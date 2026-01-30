RoV เปิดฉากโปรลีก Summer "Dream Riser" ปักหมุดดีเดย์ 31 ม.ค.นี้

เตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อม! Garena ประกาศระเบิดศึกทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตรายการ RoV Pro League (RPL) 2026 Summer ปักหมุดแมตช์แรกของฤดูกาล วันเสาร์ที่ 31 มกราคมนี้ 9 สโมสรชั้นนำเตรียมประชันชัย ชิงเงินรางวัลรวม 10,250,000 บาท
การแข่งขัน RoV Pro League (RPL) 2026 Summer มาพร้อมกับสโลแกน "Dream Riser" สื่อถึงจิตวิญญาณของเหล่านักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา และต่างมีความฝันและบัลลังก์แชมป์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นเดิมพัน การแข่งขัน RoV Pro League ฤดูกาลที่ 17 นี้ทวีความเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม โดยมีสโมสรชั้นนำร่วมแข่งขันถึง 9 สโมสรด้วยกัน ประกอบด้วย
• Full Sense (FS) แชมป์เก่าจากฤดูกาล RoV Pro League 2025 Winter พ่วงดีกรีแชมป์นานาชาติ AIC 2025 เตรียมป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่สองด้วยไลน์อัปชุดเดิมและมี Lycan ยังคงเป็นโค้ชหัวหอกของทีมอีกครั้ง
• Bacon Time (BAC) เจ้าหมูดีกรีแชมป์ RoV Pro League ถึง 5 สมัย และแชมป์นานาชาติ APL 2022 และ AIC 2024 โดยได้ “Bonus” มาประจำตำแหน่งป่าคนใหม่ พร้อมกับดึง “Alawin” ผู้เล่นหน้าใหม่จากรายการ TEPL มาร่วมเสริมทัพในตำแหน่งซัพพอร์ต
• Buriram United Esports (BRU) ปราสาทสายฟ้าที่มาในโลโก้ใหม่ มาเพื่อทวงบัลลังก์แชมป์ ซึ่งมี “AlmondP” นำทัพในตำแหน่งป่า และ “TaoX” นั่งแท่นโค้ชคนใหม่ของทีม
• Tenacity (TEN) การกลับมาของเหยี่ยวแดงในร่างใหม่อย่าง "แพะดื้อ" โดยได้ “เจ้าเต้ Erez” กลับมาเสริมทัพในตำแหน่งป่า เคียงข้าง “เจ้าโอม Difoxn” ที่ยังเป็นกัปตันทีม
• eArena (EA) กระต่ายคลั่งเจ้าของแชมป์ RoV Pro League ถึง 2 สมัยติดต่อกัน ซึ่งได้ผู้เล่นป่าไฟแรงอย่าง “KenKen” มาร่วมเสริมทัพ
• SOLYX Esports (SLX) ทีมใหม่ที่เข้าร่วมฤดูกาลนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งพวกเขาได้คว้าตัว “Myra” มาในตำแหน่งป่าคนใหม่ของทีม
• Hydra (HD) มังกรน้ำเงินที่นำทัพโดยกัปตัน “April” และมี “Psocute” นั่งคุมเลนกลาง ฤดูกาลนี้พวกเขายังได้ “KTS” มาเสริมแกร่งในตำแหน่งแครี่อีกด้วย
• King of Gamers Club (KOG) อินทรีดำที่มีป่าตัวตึงอย่าง “Cinderella” พ่วงกับตำแหน่งกัปตันทีม และยังได้ “BASKUNG” กับ “KrataiA” เข้ามาเสริมทัพในตำแหน่งออฟเลนและซัพพอร์ตอีกด้วย
• Godji Check (GJC) ทีมน้องใหม่ไฟแรงที่ได้สิทธิ์ร่วมแข่งขันจากการคว้าแชมป์รายการ RoV Thailand Esports Premier League (TEPL) 2025
การแข่งขัน RoV Pro League (RPL) 2026 Summer ยังมีเงินรางวัลรวมสูงถึง 10,250,000 บาท โดยแบ่งเป็นรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้
• รางวัลประเภททีม
- ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 6,000,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,800,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 700,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 400,000 บาท
- อันดับ 5 - 9 เงินรางวัลทีมละ 250,000 บาท
• รางวัลเกียรติยศส่วนบุคคล
- FMVP (Finals Most Valuable Player) เงินรางวัล 40,000 บาท
- Best Killer เงินรางวัล 15,000 บาท
- Best Assist เงินรางวัล 15,000 บาท
- Best Tank เงินรางวัล 15,000 บาท
- Most Damage Dealer เงินรางวัล 15,000 บาท
ปักหมุดไทม์ไลน์การแข่งขัน เริ่ม 31 ม.ค. นี้
การแข่งขัน RoV Pro League 2026 Summer เตรียมเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 5 เมษายน 2569 ประกอบไปด้วยการแข่งขันรอบเก็บคะแนนและรอบ Championship
• รอบเก็บคะแนน (Regular Season): 31 มกราคม – 22 มีนาคม 2569 แข่งขันติดต่อกัน 8 สัปดาห์ (วันพฤหัสบดี - ศุกร์ เริ่ม 16.00 น. / วันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่ม 12.00 น.) ถ่ายทอดสดทางช่องทางออฟฟิเชียลของ Garena RoV Thailand และ Garena RoV Tournament ตรวจสอบตารางการแข่งขันทั้ง 8 สัปดาห์ได้ ที่นี่
• รอบ Championship (4 ทีมสุดท้าย): 4 - 5 เมษายน 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทค บางนา) ฮอลล์ 98
การแข่งขันในสัปดาห์แรกของประกอบไปด้วยแมตช์ไฮลต์สำคัญที่ห้ามพลาด ไม่ว่าจะเป็น
• “แชมป์เก่า” ปะทะ “น้องใหม่”: แมตช์ที่ 1 ของวันเสาร์ที่ 31 ม.ค. (12:00 น.) ซึ่งแมตช์เปิดสนามระหว่าง Full Sense ดีกรีแชมป์ RpV Pro League ฤดูกาลล่าสุด และแชมป์นานาชาติ AIC 2025 พบกับ Godji Check สโมสรน้องใหม่ที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันจากรายการ TEPL 2025 ต้องจับตาดูว่าพวกเขาจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้หรือไม่
• ระเบิด “ศึกแห่งสายเลือด”: แมตช์ที่ 2 ของวันเสาร์ 31 ม.ค. (15:00 น.) ศึกสายเลือดเมื่อ SOLYX Esports ปะทะ Bacon Time ซึ่งทั้ง 2 ทีมต่างก็ได้ดึงตัวผู้เล่นในตำแหน่งป่าจากอีกทีมไป นี่จึงเป็นครั้งแรกของทั้ง Myra และ Bonus ที่ต้องปะทะกับต้นสังกัดเก่า แมตช์นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง
• “ตำนานเก่า” ใน “รูปโฉมใหม่” เตรียมท้าชิง: แมตช์ที่ 3 ของวันอาทิตย์ 1 ก.พ. (18:00 น.) เป็นการประเดิมสนามครั้งแรกของ Tenacity หรือ “แพะดื้อ” ซึ่งรีแบรนด์มาจาก “เหยี่ยวแดง” ในตำนาน พร้อมพิสูจน์ความดุดันในรูปลักษณ์ใหม่ โดยเตรียมพบกับเจ้าบัลลังก์แชมป์เก่าอย่าง Full Sense น่าติดตามว่าใครจะคว้าชัยชนะครั้งนี้ไปได้
อุ่นเครื่องกับ MV "รุ่งอรุณแห่งความฝัน”
เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องการแข่งขันสุดเข้มข้น Garena RoV เผยมิวสิควิดีโอ (MV) เพลงประกอบการแข่งขัน กับเพลง "รุ่งอรุณแห่งความฝัน (Dream Riser)" โดยได้ศิลปินสาวเสียงเอกลักษณ์อย่าง GALCHANIE (แกลชานี) มาร่วมถ่ายทอดอารมณ์และเสียงร้องทรงพลัง พร้อมเซอร์ไพรส์ด้วยการปรากฎตัวของ “กิตงาย” ในฐานะ Ambassador of Valor ของ Garena RoV และตัวแทนนักกีฬาจากทั้ง 9 ทีม สามารถรับชมมิวสิควิดีโอได้แล้ว ที่นี่
แฟนเกม RoV ห้ามพลาด ร่วมติดตามชมและให้กำลังใจทั้ง 9 สโมสร ในการแข่งขัน RoV Pro League 2026 Summer ได้ทางทุกช่องทางถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการของ Garena RoV Thailand และ Garena RoV Tournament เริ่ม 31 มกราคม นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Garena RoV Tournament
Facebook : Garena RoV Thailand
YouTube : Garena RoV Thailand
TikTok : Garena RoV Thailand
TikTok : RoVEsportsTH
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*