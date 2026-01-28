"Crimson Desert" เปิดให้ซื้อล่วงหน้าบน Epic Store พร้อมคอลแลป Fortnite

Pearl Abyss ประกาศว่า "Crimson Desert" เกมแอคชั่นผจญภัยแบบ Open-World ได้เปิดให้พรีออเดอร์แล้วบน Epic Games Store พร้อมเปิดเผยเกี่ยวกับการคอลแลปกับ Fortnite ที่กำลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้
ผู้เล่นที่พรีออเดอร์หรือซื้อ Crimson Desert บน Epic Games Store จะได้รับเครื่องแต่งกายใน Fortnite ที่อิงจากชุดของคลิฟฟ์ ซึ่งเป็นตัวละครเอกของเกม โดยชุดนี้จะสามารถใช้ได้ในเกม Fortnite และจะวางจำหน่ายใน Fortnite Shop ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมเป็นต้นไป
Pearl Abyss ได้ยืนยันเมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา ว่า Crimson Desert เข้าสู่สถานะ Gone Gold แล้ว ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาและเป็นการเริ่มต้นการเตรียมการวางจำหน่ายขั้นสุดท้าย
Crimson Desert คือเกมแอคชั่นผจญภัยแบบ Open-World ที่พัฒนาโดย Pearl Abyss ด้วยการนำเสนอเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาและแอคชั่นอันเข้มข้น Crimson Desert จะถ่ายทอดตัวละครและเรื่องราวที่สมจริงที่หมุนรอบกลุ่มเกรย์เมนน์ที่ต่อสู้เพื่อบรรลุภารกิจอันสูงส่งของพวกเขา ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับความสวยงามแต่ก็โหดเหี้ยมของทวีปไพเวล และจะได้เป็นสักขีพยานในความขัดแย้งและมหากาพย์การผจญภัยรอบตัวคลิฟฟ์ หัวหน้ากลุ่มเกรย์เมนน์ โดยภารกิจของเขาจะนำเขาไปยังการเดินทางที่ไม่มีวันลืม
Crimson Desert มีกำหนดการวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่ 20 มีนาคมสำหรับแพลตฟอร์ม PC และคอนโซล และสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วทางเว็บไซต์ทางการ โดยเกมจะเปิดตัวบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Apple Mac และ Epic Games Store
