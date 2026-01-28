"Mecha BREAK" เตรียมอัปเดต Season 3 พร้อมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 30 ม.ค.นี้

Amazing Seasun Games เปิดตัวซีซั่นใหม่ของ Mecha BREAK 'Radiance of Sanctuary' เพิ่ม Striker ใหม่, Elite Pilot 2 คน, อาวุธประจำซีซั่น, เครื่องแต่งกาย และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมต้อนรับกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน เตรียมอัปเดตวันที่ 30 มกราคมนี้
ไฮไลท์ซีซั่นใหม่:
Striker ใหม่
Mecha BREAK กำลังจะเปิดตัว Heavy Attacker ตัวแรก FREYR ในฐานะ Line Breaker ที่ติดตั้งอาวุธได้หลากหลาย เช่น ปืนใหญ่ ดาบ และโล่ ทำให้ FREYR โดดเด่นในการต่อสู้ระยะประชิดพร้อมกับกดดันการต่อสู้ในระยะกลางได้อย่างทรงพลัง การสับเปลี่ยนอาวุธได้อย่างยืดหยุ่นทำให้สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การรบได้อย่างอิสระ ในขณะที่ระบบขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงและเกราะหนักจะช่วยให้รอดชีวิตจากการปะทะกันตรง ๆ แม้ต้องเผชิญหน้ากับ Heavy Attacker คนอื่น ๆ นับตั้งแต่เปิดตัว FREYR ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานอาวุธที่หลากหลาย ตั้งแต่สายต่อสู้ระยะประชิดไปจนถึงสายปืนใหญ่ โดยมีการสร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่างพลังการยิง การเคลื่อนไหว และกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น
Elite Pilot ใหม่
Shally ผู้เป็น Pilot ของ LUMINAE CUSTOM ในชุดนักบินสีขาวและชมพู เจิดจรัสด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและอ่อนโยนดั่งพี่สาวคนโต แต่เมื่อเธออยู่ในห้องนักบินของ LUMINAE เธอจะแข็งแกร่งและหนักแน่น บาดแผลจากอุบัติเหตุได้ทิ้งรอยแผลไว้ในใจของเธอ ทำให้เธอต้องพึ่งพาอวัยวะเทียม Shally ยังคงยิ้มแย้มและเดินหน้าด้วยความตั้งใจ โดยมีแรงผลักดันมาจากสายใยกับน้องสาวต่างแม่ Chiara ปลดล็อก LUMINAE CUSTOM และ Shally ด้วยโทเค็นภารกิจ พร้อมค้นหาเรื่องราวและความลับของเธอได้ในซีซั่นนี้
ซีซั่น 3 ขอแนะนำ PANTHER CUSTOM ซึ่งเป็น Striker ที่เปล่งประกายด้วยเมทัลลิคอย่างงดงาม มาพร้อม Werner Ernst ผู้ที่มีผมสีเงินยาวสลวย พร้อมชุดสู้รบสีดำและแดงที่แต่งแต้มลวดลายให้ดูเรืองรอง เขาดูสุขุมและแข็งแกร่งมาก
Werner เกิดในตระกูลผู้บริหารระดับสูงของ Bifrost และเคยใฝ่ฝันที่จะเป็นอัศวิน ในฐานะอดีต Pilot มือหนึ่งแห่ง Union Navy ผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาช่วยยกระดับดีไซน์ Striker ของ Bifrost และเสริมสร้างชื่อเสียงให้ครอบครัว แต่เหตุใดเขาจึงละทิ้งครอบครัวและเลือกไปอยู่ที่ Misra Matrix? ทำไมเขาจึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งใน Pilot ที่เข้าใกล้ได้ยากที่สุดของ S.H.A.D.O.W?
PANTHER CUSTOM และ Werner Ernst วางจำหน่ายในสโตร์แบบจำกัดเวลา พร้อมรับส่วนลดพิเศษ 20% ใน 2 สัปดาห์แรก
สกินอาวุธประจำซีซั่น
ซีซั่น 3 มาพร้อมกับสกินอาวุธใหม่ 8 แบบสำหรับ SKYRAIDER, SERENITH, PINAKA, ALPHARD, STEGO, MIKILLJA, NORNE และ HEL บางส่วนสามารถซื้อได้โดยใช้โทเค็นภารกิจ ในขณะที่บางส่วนจะได้รับแบบสุ่มจากลังเสบียง
เครื่องแต่งกายประจำซีซั่น
ชุดต่อสู้พิเศษ Nightstalker เปิดตัวแล้วใน Matrix Selections ผู้เล่นสามารถสะสมโทเค็นภารกิจในซีซั่น 3 และเซ็นสัญญา Matrix เพื่อปลดล็อกได้ไม่จำกัด ในขณะที่ชุดสไตล์สาวเมด Heartstrings มีให้ซื้อในสโตร์ พร้อมส่วนลด 20% เมื่อซื้อแบบเต็มเซ็ตผ่านฟังก์ชั่นพรีวิว
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน Yuliang
Mecha BREAK จะจัดกิจกรรมพิเศษในเกมหลังการปรับปรุงในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ และมอบรางวัลล็อกอิน เช่น โทเค็นกิจกรรม ลังเสบียงประจำซีซั่น และสกินสุดพิเศษ นอกจากนี้ยังมี Striker ที่สามารถรวมร่างกันได้ ฉายา "Dino Brothers" มาเข้าร่วมศึกในครั้งนี้ เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ และความตื่นเต้นให้กับผู้เล่นทุกท่าน
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ Mecha BREAK:
เว็บไซต์ทางการ: https://www.mechabreak.com/
Steam: https://store.steampowered.com/app/2452280/Mecha_BREAK/
Discord: https://discord.gg/ZBFBZYSuwp
YouTube: https://www.youtube.com/@MechaBREAK
X/Twitter: https://www.twitter.com/MechaBREAK
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*