ก็ได้แผ่ขยายไปถึงไลฟ์เฮาส์ 404 ERROR แล้ว ซึ่งสมาชิกวง Angels of Delusion กำลังเตรียมตัวอย่างขะมักเขม้นสำหรับการแสดงสดครั้งแรกของพวกเธอ โดยมีอาจารย์สอนร้องเพลงลึกลับเป็นผู้คอยชี้แนะ แม้ว่าภัยคุกคามจาก Hollow และอันตรายซ่อนเร้นจะยังคงอยู่ ทว่าความฝันจะยังคงโชติช่วง เสียงเพลงจะยังคงกู่ก้อง และผู้คนก็จะยังคงคอยปกป้องช่วงเวลาอันล้ำค่าเหล่านั้นไว้ตราบนานเท่านาน — นี่แหละคือ New Eridu!
ในฐานะวงไอดอลหน้าใหม่ที่กำลังเติบโต สมาชิกของวง Angels of Delusion มีความสามารถในการใช้การโจมตีสอดประสาน โดย Sunna และ Aria จะทยอยเปิดตัวในเวอร์ชัน 2.6 Sunna เป็น Agent แรงก์ S สายซัปพอร์ตธาตุกายภาพ โดยสามารถให้การซัปพอร์ตเพื่อนร่วมทีมสายโจมตีรุนแรงและสายธาตุผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับคู่หูของเธออย่าง "Bubblegum" จะสามารถใช้ "Cat's Gaze" ทำเครื่องหมายบนตัวศัตรูได้ การจุดระเบิดเครื่องหมายบนตัวศัตรู จะเป็นการสร้างความเสียหายและทำให้ทั้งทีมมี ATK เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เมื่อ Sunna ใช้สกิลอัลติเมท จะเป็นการกวัดแกว่งค้อนยักษ์เพื่อสร้างความเสียหาย พร้อมกับทำให้เกิดซัปพอร์ตอย่างรวดเร็ว เพื่อเรียกเพื่อนร่วมทีมเข้าสู่สนาม
สำหรับ Aria นักร้องนำแห่งวง Angels of Delusion นั้น จะมาในฐานะ Agent สายธาตุผิดปกติธาตุอีเทอร์ ซึ่งเธอจะมาพร้อมกับสองร่างนั่นก็คือ ร่างจักรกล "โครงสร้าง" และร่าง "ไอดอลโปรเจคชั่น" Aria จะถนัดในการต่อสู้ซึ่งหน้ากับศัตรูมากกว่า โดยสามารถเบิร์สความเสียหายมหาศาลให้กับศัตรูที่อยู่ในสถานะ Attribute Anomaly ผ่านการชาร์จโจมตีได้
ขณะที่ Bangboo "Biggest Fan" ประธานแฟนคลับที่คอยสนับสนุนพวกเธออย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง จะสามารถฟื้นฟู HP ให้กับ Agent ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีสมาชิก Angels of Delusion อย่างน้อยสองคนในทีม จะสามารถทำให้ทั้งทีมมี ATK เพิ่มขึ้น
นอกจากการมาถึงของ Sunna และ Aria แล้ว ก็ยังมีคอสตูมใหม่สุดน่ารักของพวกเธออีกด้วย โดยคอสตูมของ Aria จะมีดีไซน์สองรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ Agent แรงก์ S อย่าง Yixuan (หมึกอนธการ - ตัดสะบั้น) และ Yuzuha (กายภาพ - ซัปพอร์ต) ก็จะกลับมาในเวอร์ชันนี้ด้วยเช่นกัน
กิจกรรมเวอร์ชัน "การประสานเสียง ณ ห้วงฝัน" จะเป็นการเชิญ Proxy มาเป็นผู้จัดการกิตติมศักดิ์ให้กับ Angels of Delusion โดย Proxy จะได้รับหน้าที่วางแผนตารางการฝึกซ้อม บริหารจัดการโซเชียลมีเดียให้กับสมาชิก พร้อมนำพาทุกคนในวงเติบโตไปด้วยกันผ่านเกมเพลย์แนวดนตรี ซึ่งมาพร้อมกับแผนที่และเกมเพลย์ใหม่ Grand Marcel Adventure นอกจากกิจกรรมเฉลิมฉลองแล้ว ใน "Hollow Zero" ก็ยังมีเกมเพลย์ใหม่ "ปฏิบัติการเมทริกซ์" เพิ่มเข้ามาด้วยเช่นกัน โดยในโหมดนี้จะมีด่านธีมต่างๆ ออกมาในแต่ละสัปดาห์ให้ Proxy ได้หมุนเวียนท้าทายกลไกที่น่าสนใจต่างๆ ซึ่งการจัดทีมในโหมดใหม่นี้จะประกอบด้วย Agent ต่อสู้หลัก 3 คน, Bangboo 1 ตัว และ Agent สนับสนุน 1 คน มาพร้อมกับ Resonium ใหม่และอุปกรณ์พิเศษของ Agent ที่จะช่วยเพิ่มมิติและความหลากหลายของกลยุทธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้เพิ่มฟังก์ชัน "กวาดล้าง" ใน Hollow Zero เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นที่สะดวกสบายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้แก่ผู้เล่น
สำหรับในช่วงเทศกาล สิ่งที่ขาดไปไม่ได้คือการปรับปรุงพัฒนาและของรางวัลประจำเทศกาล Agent Lycaon และ Harumasa จะได้รับการเสริมความแข็งแกร่งในเวอร์ชันนี้ เมื่อ Proxy สำเร็จกิจกรรมจำกัดเวลา จะสามารถรับฟรีคอสตูมใหม่ของ Pan Yinhu ได้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษวันแครอททองคำ กิจกรรม "สมาชิก Inter-Knot" แจกหนักครั้งยิ่งใหญ่ก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้เช่นกัน ผู้เล่นสามารถรับ Polychrome ผ่านการเล่นรายวัน โดยรางวัลจากการล็อกอิน รวมกับสมาชิก Inter-Knot นั้น จะมีมูลค่ารวม 3,300 Polychrome! นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. ถึง 23 ก.พ. กิจกรรมเทศกาล "แครอททองคำมีโชค Bangboo สมปรารถนา" จะเป็นการชวนผู้เล่นให้มาล็อกอินทุกวันเพื่อร่วมจับรางวัล โดยมีโอกาสแบ่งรับกองรางวัลสูงถึง 4,000,000,000 Polychrome
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเดบิวต์เปิดตัวของ Angels of Delusion กิจกรรมสนับสนุนแฟนคลับทั่วโลกในชื่อโครงการสนับสนุน "Angels of Delusion" ทั่วโลก — "สายหวานจู่โจม" จะทยอยเปิดตัวไปตามแต่ละภูมิภาค กิจกรรมนี้จะจัดผ่านการร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลก ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และโปรเจกต์ธีมสุดพิเศษ เพื่อมอบสินค้าสุดเอกซ์คลูซีฟให้กับเหล่าแฟนคลับที่ร่วมสนับสนุน อาทิ ผ้าเช็ดตัวธีมไอดอลเสมือนจริง แท่งไฟ เสื้อยืด และอื่นๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้บนบัญชีโซเชียลมีเดียทางการ
Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 2.6 "บทเพลงย้อนฝันแห่งวันวาน" จะเปิดให้เล่นบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS และ Android ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ Proxy ที่ล็อกอินเข้าเกมจะยังคงสามารถรับ Agent แรงก์ S สุดน่ารัก Zhao ได้ฟรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ทางการ https://zenless.hoyoverse.com/ หรือติดตามบัญชี X (Twitter): @ZZZ_TH
