DRAGON BALL: Sparking! ZERO เตรียมปล่อยเนื้อหาและโหมดใหม่ฤดูร้อนนี้

Bandai Namco ประกาศ ณ อีเวนต์ Genkidamatsuri ว่า DRAGON BALL: Sparking! ZERO จะปล่อยเนื้อหาใหม่ในรูปแบบ DLC นอกจากตัวละครใหม่ ยังมีเครื่องแต่งกายใหม่ ด่านต่อสู้ใหม่ ตลอดจนโหมดใหม่ จะพร้อมให้เล่นภายในปีนี้
ตัวละครใหม่ที่เปิดเผยแล้ว ได้แก่ ซูเปอร์หมายเลข 17, บาร์ดัค (ซูเปอร์ไซย่า) และราชาปีศาจพิคโกโร่ ส่วนเพลงประกอบ DLC ชุดใหม่ จะเป็นผลงานประพันธ์และขับร้องโดย Hironobu Kageyama ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปีที่เขานำเสนอเพลงหลักสำหรับซีรีส์ Dragon Ball Z: Sparking! โดย Kageyama เป็นผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองด้วยตนเอง
โหมดแรกที่จะพร้อมให้เล่นผ่านการอัปเดตฟรี มีชื่อเรียกว่า "ภารกิจ 100" เป็นโหมดเล่นคนเดียวที่ประกอบด้วยการต่อสู้ 100 แบบ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขสำหรับทีมของผู้เล่นและคู่ต่อสู้ คล้ายกับโหมดที่มีอยู่ใน DRAGON BALL Z Budokai Tenkaichi 3 และอีกโหมดหนึ่งที่จะมาพร้อมกับการอัปเดตฟรีในฤดูใบไม้ผลินี้คือ "โหมดเอาตัวรอด"
เนื้อหา DLC ชุดใหม่นี้จะพร้อมให้เล่นในฤดูร้อน บน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่านทาง Steam สำหรับเวอร์ชัน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 จะเริ่มปล่อย DLC จาก Season Pass ตั้งแต่ฤดูหนาวปีนี้ โดยจะได้รับเนื้อหาเสริมในภายหลัง
DRAGON BALL: Sparking! ZERO คือเกมแอ็กชัน 3D ที่ให้ผู้เล่นได้ต่อสู้ด้วยทักษะระดับตำนานจากซีรีส์ DRAGON BALL ทั้งหมด เช่น พลังคลื่นเต่า และวิชาเหินฟ้า ที่เป็นที่รู้จักกันดี ใช้คุณลักษณะและความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละตัวละครให้เต็มที่ ไม่ว่าจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่า หรือสะสมพลัง Ki เพื่อปลดปล่อยท่าต่อสู้อันทรงพลังที่ทำให้คู่ต่อสู้ต้องชะงักงัน เกมนี้สร้างขึ้นด้วยระบบการต่อสู้พื้นฐานของซีรีส์ Sparking! แต่เพิ่มกลไกใหม่ ๆ สำหรับภาคนี้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นอิมแพ็คแอ็กชัน ระเบิดพลังอัลติเมท หรือท่าโต้กลับตรงจังหวะ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะ ด้วยตัวละครที่มีให้เลือกเล่นมากที่สุดเป็นประวัติการณ์
