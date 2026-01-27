"Highguard" เกมยิงแนวใหม่จากทีมสร้าง Apex Legends โดนถล่มรีวิวแง่ลบยับเยิน!

"Highguard" เกมยิงแบบเล่นฟรีตัวใหม่จากผู้สร้าง Apex Legends ถูกโจมตีด้วยรีวิวแง่ลบบน Steam หลังเปิดให้เล่นได้ไม่กี่ชั่วโมง รีวิวก็ลดลงเหลือ "แง่ลบเป็นส่วนมาก" พร้อมจำนวนผู้เล่นที่ลดลงอย่างน่าใจหาย
"Highguard" เปิดตัวครั้งแรกในงาน The Game Awards 2025 แต่กลับกลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดี เพราะเกมเมอร์ต่างคาดหวังกับความยิ่งใหญ่ของเกมสุดท้ายที่จะเปิดตัวส่งท้ายงาน กลับเป็นเกมยิงเล่นฟรีที่ดูไม่ค่อยน่าสนใจนัก และการเก็บตัวเงียบก่อนโหมโปรโมทในช่วงไม่กี่วันก่อนเปิดให้บริการก็ไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น หลายคนตัดสินเกมนี้ไปแล้วก่อนที่จะได้ลองเล่น จึงไม่น่าแปลกใจที่หลังจากเกมเปิดตัวได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ถูกโจมตีด้วยรีวิวแง่ลบอย่างหนัก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาเล่นไม่ถึง 1 ชั่วโมงด้วยซ้ำ
รีวิวบางส่วนก็วิจารณ์อย่างมีเหตุผล เช่น ผู้เล่นบางคนไม่ชอบโครงสร้างแบบ 3v3 โดยยืนยันว่าควรมีจำนวนผู้เล่นในห้องมากกว่านี้ ขณะที่ส่วนใหญ่รีวิวด้วยการล้อเลียนโดยไม่ให้เหตุผลที่ชัดเจน แม้จะมีผู้เล่นพร้อมกันเกือบหนึ่งแสนคนในชั่วโมงแรก ๆ แต่ก็ลดลงจนเหลือแค่ราว ๆ หนึ่งหมื่นคนในไม่กี่ชั่วโมงถัดมา
Highguard เป็นเกมแนว PvP Raid Shooter แบบเล่นฟรี พัฒนาโดยสตูดิโอ Wildlight Entertainment ซึ่งมีอดีตทีมงานที่เคยร่วมพัฒนาเกมดังอย่าง Apex Legends, Titanfall และ Call of Duty ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Wardens นักรบปืนเวทมนตร์ (Arcane Gunslingers) ในทวีปตำนานที่เวทมนตร์กำลังฟื้นคืน โดยมีเป้าหมายหลักคือการต่อสู้เพื่อแย่งชิง Shieldbreaker ดาบเวทโบราณที่เกิดขึ้นในพายุเวทย์ เพื่อบุกโจมตีฐานศัตรูและยึดครองทวีป เกมเพลย์เน้นการผสมผสานแอ็คชั่นและการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกเดือน เช่น แผนที่, ฐาน, Warden ใหม่, อาวุธ ฯลฯ
Highguard เปิดให้เล่นฟรีแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่าน Steam ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://playhighguard.com/
