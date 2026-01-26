ปู่นินยืนยัน! Yoshi ร่วมแจมหนังโรง "Mario Galaxy" ในตัวอย่างใหม่

นินเทนโด จัดรายการพิเศษ "Super Mario Galaxy The Movie Direct" เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา ปล่อยตัวอย่างใหม่ของภาพยนตร์แอนิเมชั่นภาคต่อ "Super Mario Galaxy The Movie" เผยการปรากฏตัวครั้งแรกของ Yoshi เตรียมเข้าฉายในไทย 2 เมษายนนี้
ทั้งภาพยนตร์ Super Mario Bros. ปี 2023 และภาพยนตร์ Super Mario Galaxy ร่วมผลิตโดย คริส เมเลดันดรี จาก Illumination และ ชิเงรุ มิยาโมโตะ จาก Nintendo โดยมี Universal Pictures และ Nintendo ร่วมกันให้ทุนสนับสนุนโครงการ และ Universal Pictures รับผิดชอบการจัดจำหน่ายทั่วโลก
คริส เมเลดันดรี เปิดเผยว่างานแอนิเมชั่นของภาพยนตร์เรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และขณะนี้อยู่ในขั้นตอน Post Production ซึ่งกำลังปรับแต่งดนตรีและเสียงเอฟเฟกต์ เขาหวังว่าทุกคนจะตั้งตารอชมภาพยนตร์เรื่องนี้
เช่นเดียวกับภาคก่อนหน้า Super Mario Galaxy ยังคงเป็นการกำกับร่วมโดย แอรอน โฮลวิส และ ไมเคิล เจเลนิค โดยมี แมทธิว โฟเกล รับหน้าที่เขียนบทภาพยนตร์ และ ไบรอัน เทย์เลอร์ รับหน้าที่ประพันธ์ดนตรีประกอบอีกครั้ง
ขณะที่นักแสดงหลักจะยังคงเหมือนเดิมจากภาพยนตร์ภาคก่อน ได้แก่ คริส แพรตต์ รับบทเป็นมาริโอ, แอนยา เทย์เลอร์-จอย รับบทเป็นเจ้าหญิงพีช, ชาร์ลี เดย์ รับบทเป็นลุยจิ และแจ็ค แบล็ค รับบทเป็นบาวเซอร์ พร้อมตัวละครใหม่ โรซาริน่า จะรับบทโดย บรี ลาร์สัน และบาวเซอร์ จูเนียร์ ลูกชายของบาวเซอร์ จะรับบทโดย เบนนี ซาฟดี
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นภาคต่อ "Super Mario Galaxy The Movie" เตรียมเข้าฉายในไทย 2 เมษายนนี้
