ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน เตรียมมอบประสบการณ์โปเกมอนสุดสมจริงเพื่อแฟน ๆ ทั่วโลก

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (Universal Studios Japan) จับมือกับ เดอะ โปเกมอน คอมพานี (The Pokemon Company) ประกาศแผนการนำเสนอประสบการณ์โปเกมอนระดับโลกที่สร้างสรรค์และสมจริงยิ่งกว่าที่เคยมีมา โดยโปรเจกต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ในการยกระดับบริการและนำคาแรคเตอร์ที่ดึงดูดใจแฟน ๆ มาสู่สวนสนุกแห่งนี้
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ภูมิใจที่ได้ต่อยอดความสำเร็จที่ผ่านมา พร้อมเนรมิตโลกของโปเกมอนในรูปแบบใหม่และสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นครั้งแรก โดยหลังจากเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว ยูนิเวอร์แซล เดสติเนชัน แอนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ (Universal Destinations & Experiences) จะนำประสบการณ์โปเกมอนที่ไม่เหมือนใครไปเผยแพร่ในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกต่อไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้จะมีการประกาศให้ทราบในภายหลัง
มาร์ก วูดบิวรี (Mark Woodbury) ประธานและซีอีโอ ยูนิเวอร์แซล เดสติเนชัน แอนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ กล่าวว่า "การร่วมมือกับนักเล่าเรื่องที่เปี่ยมด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเราในการรังสรรค์และนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจ รวมถึงประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและเหนือความคาดหมายของผู้มาเยือน เดอะ โปเกมอน คอมพานี เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์อินเทอร์แอคทีฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และด้วยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของเรา เราจะเนรมิตโลกอันมีชีวิตชีวาของโปเกมอนในรูปแบบใหม่และสร้างสรรค์ต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า"
ทาคุ มุรายามะ (Tak Murayama) รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไป ยูเอสเจ แอลแอลซี กล่าวว่า "นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นมา ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ได้มอบประสบการณ์โปเกมอนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ขบวนพาเหรดและการแสดงโชว์ต่าง ๆ เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก และโปรเจกต์ใหม่ยิ่งใหญ่ระดับโลกกำลังจะเกิดขึ้นที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน เพื่อสร้างประสบการณ์สุดสร้างสรรค์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยร่วมมือกับโปเกมอน แฟรนไชส์ยอดนิยมที่ถือกำเนิดในญี่ปุ่นและเป็นที่ชื่นชอบไปทั่วโลก เราภูมิใจที่ได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อมอบช่วงเวลาสุดพิเศษที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและความตื่นตาตื่นใจเหนือความคาดหมายของผู้มาเยือน เราเชื่อว่าโปรเจกต์ระดับโลกนี้จะก้าวข้ามกรอบความบันเทิงแบบเดิม ๆ และมีส่วนสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างมีความหมาย เพื่อสะท้อนจิตวิญญาณที่แท้จริงของสโลแกน 'NO LIMIT!' "
สึเนะคาซึ อิชิฮาระ (Tsunekazu Ishihara) ประธานและซีอีโอ เดอะ โปเกมอน คอมพานี กล่าวว่า "นับตั้งแต่ประกาศความร่วมมือระยะยาวในปี 2564 เราได้ร่วมมือกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ในการสร้างประสบการณ์โปเกมอนที่แท้จริง เช่น ขบวนพาเหรด NO LIMIT! และโชว์ฮาโลวีน ในโอกาสที่โปเกมอนฉลองครบรอบ 30 ปีในปีนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ พันธกิจของเราคือการเติมเต็มทั้งโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนจริงผ่านโปเกมอน และด้วยโปรเจกต์ใหม่นี้ เรามุ่งมั่นรังสรรค์ความบันเทิงในสวนสนุกที่จะสร้างความประหลาดใจและความสุขสนุกสนานให้กับแฟน ๆ ทั่วโลก"
เกี่ยวกับ ยูนิเวอร์แซล เดสติเนชัน แอนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์
ยูนิเวอร์แซล เดสติเนชัน แอนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ คอมแคสต์ เอ็นบีซียูนิเวอร์แซล (Comcast NBCUniversal) นำเสนอประสบการณ์ความบันเทิงยอดนิยมที่สร้างสรรค์และดึงดูดใจให้แก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลก ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยสวนสนุกระดับโลกที่มีเครื่องเล่นน่าตื่นเต้นและทันสมัยที่สุด โรงแรมและรีสอร์ตคุณภาพเยี่ยม สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ เกม รวมถึงประสบการณ์ความบันเทิงทั้งแบบสดและเสมือนจริง โดยนำเสนอผ่านธีมต่าง ๆ ที่อ้างอิงเนื้อเรื่องและแฟรนไชส์มากมาย ทั้งจากยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส (Universal Pictures), อิลลูมิเนชัน (Illumination), ดรีมเวิร์คส์ แอนิเมชัน (DreamWorks Animation) และอีกมากมาย เพื่อพาทุกคนไปสัมผัสโลกเหนือจินตนาการ พร้อมสร้างช่วงเวลาอันน่าจดจำและเติมเต็มความรู้สึกให้กับผู้คนทุกวัย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://corporate.universaldestinationsandexperiences.com/
เกี่ยวกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ซึ่งเป็นสวนสนุกในเครือของคอมแคสต์ เอ็นบีซียูนิเวอร์แซล ประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงในฐานะแลนด์มาร์กด้านความบันเทิงและนันทนาการชั้นนำ โดยดึงดูดผู้มาเยือนจำนวนมากจากทั่วญี่ปุ่นและต่างประเทศ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน นำเสนอความบันเทิงระดับโลก เช่น เครื่องเล่นและการแสดงโชว์ที่ไม่เหมือนใคร ทั้งในธีมภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดัง รวมถึงแบรนด์ความบันเทิงยอดนิยมอย่างอนิเมะญี่ปุ่น และกิจกรรมประจำฤดูกาล เพื่อมอบความบันเทิงคุณภาพสูงสุดระดับโลกให้แก่ผู้มาเยือน ทางสวนสนุกพร้อมมอบประสบการณ์สุดประทับใจ "Super Emotional" และสุดตื่นเต้น "Super Exciting" ที่มีเฉพาะที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน เท่านั้น ผู้มาเยือนทุกคนสามารถสนุกสนานได้อย่างเต็มที่ พร้อมกับชาร์จพลัง "Super Energized" ภายในแหล่งชาร์จพลัง "Super Energetic District" ซึ่งก็คือสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน แห่งนี้นั่นเอง
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2544 และล่าสุดก็เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการเปิดประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลกมากมาย เช่น โซน The Wizarding World of Harry Potter, เครื่องเล่นรถไฟเหาะ The Flying Dinosaur ที่แล่นผ่านทั่วโซน Jurassic Park, โซน Minion Park และเครื่องเล่น "Hacha Mecha Ride" ที่ผู้มาเยือนจะได้สนุกสนานไปกับความวุ่นวายของเหล่ามินเนี่ยน และโซน SUPER NINTENDO WORLD ที่ผู้มาเยือนจะได้ดื่มด่ำไปกับโลกของเกมอย่างสมจริง รายล้อมไปด้วยคาแรคเตอร์ดังระดับโลกจากเกมนินเทนโด ท่ามกลางโลกของคาแรคเตอร์เหล่านี้
เกี่ยวกับเดอะ โปเกมอน คอมพานี
เดอะ โปเกมอน คอมพานี ก่อตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการแบรนด์โปเกมอน ปัจจุบัน บริษัทพัฒนาและผลิตวิดีโอเกมซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโปเกมอน รวมถึงเกมการ์ดสะสม ทีวีแอนิเมชันและภาพยนตร์แอนิเมชัน สินค้า โปรโมชันที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงโปเกมอนเซ็นเตอร์ (Pokemon Center) ซึ่งเป็นร้านค้าโปเกมอนที่บริษัทบริหารจัดการโดยตรง
