Review: Tales of Xillia Remastered เหมือนพอร์ต แล้วบอกใหม่!!

แนวเกม อาร์พีจี
แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC, Switch
เรตเกม ESRB: T เหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ 13 ปีขึ้นไป
หนึ่งในเกมอาร์พีจีหาเล่นยากจากยุคสมัยเครื่องคอนโซล เพลย์สเตชัน 3 ที่ถูกปลดโซ่ตรวนเอ็กคลูซีฟให้ผู้เล่นบนทุกแพลตฟอร์มได้ลิ้มลองกัน
เนื้อเรื่องของเกม Tales of Xillia จะกล่าวถึงดินแดน Rieze Maxia สถานที่ที่ซึ่งมนุษย์และจิตวิญญาณอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว แต่แล้ววันหนึ่งสันติสุขเหล่านั้นกลับถูกพังทลายลงจากการประดิษฐ์คิดค้นอาวุธทำลายล้าง Lance of Kresnik ขึ้นมา เพื่อสืบสวนและหยุดยั้งภัยพิบัติก่อนที่มันจะเกิด Milla Maxwell หญิงสาวผู้ครอบครองวิญญาณธาตุทั้งสี่จึงออกเดินทางมายังมหานคร Fennmont แล้วได้บังเอิญพบกับ Jude Mathis หนุ่มแพทย์ฝึกหัดผู้กำลังตามหาศาสตราจารย์ของเขาที่หายตัวไปเช่นเดียวกัน เมื่อทั้งคู่ต่างค้นพบความจริงเบื้องหลังสุดสะพรึงเกี่ยวกับอาวุธมหาประลัยดังกล่าว พวกเขาจึงพยายามช่วยกันยุติมันทว่ากลับทำได้แค่ช่วงชิงกุญแจสำหรับเปิดใช้อาวุธมาแค่นั้นพร้อมทั้งยังสูญเสียวิญญาณทั้งสี่ไปอีก เด็กหนุ่มผู้ถูกใส่ร้ายกับสาวน้อยผู้ไร้พลังเลยต้องกอดคอกันท่องผจญภัยต่อสู้หลบหนีและหาหนทางกอบกู้ทุกสิ่งที่เสียไปกลับคืนมา
อย่างที่เกริ่นไป เกมเทลส์ออฟภาคนี้มีสองตัวละครเอกคือ Milla Maxwell และ Jude Mathis ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกเล่นเส้นเรื่องของใครก่อนก็ได้ไม่มีการบังคับ แต่เท่าที่ลองเนื้อเรื่องของทั้งคู่แทบไม่รู้สึกแตกต่างกันเลย เพราะถึงยังไงเส้นทางของพวกเขาก็ต้องโคจรมาบรรจบดำเนินไปด้วยกันอยู่ดี อาจจะมีเส้นทางบางพาร์ทบางจุดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่ดูฉีกไปบ้างในตอนที่พวกเขาแยกห่างกันไปทำธุระของแต่ละคน แต่ในภาพรวมแล้วตลอดกว่า 90% ของเกมมันค่อนข้างเหมือนกันอย่างกับแกะเลย เอาเป็นว่าถ้าใครมีเวลาว่างเหลือเฟืออยากสัมผัสมุมมองที่สมบูรณ์แบบครบครันก็เล่นมันทั้งสองรอบไปเลย
เช่นเดียวกับผลงานรีมาสเตอร์ก่อนหน้านี้ ร้านค้า Grade Shop จะถูกปลดล็อคให้ผู้เล่นได้จับจ่ายซื้อสูตรโกงอำนวยความสะดวกได้ตั้งแต่เริ่มเกม อยากให้เลเวลตัวละครอัพเร็วเด้งไวก็เปิดใช้ 5x Experience อยากมีเงินถุงเงินถังรวยเป็นเศรษฐีก็เลือก Double Gald อยากขยายความจุช่องเก็บของ อยากดับเบิ้ลเพิ่มแดมเมจ หรือตัวช่วยเหลืออื่นๆให้คุณภาพชีวิตเราสบายขึ้น ก็สามารถเลือกไล่ติ๊กเปิดใช้ได้เลยตามความพึงพอใจ ส่วนใครโลภมากอยากเปิดใช้งานตัวช่วยทุกอย่างพร้อมกันหมดทั้งแผงเลยตัวเกมก็ไม่ห้าม เพราะแต้มตั้งต้นที่ให้มานั้นมันเยอะพอดีกับจำนวนฟีเจอร์ที่วางขายภายในร้านอยู่แล้ว
ภายในเกมเราจะสามารถมองเห็นมอนสเตอร์ศัตรูเดินเตร็ดเตร่ไปมาในฉากสามมิติ หากเข้าไปใกล้สัมผัสแตะโดนตัวมันก็จะตัดสลับเข้าสู่ฉากต่อสู้ทันที ซึ่งหากใครขี้เกียจฟาร์มไม่อยากเสียเวลาท้าตีท้าต่อยกับพวกมันแล้วการเลือกวิ่งหนีดูท่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ส่วนคนที่มีเหตุผลจำเป็นต้องสู้เพื่ออัพเลเวลตัวละครแล้วอยากชนะพวกมันแบบง่ายๆสบายๆการแอบเดินย่องเข้าข้างหลังตอนที่ศัตรูไม่ทันรู้ตัวนั้นจะช่วยให้ฝ่ายเราช่วงชิงความได้เปรียบมหาศาลในตอนสตาร์ทเริ่มสู้ อย่างไรก็ตาม ด้วยสปีดการเดินย่องที่ค่อนข้างอืดอาดเชื่องช้า ผู้เล่นหลายคนรวมถึงตัวผู้เขียนเองจึงเลือกมองข้ามข้อได้เปรียบเหล่านั้นและตัดสินใจวิ่งเข้าหามอนฯไปแบบตรงๆเลยดูจะประหยัดเวลากว่า
แอ็คชั่นการต่อสู้จะดำเนินไปแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ Dual Raid Linear Motion Battle System ที่ให้เราบังคับตัวละครถอยหลังและเดินหน้าเข้าหาศัตรูเป็นแนวเส้นตรงตามแบบฉบับของซีรีส์ แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้คุณสามารถขยับตัวเดินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระรอบทิศด้วยการกดปุ่ม L2 ค้างเอาไว้ โดยไฮไลท์สำคัญในภาคนี้คือการโจมตีเชื่อมโยงสอดประสานกันระหว่างสองสมาชิกคู่หูภายในทีมเพื่อสร้างท่าคอมโบลิงค์ผสานสุดอลังการ ซึ่งตัวเกมจะคอยบอกสอนวิธีใช้งานลูกเล่นเหล่านี้ไปทีละสเต็ป ส่วนมือใหม่สมองลิงที่ไม่อยากจดจำอะไรใส่หัวจะเข้าไปเปิดใช้งานโหมด Auto นั่งกระดิกขาให้ AI ต่อสู้แทนตัวเราก็ทำได้นะ
ทุกครั้งที่ตัวละครเลเวลอัพ เราจะได้รับแต้ม GP จำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปปลดล็อคสกิลใหม่ๆและเพิ่มค่าสถานะด้านต่างๆให้กับตัวละครผ่านแผนผังอัพเกรดรูปทรงใยแมงมุมที่เรียกว่า Lilium Orb ซึ่งค่อนข้างเปิดกว้างและมอบอิสระในการบิลด์ตัวละครพอสมควร อยากให้ตัวนี้โจมตีหนักหน่วง ตัวนั้นอึดถึกเลือดเยอะ ตัวโน้นเน้นไปทางศาสตร์เวทย์ หรือจะเลือกความสมดุลอัพไปพร้อมกันหมดทุกสายเลยก็ย่อมได้อยู่ที่เราเป็นคนตัดสินใจเลือก และเช่นเคยเหล่าผู้เล่นสมองลิงทั้งหลายสามารถกดปุ่มเดียวให้ตัวระบบแจกจ่ายแต้มพอยท์อัตโนมัติตามที่มันเห็นสมควรได้เช่นเดียวกัน
ด้านภาพกราฟิกต้องเรียนตามตรงว่า มองจ้องด้วยตาเปล่าแทบแยกไม่ออกจริงๆระหว่างเวอร์ชันรีมาสเตอร์ใหม่กับภาคต้นฉบับบนเครื่อง PS3 ไม่ว่าจะเป็นโมเดลตัวละคร ฉากหลังแบคกราวน์ แสงเงา เอฟเฟกต์ตอนต่อสู้ ยันเท็กซ์เจอร์พื้นผิว มันเหมือนไม่ได้ถูกขัดเกลาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นเลย อาจมีแค่เรื่องรายละเอียดความคมชัดกับโทนสีสันที่โดนปรับใหม่ให้ดูนุ่มนวลสบายตาขึ้น นอกนั้นคือเหมือนเดิมทุกประการ เคยมาแบบไหน ก็คงอยู่แบบนั้น เวลาเดินเข้าเดินออกอาคารทีหรือจะข้ามไปยังอีกพื้นที่หนึ่งก็ต้องตัดเข้าสู่หน้าจอดำรอโหลดเหมือนเก่า ทั้งๆที่ SSD บนเครื่องคอนโซลยุคปัจจุบันมันสามารถทำให้ดูไร้รอยต่อได้ แต่ทีมพัฒนากลับไม่ได้นำมันมาใช้ประโยชน์ใดๆเลย
"จะเห็นได้ว่าเรื่องดีงามทั้งหลายใน Tales of Xillia Remastered ทั้งดีไซน์ตัวละคร พล็อตเนื้อหา เกมเพลย์คอมแบท และเสียงพากย์ประกอบ ทุกสิ่งอย่างล้วนมาจากเกมต้นฉบับที่เคยทำไว้เยี่ยมยอดอยู่แล้ว นั่นจึงเป็นเหตุให้หลายคนมองว่าตัวเกมรีมาสเตอร์ที่ไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรมากนัก มันฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับค่าตัวพันกว่าบาท เพราะต่อให้นำ Tales of Xillia ทั้งสองภาคมาปรับโน่นนิดนี่หน่อยแล้วมัดรวมขายเป็นแพคคู่ในเรตราคานี้ เชื่อว่าทาง บันไดนัมโค พวกเขาก็ยังคงฟันกำไรอยู่ดี"
|เกมเพลย์
|8
|กราฟิก
|7
|เสียง
|8
|เนื้อเรื่อง
|8
|ความคุ้มค่า
|6
|ภาพรวม
|7.4
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท บันไดนัมโค Bandai Namco Entertainment
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*