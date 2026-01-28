"รีเบลด" เกมแอ็คชั่นโร้กไลต์ ที่คุณปัดป้องได้ทุกสิ่ง

ผลงานใหม่ล่าสุดจากทีมผู้สร้าง Loulan: The Cursed Sand กับเรื่องราวของหุ่นสาวสังเคราะห์ผู้ติดอยู่ในวังวนไม่รู้จบ
ค่าย Spiral Up Games ร่วมกับสตูดิโอ ChillyRoom ประกาศเปิดตัวเกมแนวแอ็คชั่นโร้กไลต์กลิ่นอายไซเบอร์พังค์ภายใต้ชื่อ ReBlade: The Death Spiral โดยตัวเกมมีกำหนดแผนพัฒนาลงให้เล่นกันบนเครื่อง PC (ผ่าน Steam) ในอนาคต
ในเกมที่มีฉากหลังสุดล้ำซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานจีนนี้ คุณจะได้สวมบทเป็นมนุษย์สังเคราะห์ที่ถูกสั่งทำลาย ออกปะทะฟาดฟันอสูรจักรกลด้วยการผสานอาวุธ ชิป และการเสริมแกร่งต่างๆ เพื่อไขความจริงของนครแห่งนี้ท่ามกลางวังวนไม่รู้จบ
ระบบการต่อสู้ภายในเกมจะถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงจังหวะและการควบคุมเป็นสำคัญ ผู้เล่นจะต้องรักษาความสมดุลระหว่างการรุกและตั้งรับ คอยสังเกตพฤติกรรมของศัตรูแล้วโจมตีสวนกลับไปในจังหวะที่ถูกต้องแม่นยำ หากทำสำเร็จก็จะเกิดเป็นฉากปัดป้องโช้งเช้งที่สวยงามสะใจตามตัวอย่างในเทรลเลอร์
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
