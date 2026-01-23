เผยเกมเพลย์ "Beast of Reincarnation" เกมใหม่จากทีมสร้างโปเกมอน!

Game Freak เผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการของเกม Action RPG ใหม่ล่าสุด "Beast of Reincarnation" โชว์ภาพการเล่นเกมจริงครั้งแรกในงาน "Xbox Developer Direct" ครั้งล่าสุด ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสตูดิโอผู้สร้างโปเกมอน
Beast of Reincarnation เป็นเกม Action RPG แบบเล่นคนเดียวที่มีฉากหลังเป็นประเทศญี่ปุ่นหลังวันสิ้นโลก ผู้เล่นจะได้ติดตามเรื่องราวของ 'เอ็มม่า' หญิงสาวผู้ถูกเนรเทศที่มีพลังพิเศษ และ 'คู' สุนัขที่มีลักษณะคล้ายหมาป่า ทั้งคู่ต้องร่วมกันปกป้องญี่ปุ่นจากพืชปรสิตที่เรียกว่า the blight ซึ่งกำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก
ในงาน Xbox Developer Direct ทาง Game Freak ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Beast of Reincarnation โดยโปรดิวเซอร์ Shigeru Ohmori ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของสตูดิโอสำหรับโปรเจกต์ที่มืดมนและเน้นความเป็นแอ็คชั่นมากที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา
เกมเพลย์จะเน้นการต่อสู้ที่รวดเร็วและดุเดือด ทั้งการหลบหลีกอย่างแม่นยำ การโจมตีระยะประชิดที่รุนแรง และการเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าเกรงขามเป็นสิ่งที่กำหนดประสบการณ์การเล่นเกม
ตัวเกมดำเนินเรื่องในโลกที่มืดมนซึ่งติดอยู่ในวัฏจักรแห่งการทำลายล้างและการเกิดใหม่ไม่รู้จบ โดยเน้นไปที่แนวแฟนตาซีดาร์คอย่างเต็มรูปแบบ ผสมผสานการออกแบบตัวละครที่น่าสะพรึงกลัว เข้ากับสภาพแวดล้อมที่รกร้างและเต็มไปด้วยพืชพรรณ
นอกเหนือจากการต่อสู้แล้ว Beast of Reincarnation ยังแสดงให้เห็นถึงรากฐานเกม RPG ที่แข็งแกร่ง โดยมีระบบการพัฒนาตัวละคร ความหลากหลายของอาวุธ และการต่อสู้กับบอสที่ท้าทาย ซึ่งผู้เล่นต้องหาจังหวะและจดจำรูปแบบการโจมตีเพื่อเอาชนะ
กลไกสำคัญอย่างหนึ่งของเกมนี้คือความผูกพันระหว่างเอ็มม่าและคู ซึ่งมีพลังแห่งความเสื่อมโทรม (Blight Power) เหมือนกัน ทั้งเอ็มม่าและคูจะมีแผนผังทักษะของตัวเอง ซึ่งความสามารถของทั้งสองตัวละครถูกออกแบบมาเพื่อเสริมซึ่งกันและกันผ่านเทคนิคพิเศษที่เรียกว่า Blooming Arts ที่ส่งเสริมการเล่นแบบประสาน เช่น คูโจมตีในขณะที่เอ็มม่าสะสมพลังเพื่อใช้ท่าโจมตีที่รุนแรงยิ่งขึ้น
Beast of Reincarnation มีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงฤดูร้อนปีนี้ บน PC, PlayStation และ Xbox พร้อมเปิดให้เล่นบน Game Pass ตั้งแต่วันแรก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Steam
