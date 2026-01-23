"SCREAMER" เกมแข่งรถสไตล์อนิเมะ เผยโหมดปะทะสุดเดือด!

Milestone ปล่อยตัวอย่างใหม่ของ "Screamer" เกมแข่งรถสไตล์อนิเมะ เผยภาพรวมของโหมดเกมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกอนาคตอันล่มสลาย เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 26 มีนาคมนี้ บน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC
โหมดเล่นคนเดียวจะพาผู้เล่นไปสัมผัสกับการแข่งขัน The Tournament ซึ่งเป็นการแข่งบนถนนแบบผิดกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมา ทีมคู่แข่งห้าทีม แต่ละทีมประกอบด้วยตัวละครสามตัว จะปะทะกันในการแข่งขันที่ดุเดือดและไร้กติกา โดยใช้ระบบ Echo System ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพิเศษที่ติดตั้งอยู่ในรถทุกคัน เพื่อให้สามารถทั้งโจมตีและป้องกันได้ แต่ละทีมมีเรื่องราวของตัวเอง มีแรงจูงใจและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งในการออกแบบตัวละครและสุนทรียภาพของรถยนต์ เมื่อผู้เล่นก้าวหน้าในการแข่งขันและได้เล่นตัวละครทั้งหมด พวกเขาจะค้นพบเรื่องราวที่เกี่ยวพันกันเหล่านี้ผ่านฉากคัตซีนแบบภาพยนตร์ ซึ่งมีนักแสดงนานาชาติมากมาย รวมถึง Troy Baker และ Aleks Le
นอกเหนือจากโหมดแคมเปญหลักแล้ว โหมดเกมต่าง ๆ ของ Screamer ยังแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างการแข่งรถความเร็วสูงและการต่อสู้ที่ดุเดือด การแข่งขันแบบทีม (Team Races) อนุญาตให้ผู้เล่นสร้างทีมในอุดมคติโดยการรวมพลังกับตัวละครหนึ่งหรือสองตัวที่เลือก อย่างไรก็ตาม ชัยชนะไม่ได้ตัดสินด้วยความเร็วเพียงอย่างเดียว เพราะการจัดอันดับสุดท้ายจะรวมตำแหน่งในการแข่งขันกับจำนวนการน็อคเอาท์ที่สมาชิกในทีมแต่ละคนทำได้ ซึ่งเป็นการให้รางวัลแก่ความร่วมมือและการเล่นเชิงกลยุทธ์
โหมด Overdrive Challenge จะโยนผู้รักความเสี่ยงเข้าสู่เปลวไฟโดยตรง Overdrive ซึ่งเป็นสถานะพิเศษที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยานพาหนะอย่างมาก จะเปิดใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขัน บังคับให้ผู้เล่นต้องควบคุมรถของตนให้เต็มประสิทธิภาพ ทุกความผิดพลาดอาจถึงแก่ชีวิตได้ เพราะการชนจะทำให้การแข่งขันจบลง ทำให้เกมนี้เป็นการทดสอบการเอาชีวิตรอดขั้นสูงสุด
โหมด Score Challenge ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์เกมอาร์เคดคลาสสิก เป็นโหมดที่เน้นการวิ่งแข่ง ซึ่งท้าทายความกล้าหาญและสัญชาตญาณในการขับขี่ ผู้เล่นต้องสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการกระทำเฉพาะในแต่ละการแข่งขัน เพื่อแข่งขันชิงตำแหน่งสูงสุดบนกระดานผู้นำเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน เพื่อเป็นการยกย่องยุคทองของเกมแข่งรถแนวนี้
Screamer ยังได้นำความท้าทายของการแข่งรถอาร์เคดแบบเก่ากลับมาอีกครั้ง โดยเน้นที่เส้นทางการแข่งที่แม่นยำและความเร็วที่ไม่ลดละ โหมด Time Attack จะทดสอบประสิทธิภาพของคุณในสามรอบที่เข้มข้น ในขณะที่โหมด Checkpoint จะเพิ่มแรงกดดันอย่างไม่หยุดยั้ง และทุกวินาทีจะกลายเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด สุดท้าย ในโหมด Race ผู้เล่นจะสามารถควบคุมและปรับแต่งทุกรายละเอียดของการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ มอบอิสระสูงสุดและการปรับแต่งเกมเพลย์ที่ลึกซึ้ง
จากแมตช์การแข่งขันระดับโลกไปจนถึงการเล่นแบบสบาย ๆ บนโซฟา Screamer มีตัวเลือกการเล่นแบบผู้เล่นหลายคนมากมายเช่นกัน การแข่งขันแบบทีมจัดอันดับเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการแข่งขันที่ดุเดือด ในขณะที่ล็อบบี้ส่วนตัวนั้นสามารถสร้างการแข่งขันด้วยกฎที่กำหนดเองและเชิญคู่แข่งได้โดยตรง สุดท้ายนี้ Mixtape มีเพลย์ลิสต์การแข่งขันและการแข่งขันแบบทีมที่หมุนเวียนกันไปให้เล่นออนไลน์ ในขณะที่โหมดแบ่งหน้าจอช่วยให้ผู้เล่นสูงสุดสี่คนสนุกสนานกับการแข่งขันแบบออฟไลน์ได้
เกม Screamer มีโหมดการเล่นหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อตอบแทนทักษะและกลยุทธ์ กระตุ้นให้ผู้เล่นสำรวจทุกแง่มุมของระบบนิเวศเกมอาร์เคด ตั้งแต่การปะทะกันแบบทีมไปจนถึงความท้าทายแบบเดี่ยว การเชี่ยวชาญแต่ละโหมดจะช่วยให้แฟน ๆ สามารถปรับแต่งสไตล์การเล่นพร้อมทั้งปลดล็อกไอเท็มพิเศษและการปรับแต่งต่าง ๆ ได้
