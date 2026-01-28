xs
BATTLE OF S.E.A 2026 ศึกคอมมูนิตี้ League of Legends ระดับภูมิภาค เปิดรับสมัครแล้ว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Battle of S.E.A กลับมาอีกครั้งในปี 2026 พร้อมยกระดับความยิ่งใหญ่สู่เวทีระดับภูมิภาค เปิดโอกาสให้ผู้เล่น League of Legends จากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รวมพลัง แสดงฝีมือ และต่อสู้ในนามประเทศของตนเอง เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1 แสนบาทไทย) รวมถึงโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโชว์แมตช์ระดับภูมิภาคเคียงข้างครีเอเตอร์ชื่อดัง

การแข่งขันในปีนี้เปิดรับผู้เล่นจาก อินโดนีเซีย, มาเลเซีย/สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย โดย Battle of S.E.A 2026 จะเริ่มต้นด้วยรอบ Proving Grounds ก่อนเฟ้นหาสุดยอดทีมจากแต่ละภูมิภาคสู่รอบ Rally Day ที่รวมทั้งผู้เล่นคอมมูนิตี้และครีเอเตอร์เข้าด้วยกัน

เส้นทางการแข่งขัน Battle of S.E.A 2026




1. รอบ Proving Grounds
• เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 9 กุมภาพันธ์
• แข่งขัน: 11–15 กุมภาพันธ์
• ถ่ายทอดสดตั้งแต่รอบ Quarterfinals (Top 8): 14–15 กุมภาพันธ์

รูปแบบการแข่งขัน
• ระบบ Double Elimination
• แข่งขันแบบ Best-of-One สำหรับทุกทีมจากทุกประเทศ
• รอบชิงชนะเลิศ (Grand Final) แข่งขันแบบ Best-of-Three

สมัครแข่งขันได้ทาง https://riot.com/battleofsea26-register และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันได้ทาง https://riot.com/battleofsea26-rulebook

ทีมอันดับหนึ่งของแต่ละภูมิภาคจะผ่านเข้าสู่รอบ Rally Day โดยไม่ขึ้นกับอันดับรวมของทัวร์นาเมนต์ และหากมีทีมจากภูมิภาคเดียวกันตกรอบในช่วงเดียวกัน จะมีการแข่งขัน Tie-breaker เพื่อคัดเลือกตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวเข้าสู่รอบถัดไป

2. รอบ Rally Day ศึกแห่งศักดิ์ศรีระดับภูมิภาค
Rally Day จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ โดยทีมตัวแทนจากแต่ละภูมิภาคจะจับคู่กับครีเอเตอร์ชื่อดังจากภูมิภาคเดียวกัน เพื่อเผชิญหน้ากับทีมคอมมูนิตี้และครีเอเตอร์จากภูมิภาคอื่น ๆ บนเวทีเดียวกัน แฟน ๆ เตรียมติดตามกันให้ดีว่าใครจะเป็นครีเอเตอร์ผู้นำทัพของแต่ละประเทศในปีนี้

เงินรางวัลและของที่ระลึก


รางวัล 8 อันดับสูงสุด
• อันดับ 1: USD 1,000
• อันดับ 2: USD 600
• อันดับ 3: USD 500
• อันดับ 4: USD 400
• อันดับ 5–6: USD 300
• อันดับ 7–8: USD 200

รางวัล 16 อันดับสูงสุด
16 ทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดจะได้รับของที่ระลึก Demacian Spirit สำหรับผู้เล่นทั้ง 5 คน ได้แก่
• ผ้าห่ม Demacian Spirit
• พวงกุญแจ Demacian Spirit
• หมอนดาบ Garen

Challenge Reward: ภารกิจของชาว Demacia
ผู้เข้าแข่งขันสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมผ่านภารกิจพิเศษของทัวร์นาเมนต์ เพียง
• ชนะการแข่งขันอย่างน้อย 1 เกม
• มีแชมเปี้ยนจาก Demacia อย่างน้อย 1 ตัวในทีม

ทั้งนี้ผู้เล่นทั้ง 5 คนจะได้รับ พวงกุญแจ Demacian Spirit เป็นรางวัลพิเศษอีกด้วย

ช่องทางการรับชม
• Proving Grounds: ถ่ายทอดสดวันที่ 14–15 กุมภาพันธ์
• Rally Day: ถ่ายทอดสดวันที่ 22 กุมภาพันธ์

ติดตามรับชมได้ทางช่องทางอย่างเป็นทางการของ League of Legends และช่องของเหล่า Co-streamer (ประกาศรายชื่อเร็ว ๆ นี้) และ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ League of Legends Thailand
• Facebook: https://www.facebook.com/Leagueoflegendsth
• Instagram: https://www.instagram.com/leagueoflegendsth
• YouTube: https://www.youtube.com/@leagueoflegendstha
• Twitch: https://www.twitch.tv/leagueoflegendsth

Battle of S.E.A 2026 คือเวทีที่เปิดให้คอมมูนิตี้ได้พิสูจน์ตัวเอง รวมพลังในนามประเทศ และเขียนเรื่องราวบทใหม่ของ League of Legends แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมทีมให้พร้อม แล้วพบกันบนสนามรบแห่งศักดิ์ศรี!

