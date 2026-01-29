"SEGA FC CHAMPIONS 2026" ยอดดาวน์โหลดทะลุ 1 ล้านตั้งแต่วันแรก!

SEGA ประกาศว่า "SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS 2026" (SFCC2026) ทำยอดดาวน์โหลดทะลุ 1 ล้านตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการบนคอนโซล มือถือ และพีซี เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา
SFCC 2026 เป็นผลงานล่าสุดในซีรีส์เกมซิมูเลชันบริหารจัดการฟุตบอล SFCC ซึ่งสืบทอดจุดเด่นดั้งเดิมของซีรีส์ เช่น การพัฒนานักเตะและการวางกลยุทธ์ในการบริหารสโมสร พร้อมทั้งพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ ในฐานะผู้จัดการทีมที่มีอำนาจเต็ม ผู้เล่นสามารถสร้างทีมของตัวเอง ตั้งเป้าจากสโมสรท้องถิ่นมุ่งสู่จุดสูงสุดของโลก หรือสนุกไปกับดราม่าต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสโมสรในเมืองที่ผู้เล่นอาศัยอยู่หรือในภูมิภาคที่ผู้เล่นชื่นชอบให้กลายเป็นสโมสรชั้นนำระดับโลกได้
SFCC 2026 ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก MEIJI YASUDA J ลีก ให้ผู้เล่นได้พบกับ 60 สโมสรและนักเตะที่มีอยู่จริงจาก J1 ถึง J3 อีกทั้ง นักเตะที่มีอยู่จริงจากลีกหลัก ๆ ในยุโรป, FIFPRO, K ลีก และลีกอื่น ๆ รวมกันแล้วกว่า 5,000 คน จะมาปรากฏตัวด้วย นอกจากนี้ยังจะมีการคอลแล็บกับ Manchester City Football Club ภายในเกมอีกด้วย
ขณะนี้กำลังจัดแคมเปญและแจกของขวัญต่าง ๆ ภายในเกม ทั้ง GB สูงสุด 6,000GB, ตั๋วทาบทามนักเตะพิเศษแบบการันตี 3★ และนักเตะพิเศษจากสโมสร Manchester City FC เป็นจำนวน 3 คน อาทิ CF 3★ Erling Haaland (2025 - 2026) กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของแคมเปญที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS 2026 เปิดให้บริการแล้วบน PlayStation 5, PlayStation 4, iOS, Android, PC (Steam), ONE store และ HUAWEI AppGallery พร้อมรองรับภาษาไทย
