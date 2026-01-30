"ปริ้นเซสลิงก์" ชวนกู้โลกไปกับ 6 สาว "ปริ้งเกิร์ล" เปิดให้เล่นแล้ววันนี้!

"ปริ้นเซส ลิงก์" (Princess Link) มือถือวางกลยุทธ์ คอลแลป Siamdol ค่ายเพลงไอดอลชั้นนำ พา 6 ไอดอลสาว "ปริ้งเกิร์ล" ชวนเหล่าผู้บัญชาการหัวแถว ปล่อยพลังปริ้งไปกู้โลก พร้อมเปิดให้เล่นเต็มรูปแบบแล้ววันนี้
Princess Link เป็นเกมแนว Turn-Based Strategy RPG วางแผนกลยุทธ์การรบที่ผู้เล่นสวมบทเป็นผู้บัญชาการ หัวใจหลักของเกมคือการสะสมตัวละครสาวสวยสุดคิวท์จากหลายเผ่ามากกว่า 100 ชีวิต พร้อมอัปเกรดความสามารถให้แกร่งขึ้นเรื่อย ๆ โดยตัวละคร สามารถเก็บทรัพยากรและพัฒนาเองได้ แม้ขณะผู้เล่นออฟไลน์ ตอบโจทย์ผู้เล่นที่ชื่นชอบการต่อสู้เป็นชีวิตจิตใจ เพราะมีโหมดการต่อสู้ที่หลากหลายรูปแบบทั้งโหมด PVE และ PVP เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้สนุกกับการต่อสู้จัดอันดับได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเล่นแบบข้ามแพลตฟอร์มได้ทั้งบนมือถือและ Emulator ให้สนุกต่อเนื่องแบบไม่สะดุด
พิเศษ! ไฮไลท์เด็ด ต้อนรับเปิดเกม แจกของแรร์ไม่ต้องรอ จัดหนักกับกิจกรรมถึง 4 ต่อ
ต่อที่ 1 เข้าเกมและกรอกโค้ด GameMedia เพื่อรับของรางวัล
1.เหรียญทอง จำนวน 20,000 เหรียญ
2.ถุงโชค จำนวน 5 ถุง
3.ลูกกวาดพลังงาน จำนวน 5 เม็ด
4.เพชร จำนวน 500 เม็ด
ต่อที่ 2 กรอกโค้ด OBTPLO11 ได้รับไอเทมพิเศษ
1. เพชร จำนวน 500 เม็ด
2. ตั๋วสร้างแกนพิเศษ จำนวน 1 ชิ้น
3. เครื่องดื่มพลังงาน จำนวน 1 ชิ้น
ต่อที่ 3 เพียงล็อกอินต่อเนื่องกัน 7 วัน! และล็อกอินต่อเนื่องจนถึงวันที่ 3 เท่านั้น ก็จะได้รับตัวละครระดับ SSR หายากฟรี
ยังอยู่กับต่อที่ 3 ไปต่อกับ ‘มหกรรมสุ่มสุดหรู’ เพียงล็อกอินเข้าเกมทุกวัน และเล่นเกมแค่ครึ่งชั่วโมง จะสามารถเปิดเลเวล 13 พร้อมเปิดกิจกรรม ‘ของขวัญจากเทพี’ ได้ เพื่อรับฟรี ‘คำสั่งแอร์ดรอป’ ไว้สุ่มตัวละคร 10 ใบ รับฟรีสุงสุดถึง 10,000 ใบ!
ต่อที่ 4 รับ ‘คำสั่งเสริมทัพ’ เพียงแค่ผู้บัญชาการผจญภัยผ่านบทที่ 6 จะได้สุ่มรับตัวละคร SSR ฟรี และสามารถเลือกเผ่าที่ต้องการได้อีกด้วย!
"ปริ้นเซส ลิงก์" (Princess Link) เปิดให้ดาวน์โหลดเกมแล้วทั้ง iOS และ Android ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• Website: www.princesslink.in.th
• Facebook Page: https://www.facebook.com/PrincessLinkth
• LINE OA : @Wan Dev Official
• กลุ่มพูดคุย ข่าวสาร เกม PLO : https://www.facebook.com/groups/3039081573034720/
