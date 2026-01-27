Xbox Developer_Direct จัดเต็ม 4 เกมใหม่รับปี 2026

Xbox Developer_Direct เปิดฉากปี 2026 เผยโฉมเกมเพลย์ใหม่ล่าสุดและเจาะลึกเบื้องหลังการพัฒนาเกมสุดยิ่งใหญ่ถึง 4 เกมจากทีมผู้สร้างโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น Fable, Forza Horizon 6, Beast of Reincarnation หรือเซอร์ไพรส์ใหม่อย่าง Kiln
Xbox Developer_Direct นำเสนอภาพฟุตเทจใหม่เอี่ยม พร้อมข้อมูลเจาะลึกการพัฒนา วันเปิดตัวที่ชัดเจน และทุกเกมพร้อมให้เล่นตั้งแต่วันแรกบน Game Pass Ultimate และรองรับ Xbox Play Anywhere ให้ผู้เล่นสนุกได้ทุกที่ทุกเวลาบน Xbox, PC หรือเครื่องเล่นพกพาที่รองรับ
งาน Developer_Direct ครั้งนี้ได้เผยโฉมเกมไฮไลต์มากมาย ได้แก่:
• Forza Horizon 6 พาซิ่งสุดขอบฟ้าสู่แดนอาทิตย์อุทัย - เตรียมตัวให้พร้อมกับการเหยียบคันเร่งซิ่งสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกใน Forza Horizon 6 ที่จะเปิดตัวในวันที่ 19 พฤษภาคม 2026 Playground Games จัดเต็มด้วยแผนที่ที่ใหญ่ที่สุดและรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของซีรีส์ Horizon พร้อมฟีเจอร์ใหม่ ๆ อีกเพียบ และเตรียมเผยโฉมรถคู่ใจอย่าง 2025 GR GT Prototype และ 2025 Toyota Land Cruiser สุดเท่ เปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้ และติดตามบทสัมภาษณ์ของ Playground Games ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Xbox Wire
• Fable: กำเนิดตำนานบทใหม่แห่ง Albion - การกลับมาอีกครั้งของแฟรนไชส์ RPG ระดับตำนานที่แฟน ๆ ทั่วโลกรอคอยมากที่สุด เตรียมลงจอในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 นี้ Playground Games พาเราเจาะลึกการพลิกโฉมโลก Albion และชีวิตของเหล่าฮีโร่ในรูปแบบที่สดใหม่ เพื่อแฟน RPG รุ่นใหม่โดยเฉพาะ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Xbox Wire
• Kiln: ปั้น...ตบ...แหลก! เกมปาร์ตี้ - Brawler สุดป่วนจาก Double Fine - เซอร์ไพรส์สุดฮาจาก Double Fine Productions กับ Kiln เกมแนวปาร์ตี้-Brawler ออนไลน์ผู้เล่นหลายคนที่ให้คุณ “ปั้น” โชคชะตาการต่อสู้ด้วยการสร้างชุดเกราะเซรามิกที่มีความสามารถหลากหลาย เตรียมพร้อมมาสนุก ปั้น และต่อสู้กันได้ในฤดูใบไม้ผลิปี 2026 นี้ ทั้งนี้ Xbox Wire มีรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Project Lead Derek Brand ให้ติดตามได้ที่นี่ ผู้เล่นสามารถเพิ่มเกมลง Wishlist ได้แล้ววันนี้ และผู้ที่สนใจสัมผัสประสบการณ์ก่อนใคร อย่าลืมลงทะเบียนเข้าร่วม Closed Beta
• Beast of Reincarnation: ผจญภัยไปกับคู่หูสี่ขาในญี่ปุ่นหลังโลกาวินาศ - ผลงานสุดเซอร์ไพรส์จาก Game Freak กับ Beast of Reincarnation เกมแอ็คชั่น RPG แนว “หนึ่งคน หนึ่งสุนัข” ที่มีฉากหลังเป็นญี่ปุ่นหลังโลกาวินาศ เตรียมเปิดตัวในช่วงฤดูร้อนปี 2026 นี่คือผลงาน AAA ชิ้นแรกนอกจักรวาล Pokémon ของ Game Freak ที่มาพร้อมระบบการต่อสู้สุดล้ำ ที่ผสมผสานแอ็คชั่นฉับไวกับกลยุทธ์ซับซ้อน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Xbox Wire
งาน Developer_Direct เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ Xbox เตรียมไว้สำหรับปี 2026 ไม่ว่าจะเป็นภาคใหม่ของแฟรนไชส์สุดฮิตอย่าง Gears of War: E-Day และ Halo: Campaign Evolved หรือโลกใหม่ ๆ จากสตูดิโอและพาร์ทเนอร์อื่น ๆ ปี 2026 จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ สมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของ Xbox อย่างแน่นอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษของทุกเกมได้ที่ Xbox Wire
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*