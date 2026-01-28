มาอีกหนึ่ง! แอ็คชั่นเทิร์นเบสจากจีน ที่มอบฟีลดุจหนังกำลังภายใน

เดินตามรอยอาร์พีจีวิถีใหม่ที่ไม่น่าเบื่อชวนหาวไปอีกราย สำหรับ "On the Edge" ผลงานเกมกลยุทธ์สุดมันส์ที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนในชื่อเดียวกัน
สตูดิโอสัญชาติจีน San San Er Chuan ได้ออกมาประกาศเปิดตัวโปรเจกต์เกมใหม่ที่ค่อนข้างเตะตาเราพอสมควรกับ On the Edge เกมซิงเกิลเพลย์เยอร์เทิร์นเบสอาร์พีจีแนววิทยายุทธกำลังภายใน ที่นำเสนอระบบกดปุ่มต่อสู้แบบเรียลไทม์คล้ายคลึงตำนานเกมดังอย่าง Clair Obscur: Expedition 33
เรื่องราวของเกมจะถูกเซตขึ้นในโลกเดียวกันกับการ์ตูนต้นฉบับที่ฉายในประเทศจีน บอกเล่าเหตุการณ์ออริจินอลของตัวละครเอกหน้าใหม่แกะกล่อง แต่ก็ยังคงมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเหล่าตัวละครในแอนิเมชั่น รวมถึงรักษาจิตวิญญาณหลักของซีรีย์ที่เน้นหนักด้านศิลปะการต่อสู้เป็นสำคัญ
เกม "On the Edge" ถูกสร้างบนเทคโนโลยี Unreal Engine 5 ด้วยฝีมือทีมงานโปรดัคชั่นเดียวกันที่อยู่เบื้องหลังการ์ตูนแอนิเมชั่น และเตรียมแผนพัฒนาลงให้เล่นกันบนเครื่องพีซี ซึ่งถ้าหากตัวเกมจริงๆทำออกมาได้เหมือนอย่างที่เห็นในเทรลเลอร์ มันคงเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
