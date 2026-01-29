เกมเพลย์แรก! "จินอีเวย" แอ็คชั่นสายลับหนุ่ม ผู้คุมเวลา

อัปเดตความคืบหน้า ผลงานเกมน้องใหม่ที่ดูมีแววรุ่งจากโครงการ PlayStation China Hero Project เมื่อผู้เล่นอย่างเราจะได้รับบทเป็นหน่วยข่าวกรองลับที่เคยมีอำนาจล้นฟ้าในยุคราชวงศ์หมิง
CangMo Game Entertainment ปล่อยเทรลเลอร์โชว์ระบบการเล่นอย่างเป็นทางการครั้งแรกสำหรับ A Whisper of Fall: Jinyiwei (หรือในชื่อเดิม Project: Jinyiwei) โปรเจกต์เกมแอ็คชั่นอาร์พีจีย้อนยุคจีนโบราณที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Sony Interactive Entertainment โดยตัวเกมเตรียมแผนพัฒนาลงทั้งเครื่อง PlayStation 5 และ PC (ผ่าน Steam, Epic Games Store) แต่ยังไม่มีกำหนดวันวางจำหน่าย
เกมนี้ผู้เล่นจะได้สวมบท หนุ่มพายเรือสามัญชนคนธรรมดา ผู้ถูกชะตาฟ้าลิขิตให้กลายเป็น "จินอีเวย" (Jinyiwei) หรือ "องครักษ์เสื้อแพร" คอยปฏิบัติหน้าที่สืบสวนไขคดีที่ได้รับมอบหมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานเป็นสายลับสองหน้าเพื่อเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดที่ก่อตัวขึ้นอย่างลับๆในราชอาณาจักรแห่งนี้
ระบบเกมเพลย์จะมีทั้งองค์ประกอบของการลอบเร้นวิ่งไต่กำแพงกระโดดข้ามหลังคาเพื่อหลบหนียาม การเข้าปะทะกับศัตรูด้วยเคล็ดวิชาศิลปะการต่อสู้ และการเลือกคำตอบหรือวิธีสอบสวนเพื่อให้สถานการณ์เป็นไปตามที่เราต้องการ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเรื่องง่ายสำหรับตัวละครเอกผู้มีพลังพิเศษสามารถมองเห็นอนาคต
สำหรับ "องครักษ์เสื้อแพร" ตามประวัติศาสตร์จีน พวกเขาเป็นหน่วยงานตำรวจลับและองครักษ์พิเศษที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในราชวงศ์หมิง ทำหน้าที่ขึ้นตรงต่อจักรพรรดิ มีภารกิจหลักคือการสอดแนม จับกุม และปราบปรามขุนนางที่ทุจริต รวมถึงอารักขาความปลอดภัยระดับสูง นิยมแต่งกายด้วยชุดแพรพรรณสีฉูดฉาดและสวมหมวกทรงสูงอันเป็นเอกลักษณ์ แต่ด้วยความที่พวกเขามีศาลและคุกเป็นของตนเอง สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมตามปกติ จึงชักนำไปสู่การใช้อำนาจที่เกินขอบเขต
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
