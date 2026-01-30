xs
Zenless Zone Zero เปิดตัวไอดอลวง "Angels of Delusion" 6 ก.พ.นี้!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



HoYoverse เปิดตัว Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 2.6 "บทเพลงย้อนฝันแห่งวันวาน" เผยเรื่องราวบทสลับฉากและเปิดตัววงไอดอล Angels of Delusion พร้อมการมาถึงของสองเอเจนต์ใหม่และกิจกรรมธีมใหม่ เตรียมอัปเดต 6 กุมภาพันธ์นี้

เมื่อวันแครอททองคำใกล้เข้ามา ทั่วทั้ง New Eridu ก็อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความหวังและการเฉลิมฉลอง ทว่าภายใต้ความสงบสุขนั้นกลับมีคลื่นใต้น้ำซ่อนอยู่ สองพี่น้อง Phaethon จึงต้องมาร่วมมือกับ Jane Doe ที่ Sixth Street อีกครั้ง เพื่อจัดการคำขอที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าแผนการลับนี้กำลังก่อตัวขึ้นโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้ แต่บรรยากาศแห่งความสุขของเทศกาล ก็ได้แผ่ขยายไปถึงไลฟ์เฮาส์ 404 ERROR แล้ว ซึ่งสมาชิกวง Angels of Delusion กำลังเตรียมตัวอย่างขะมักเขม้นสำหรับการแสดงสดครั้งแรกของพวกเธอ โดยมีอาจารย์สอนร้องเพลงลึกลับเป็นผู้คอยชี้แนะ แม้ว่าภัยคุกคามจาก Hollow และอันตรายซ่อนเร้นจะยังคงอยู่ ทว่าความฝันจะยังคงโชติช่วง เสียงเพลงจะยังคงกู่ก้อง และผู้คนก็จะยังคงคอยปกป้องช่วงเวลาอันล้ำค่าเหล่านั้นไว้ตราบนานเท่านาน — นี่แหละคือ New Eridu!


ในฐานะวงไอดอลหน้าใหม่ที่กำลังเติบโต สมาชิกของวง Angels of Delusion มีความสามารถในการใช้การโจมตีสอดประสาน โดย Sunna และ Aria จะทยอยเปิดตัวในเวอร์ชัน 2.6 Sunna เป็น Agent แรงก์ S สายซัปพอร์ตธาตุกายภาพ โดยสามารถให้การซัปพอร์ตเพื่อนร่วมทีมสายโจมตีรุนแรงและสายธาตุผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับคู่หูของเธออย่าง "Bubblegum" จะสามารถใช้ "Cat's Gaze" ทำเครื่องหมายบนตัวศัตรูได้ การจุดระเบิดเครื่องหมายบนตัวศัตรู จะเป็นการสร้างความเสียหายและทำให้ทั้งทีมมี ATK เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เมื่อ Sunna ใช้สกิลอัลติเมท จะเป็นการกวัดแกว่งค้อนยักษ์เพื่อสร้างความเสียหาย พร้อมกับทำให้เกิดซัปพอร์ตอย่างรวดเร็ว เพื่อเรียกเพื่อนร่วมทีมเข้าสู่สนาม

Sunna เอเจนต์แรงก์ S สายซัปพอร์ตธาตุกายภาพ


สำหรับ Aria นักร้องนำแห่งวง Angels of Delusion นั้น จะมาในฐานะ Agent สายธาตุผิดปกติธาตุอีเทอร์ ซึ่งเธอจะมาพร้อมกับสองร่างนั่นก็คือ ร่างจักรกล "โครงสร้าง" และร่าง "ไอดอลโปรเจคชั่น" Aria จะถนัดในการต่อสู้ซึ่งหน้ากับศัตรูมากกว่า โดยสามารถเบิร์สความเสียหายมหาศาลให้กับศัตรูที่อยู่ในสถานะ Attribute Anomaly ผ่านการชาร์จโจมตีได้

Aria เอเจนต์แรงก์ S สายธาตุผิดปกติธาตุอีเทอร์


ขณะที่ Bangboo "Biggest Fan" ประธานแฟนคลับที่คอยสนับสนุนพวกเธออย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง จะสามารถฟื้นฟู HP ให้กับ Agent ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีสมาชิก Angels of Delusion อย่างน้อยสองคนในทีม จะสามารถทำให้ทั้งทีมมี ATK เพิ่มขึ้น

Bangboo แรงก์ S Biggest Fan
นอกจากการมาถึงของ Sunna และ Aria แล้ว ก็ยังมีคอสตูมใหม่สุดน่ารักของพวกเธออีกด้วย โดยคอสตูมของ Aria จะมีดีไซน์สองรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ Agent แรงก์ S อย่าง Yixuan (หมึกอนธการ - ตัดสะบั้น) และ Yuzuha (กายภาพ - ซัปพอร์ต) ก็จะกลับมาในเวอร์ชันนี้ด้วยเช่นกัน

คอสตูมใหม่ของ Sunna

คอสตูมใหม่ของ Aria
กิจกรรมเวอร์ชัน "การประสานเสียง ณ ห้วงฝัน" จะเป็นการเชิญ Proxy มาเป็นผู้จัดการกิตติมศักดิ์ให้กับ Angels of Delusion โดย Proxy จะได้รับหน้าที่วางแผนตารางการฝึกซ้อม บริหารจัดการโซเชียลมีเดียให้กับสมาชิก พร้อมนำพาทุกคนในวงเติบโตไปด้วยกันผ่านเกมเพลย์แนวดนตรี ซึ่งมาพร้อมกับแผนที่และเกมเพลย์ใหม่ Grand Marcel Adventure นอกจากกิจกรรมเฉลิมฉลองแล้ว ใน "Hollow Zero" ก็ยังมีเกมเพลย์ใหม่ "ปฏิบัติการเมทริกซ์" เพิ่มเข้ามาด้วยเช่นกัน โดยในโหมดนี้จะมีด่านธีมต่างๆ ออกมาในแต่ละสัปดาห์ให้ Proxy ได้หมุนเวียนท้าทายกลไกที่น่าสนใจต่างๆ ซึ่งการจัดทีมในโหมดใหม่นี้จะประกอบด้วย Agent ต่อสู้หลัก 3 คน, Bangboo 1 ตัว และ Agent สนับสนุน 1 คน มาพร้อมกับ Resonium ใหม่และอุปกรณ์พิเศษของ Agent ที่จะช่วยเพิ่มมิติและความหลากหลายของกลยุทธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้เพิ่มฟังก์ชัน "กวาดล้าง" ใน Hollow Zero เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นที่สะดวกสบายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้แก่ผู้เล่น




สำหรับในช่วงเทศกาล สิ่งที่ขาดไปไม่ได้คือการปรับปรุงพัฒนาและของรางวัลประจำเทศกาล Agent Lycaon และ Harumasa จะได้รับการเสริมความแข็งแกร่งในเวอร์ชันนี้ เมื่อ Proxy สำเร็จกิจกรรมจำกัดเวลา จะสามารถรับฟรีคอสตูมใหม่ของ Pan Yinhu ได้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษวันแครอททองคำ กิจกรรม "สมาชิก Inter-Knot" แจกหนักครั้งยิ่งใหญ่ก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้เช่นกัน ผู้เล่นสามารถรับ Polychrome ผ่านการเล่นรายวัน โดยรางวัลจากการล็อกอิน รวมกับสมาชิก Inter-Knot นั้น จะมีมูลค่ารวม 3,300 Polychrome! นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. ถึง 23 ก.พ. กิจกรรมเทศกาล "แครอททองคำมีโชค Bangboo สมปรารถนา" จะเป็นการชวนผู้เล่นให้มาล็อกอินทุกวันเพื่อร่วมจับรางวัล โดยมีโอกาสแบ่งรับกองรางวัลสูงถึง 4,000,000,000 Polychrome


เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเดบิวต์เปิดตัวของ Angels of Delusion กิจกรรมสนับสนุนแฟนคลับทั่วโลกในชื่อโครงการสนับสนุน "Angels of Delusion" ทั่วโลก — "สายหวานจู่โจม" จะทยอยเปิดตัวไปตามแต่ละภูมิภาค กิจกรรมนี้จะจัดผ่านการร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลก ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และโปรเจกต์ธีมสุดพิเศษ เพื่อมอบสินค้าสุดเอกซ์คลูซีฟให้กับเหล่าแฟนคลับที่ร่วมสนับสนุน อาทิ ผ้าเช็ดตัวธีมไอดอลเสมือนจริง แท่งไฟ เสื้อยืด และอื่นๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้บนบัญชีโซเชียลมีเดียทางการ

Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 2.6 "บทเพลงย้อนฝันแห่งวันวาน" จะเปิดให้เล่นบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS และ Android ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ Proxy ที่ล็อกอินเข้าเกมจะยังคงสามารถรับ Agent แรงก์ S สุดน่ารัก Zhao ได้ฟรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ทางการ https://zenless.hoyoverse.com/ หรือติดตามบัญชี X (Twitter): @ZZZ_TH

