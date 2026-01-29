Com2uS ขนสองเกมอนิเมะดังลุยงาน AnimeJapan 2026

Com2uS ประกาศเข้าร่วมงาน AnimeJapan 2026 นิทรรศการงานอนิเมะที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในวันที่ 28-29 มีนาคมนี้ ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งเป้าโปรโมทเกมจากอนิเมะดังและขยายฐานแฟน ๆ ให้กว้างขึ้นทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ
AnimeJapan เป็นงานจัดแสดงอนิเมะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จัดขึ้นประจำทุกปีในเดือนมีนาคมตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา มีผู้เข้าร่วมแต่ละปีมากกว่า 100,000 คน งานนี้รวบรวมทั้งสตูดิโอผู้ผลิตอนิเมะ, บริษัทผู้พัฒนาเกม และบริษัทผู้ผลิตของเล่นของสะสมจากทั่วโลกไว้ในงานเดียว พร้อมขนกิจกรรมมาเพียบ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศเปิดตัวอนิเมะ/เกมใหม่, เวทีพากย์สดจากนักพากย์มืออาชีพ, จำหน่ายสินค้าลิมิเต็ด, ทดลองเล่นเกมจากอนิเมะ IP ดังมากมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย
ปีนี้ Com2uS ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ด้วยการจัดบูธ Showcase เกมหลากหลายแนว โดยไฮไลท์อยู่ที่เกมใหม่ที่สร้างจากอนิเมะ IP ดังจากญี่ปุ่นอย่าง TOUGEN ANKI Crimson Inferno และ GACHIAKUTA: The Game (ชื่อชั่วคราว) ที่จ่อคิวเตรียมเปิดให้บริการในเร็ว ๆ นี้ รวมถึงโปรโมท STARSEED: Asnia Trigger เกมแอ็คชั่นไซไฟสไตล์อนิเมะสุดมันส์ที่เปิดให้บริการแล้วเมื่อปี 2025 ที่ผ่านมา
TOUGEN ANKI Crimson Inferno เป็นเกมแนว Turn-based RPG ที่สร้างจากซีรีย์อนิเมะยอดฮิตของญี่ปุ่นอย่าง Tougen Anki ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้ตัวเกมเข้าถึงแก่นของเนื้อเรื่องและเก็บเอกลักษณ์ของตัวละครไว้ได้อย่างครบถ้วน มาพร้อมเกมเพลย์การต่อสู้ที่ตื่นเต้นเร้าใจ กราฟิก 3 มิติสุดอลังการ และฉาก Cinematic ชวนติดตาม
Tougen Anki คือการ์ตูนแนวแอ็กชั่นยอดฮิตจากปลายปากกาของอาจารย์ Yura Urushibara ตีพิมพ์ในนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ Weekly Shonen Champion ของญี่ปุ่นโดยสำนักพิมพ์ Akita Shoten ได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านดังของญี่ปุ่นอย่างโมโมทาโร่ บอกเล่าเรื่องราวความขัดแย้งจนก่อเกิดสงครามระหว่างผู้มีสายเลือดยักษ์และลูกหลานของโมโมทาโร่ผู้ฆ่ายักษ์ หลังการ์ตูนประสบความสำเร็จและจำหน่ายได้มากกว่า 5 ล้านเล่ม Tougen Anki Project จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2023 เริ่มจากการดัดแปลงเป็นละครเวที ต่อด้วยซีรีย์อนิเมะ ก่อนจะมีการประกาศสร้างเป็นเกมมือถือในเวลาต่อมา
อีกไตเติ้ลที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันคือ GACHIAKUTA: The Game เกมแนว Survival Action RPG ที่สร้างจากอนิเมะที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเมื่อช่วงปลายปี 2025 นี้อย่าง Gachiakuta โดยใช้ภาพกราฟิกสไตล์ลายเส้นการ์ตูนผสมกราฟิตี้ ทำให้ฉากการต่อสู้ระหว่างตัวละครมีความดุดันและชีวิตชีวา โดยจะเปิดให้เล่นได้ทั้งบน PC และคอนโซล
Gachiakuta เป็นการ์ตูนแนวแอ็กชั่นจากฝีมือของอาจารย์ Kei Urana และกราฟิตี้ในเรื่องได้รับการดีไซน์จาก Hideyoshi Andou เล่าเรื่องราวของ รูโด้ เด็กหนุ่มที่ใช้ชีวิตอยู่ในสลัมของเมืองลอยฟ้า เก็บขยะที่พวกคนรวยทิ้งขว้างไปขายเพื่อเลี้ยงปากท้อง ก่อนจะถูกใส่ร้ายในข้อหาฆาตกรรม และถูกจับโยนลงสู่ห้วงเหวลึกไม่ต่างจากขยะชิ้นหนึ่ง ขยะมากมายที่นั่นได้สร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมามากมาย เพื่อค้นหาความจริงและแก้แค้นพวกที่ผลักเขาลงสู่ห้วงนรก เขาต้องปลุกพลังในตัวให้ตื่นขึ้นและเข้าร่วมกับนักเก็บกวาด ผู้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแห่งหุบเหวนี้
Gachiakuta เริ่มตีพิมพ์รายสัปดาห์ครั้งแรกลง Weekly Shonen Magazine ของสำนักพิมพ์ Kodansha ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และได้รับรางวัล Global Special Prize ในสาขาการ์ตูนยอดเยี่ยมจากงาน Next Manga Awards 2022 ระหว่างคิดคอนเซปต์ อาจารย์ Urana มองว่าการเพิ่มกราฟิตี้ดีไซน์เข้าไปน่าจะทำให้ผลงานน่าสนใจขึ้น จึงได้ขอความช่วยเหลือจากนักออกแบบกราฟิตี้ Hideyoshi Andou ให้รับหน้าที่นี้ อนิเมเริ่มออกอากาศครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2025 และยืนยันแล้วว่ามีซีซั่น 2 แน่นอน โดยสตูดิโอผู้สร้างก็ไม่ใช่ใครนอกจาก Bones film นั่นเอง
