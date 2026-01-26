"AGE 1000" โปรเจกต์เกมใหม่ดราก้อนบอล กำหนดออกปี 2027

เผยโฉมหน้าออกมาแล้ว! สำหรับเด็กหนุ่มหัวขาวผู้จะมาเป็นตัวละครหลักในผลงานเกมดราก้อนบอลภาคใหม่ลำดับถัดไป ซึ่งแน่นอนว่าตัวเขาเองนั้นสามารถเบ่งพลังซูเปอร์ไซย่าได้เหมือน โกคู และ เบจิต้า
ล่าสุดทาง Bandai Namco ได้ออกมาประกาศเปิดตัวโปรเจกต์เกมดราก้อนบอลตัวใหม่ภายใต้ชื่อรหัส AGE 1000 ซึ่งถูกซุ่มเงียบพัฒนากันมาแบบลับๆอย่างยาวนานร่วม 6 - 7 ปีแล้ว โดย ณ ปัจจุบันตัวเกมยังไม่ได้ระบุแพลตฟอร์มที่จะทำลง แต่ที่รู้แน่ชัดคือกำหนดแผนวางจำหน่ายภายในช่วงปี 2027
Unveiling a never-before-seen original character—designed by Akira Toriyama—for the new Dragon Ball Game Project, “AGE 1000” set for 2027!
The latest updates will be unveiled at Dragon Ball Games Battle Hour 2026 in the U.S. on April 18-19. pic.twitter.com/vk8jVaMRJo— Dragon Ball Games (@dragonballgames) January 25, 2026
ตัวเกมจะยังคงอยู่ในจักรวาลดราก้อนบอลที่พวกเรารู้จัก นำเสนอผ่านมุมมองตัวละครออริจินอลสดใหม่ที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนดีไซน์วาดออกแบบโดยอาจารย์ผู้ล่วงลับ "อากิระ โทริยาม่า" (Akira Toriyama) จากตัวอย่างทีเซอร์จะเห็นได้ว่าเขาคนนี้กำลังใช้เครื่องซิมฯจำลองของบริษัทแคปซูลเพื่อฝึกฝนทักษะการต่อสู้ และไม่แน่บางทีเจ้าเครื่องนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่พาเราย้อนรำลึกภาพเหตุการณ์ต่างๆในการ์ตูน
สำหรับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกต์เกม AGE 1000 จะมีการเปิดเผยให้ทราบอีกครั้งในงานอีเวนท์ Dragon Ball Games Battle Hour 2026 ที่เตรียมจัดขึ้นพร้อมไลฟ์สตรีมถ่ายทอดสดส่งตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายนนี้
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
