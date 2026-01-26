xs
"AGE 1000" โปรเจกต์เกมใหม่ดราก้อนบอล กำหนดออกปี 2027

เผยโฉมหน้าออกมาแล้ว! สำหรับเด็กหนุ่มหัวขาวผู้จะมาเป็นตัวละครหลักในผลงานเกมดราก้อนบอลภาคใหม่ลำดับถัดไป ซึ่งแน่นอนว่าตัวเขาเองนั้นสามารถเบ่งพลังซูเปอร์ไซย่าได้เหมือน โกคู และ เบจิต้า

ล่าสุดทาง Bandai Namco ได้ออกมาประกาศเปิดตัวโปรเจกต์เกมดราก้อนบอลตัวใหม่ภายใต้ชื่อรหัส AGE 1000 ซึ่งถูกซุ่มเงียบพัฒนากันมาแบบลับๆอย่างยาวนานร่วม 6 - 7 ปีแล้ว โดย ณ ปัจจุบันตัวเกมยังไม่ได้ระบุแพลตฟอร์มที่จะทำลง แต่ที่รู้แน่ชัดคือกำหนดแผนวางจำหน่ายภายในช่วงปี 2027



ตัวเกมจะยังคงอยู่ในจักรวาลดราก้อนบอลที่พวกเรารู้จัก นำเสนอผ่านมุมมองตัวละครออริจินอลสดใหม่ที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนดีไซน์วาดออกแบบโดยอาจารย์ผู้ล่วงลับ "อากิระ โทริยาม่า" (Akira Toriyama) จากตัวอย่างทีเซอร์จะเห็นได้ว่าเขาคนนี้กำลังใช้เครื่องซิมฯจำลองของบริษัทแคปซูลเพื่อฝึกฝนทักษะการต่อสู้ และไม่แน่บางทีเจ้าเครื่องนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่พาเราย้อนรำลึกภาพเหตุการณ์ต่างๆในการ์ตูน

สำหรับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกต์เกม AGE 1000 จะมีการเปิดเผยให้ทราบอีกครั้งในงานอีเวนท์ Dragon Ball Games Battle Hour 2026 ที่เตรียมจัดขึ้นพร้อมไลฟ์สตรีมถ่ายทอดสดส่งตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายนนี้

