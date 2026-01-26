ดราก้อนบอลฉลอง 40 ปี เปิดตัวอนิเมะ "Dragon Ball Super: Galactic Patrol"

โทเอ ฉลองครบรอบ 40 ปี แฟรนไชส์ "ดราก้อนบอล" จัดงาน Dragon Ball Spirit Bomb Festival ในญี่ปุ่น พร้อมปล่อยวิดีโอพิเศษ เปิดตัวอนิเมะภาคใหม่ "Dragon Ball Super: Galaxy Patrol" เริ่มเดินหน้าเข้าสู่การผลิตแล้ว
อนิเมะ "Dragon Ball Super: Galaxy Patrol" จะดำเนินเรื่องต่อจาก Space Survival Arc ซึ่งดัดแปลงมาจาก Galactic Patrol Prisoner Arc ในมังงะต้นฉบับ อากิระ โทริยามะ รับผิดชอบเรื่องราวและการออกแบบตัวละครดั้งเดิม เนื้อเรื่องจะติดตาม ซุนโกคู และ เบจิต้า ขณะที่พวกเขาต่อสู้เคียงข้างสมาชิกหน่วยลาดตระเวนกาแล็กติก ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อปกป้องสันติภาพของจักรวาล กับศัตรูตัวใหม่ที่ทรงพลังอย่าง "ผู้กลืนกินดวงดาว" โมโร ในการต่อสู้ระดับสุดยิ่งใหญ่
ก่อนที่จะประกาศอนิเมะภาคใหม่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการได้ปล่อย "วิดีโอฉลองครบรอบ 40 ปี ดราก้อนบอล" พร้อมกันทั่วโลก โดยวิดีโอนี้จะเล่าถึงการเติบโตและการเดินทางของโกคูในซีรีส์ดราก้อนบอล ซึ่งใช้เทคโนโลยีแอนิเมชั่นสมัยใหม่ในการนำภาพประกอบของ อากิระ โทริยามะ มาสร้างให้มีชีวิตชีวา ทั้งการจำลองพื้นผิวและการลงสีที่เป็นสไตล์เฉพาะตัว พร้อมดนตรีประกอบที่ประพันธ์โดย ฮันส์ ซิมเมอร์ นักประพันธ์เพลงชื่อดังแห่งฮอลลีวูด
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*