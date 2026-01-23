xs
"Forza Horizon 6" วางขายพฤษภา มาพร้อมโตโยต้าคันใหม่ GR GT

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมซิ่งทะยานข้ามแดนปลาดิบด้วยยานพาหนะกว่าห้าร้อยคัน หนึ่งในนั้นคือรถยนต์คอนเซปต์โปรโตไทป์สัญชาติญี่ปุ่นที่เปิดโอกาสให้คุณได้ลองขับก่อนโลกความเป็นจริง


ค่าย Xbox Game Studios ร่วมกับสตูดิโอ Playground Games ประกาศเตรียมวางจำหน่ายผลงานเกมเรซซิ่งโอเพ่นเวิลด์ภาคใหม่ล่าสุด Forza Horizon 6 สำหรับแพลตฟอร์ม Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam / Microsoft Store) ในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ ในขณะที่เวอร์ชัน PlayStation 5 จะออกตามหลังภายในปี 2026 โดยเหล่าสมาชิกเกมพาสจะสามารถดาวน์โหลดตัวเกมไปเล่นได้ตั้งแต่เดย์วัน


ตัวละครหลักของเกมในภาคนี้เขาไม่ได้เป็นนักขับมืออาชีพ แต่เป็นเพียงนักท่องเที่ยวที่ใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้เข้าร่วมเทศกาล Horizon Festival ที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแตกต่างจากคอนเซปต์ในเกมภาคก่อนๆที่ให้คุณไต่เต้าสู่จุดพีคสูงสุดของสายอาชีพ เหตุผลเพราะว่าทางทีมงานต้องการเริ่มต้นทุกสิ่งใหม่แบบเฟรชสตาร์ท และอยากให้ตัวเกมเป็นสถานที่ดึงดูดต้อนรับทั้งเหล่าผู้เล่นที่หลงใหลคลั่งไคล้ในยานยนต์ รวมไปถึงกลุ่มคนธรรมดาทั่วไปผู้มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในชีวิต

ผู้เล่นจะได้ท่องเที่ยวสำรวจซึมซับวัฒนธรรมของญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้ครอบครองเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ สร้าง ขยับขยาย และตกแต่งต่อเติมบ้านพักอาศัยที่ใช้เป็นจุดเดินทาง Fast Travel ทั่วเกาะญี่ปุ่น ซึ่งบ้านพักเหล่านี้มันจะมาพร้อมกับโรงจอดรถที่คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มรูปแบบ


Forza Horizon 6 ภายในจะบรรจุรถยนต์จากโลกจริงมาให้เลือกขับจำนวนมากกว่า 550 คัน ไล่ตั้งแต่รถแต่ง JDM สุดคลาสสิคที่แฟนๆชื่นชอบ ไปจนถึงรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเผยโฉมไปไม่นานอย่าง "โตโยต้า จีอาร์ จีที" (Toyota GR GT) รถสปอร์ตคูเป้สองประตู เครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบ 4.0 ลิตร ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง พร้อมเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด ซึ่งมีกำหนดผลิตออกสู่ตลาดปี 2027 โน่นเลย














ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu

