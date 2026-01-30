CODE VEIN II ภาคต่อโซลไลก์สไตล์อนิเมะ พร้อมวางจำหน่ายแล้ว!

Bandai Namco ประกาศความพร้อม CODE VEIN II ภาคต่อเกมแอ็กชั่นอาร์พีจีแนวโซลไลก์สไตล์อนิเมะ พร้อมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีแล้ววันนี้
CODE VEIN II ภาคต่อเกมแอ็กชั่นอาร์พีจีสุดเข้มข้น เล่าเรื่องราวในโลกอนาคตที่อารยธรรมล่มสลายลงเนื่องจากเหตุการณ์ที่เรียกว่า "การฟื้นคืนชีพ" (Rurgence) มนุษยชาติสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ด้วยพลังของสิ่งมีชีวิตอมตะคล้ายแวมไพร์ที่รู้จักกันในชื่อ "เรเวแนนท์" (Revenants) อย่างไรก็ตาม การปรากฏตัวอย่างกะทันหันของ ลูน่า ราพาซิส ได้เปลี่ยนเรเวแนนท์ทั้งหมดให้กลายเป็นมนุษย์กินคนไร้สติ และทำให้โลกตกอยู่ในความหายนะ ตัวเอกในฐานะนักล่าเรเวแนนท์ ได้รับมอบหมายให้กอบกู้โลกร่วมกับเด็กสาวคนหนึ่ง ด้วยการออกเดินทางย้อนเวลากลับไป 100 ปี
เกมเพลย์จะผสมผสานระหว่างการสำรวจที่ผู้เล่นจะต้องผจญภัยในพื้นที่อันตราย และต่อสู้กับศัตรูที่ทรงพลังไปพร้อมกับคู่หู และเผชิญเรื่องราวสุดดราม่าที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ ในขณะที่ผู้เล่นพยายามช่วยโลกให้รอดพ้นจากหายนะ
ผู้เล่นที่สนใจสามารถทดลองเล่นเดโมสร้างตัวละครและสร้างตัวละครในฝันของตัวเองได้ โดยเดโมจะแสดงให้เห็นถึงความละเอียดและความลึกล้ำที่ผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครได้ และยังให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับ "โหมดถ่ายภาพ" ในฐานทัพของ MagMell เพื่อถ่ายภาพรูปลักษณ์ของตนเอง
CODE VEIN II พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bandainamcoent.asia หรือช่องทางโซเชียลทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*