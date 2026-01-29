"Choppy Cuts" เกมปาร์ตี้ทำผมสุดป่วน พร้อมเปิดร้าน 5 ก.พ.นี้!

Garena ประกาศความพร้อม "Choppy Cuts" เกมปาร์ตี้ Co-op ธีมร้านทำผมสุดฮาสไตล์แคชชวล เตรียมเปิดให้เล่นพร้อมกันทั่วโลกบนแพลตฟอร์ม Steam ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป
Choppy Cuts ได้รับการออกแบบมาให้สามารถเล่นซ้ำได้อย่างไม่รู้เบื่อ โดยความสนุกสนานอยู่ที่การทำงานเป็นทีมร่วมมือกับผู้เล่นคนอื่น ๆ เพื่อรับรางวัลจากการการประสานงานและการปรับตัวกับสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ผ่านการทำภารกิจต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกับความอลวนที่เกิดขึ้นในร้านทำผม โดยผู้เล่นจะต้องร่วมมือกันจัดแต่งทรงผมและให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม ๆ กับรับมือกับสถานการณ์เหนือความคาดหมายที่ไม่ซ้ำในแต่ละวัน
Choppy Cuts จะมาพร้อมตัวละครที่ให้ผู้เล่นเลือกเล่นได้ทั้งหมด 11 ตัวละคร ที่สามารถเลือกเล่นได้ทันทีตั้งแต่เปิดให้บริการ ทั้งตัวละครที่ผู้เล่นคุ้นเคยจากจักรวาลของเกมยอดนิยมอย่าง Garena Free Fire และตัวละครใหม่ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ Choppy Cuts
ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นเป็นตัวละครจาก Free Fire อย่าง เคลลี่ แม็กซิม ฮายาโตะ และ ซูซี่ ซึ่งยังคงเอกลักษณ์และสกิลที่ได้แรงบันดาลใจจากตัวละครต้นฉบับ หรือเลือกสวมบทบาทเป็นตัวละครช่างผมที่มาพร้อมสกิลเฉพาะตัว เช่น สกิลการวิ่งที่รวดเร็วและทักษะการทำงานที่เป็นเลิศ สร้างสไตล์การเล่นและไดนามิกใหม่ ๆ ให้กับประสบการณ์การเล่น นอกจากนี้ ยังมีตัวละคร "บอส" สุดท้าทายที่ได้แรงบันดาลใจจากสกินระดับตำนานและไอเทม จาก Free Fire
Choppy Cuts จะพาผู้เล่นไปพบกับฉากร้านทำผมหลากหลายรูปแบบที่เต็มไปด้วยจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็น Secret Forest ที่ผสานความสดใหม่ของผลไม้เข้ากับสไตล์แฟชั่น หรือ Broken Niflheim ที่พื้นลาวาร้อนระอุจะทดสอบไหวพริบและการประสานงานของทีม เมื่อแรงกดดันเพิ่มสูงขึ้นในทุกวินาที
ผู้เล่นสามารถเพิ่ม Choppy Cuts ลงใน Wishlist บน Steam ได้แล้ววันนี้ และเตรียมพร้อมเข้าประจำตำแหน่งเมื่อร้านทำผมเปิดให้บริการในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ติดตามข่าวสารอัปเดตก่อนใครได้ที่ Discord
