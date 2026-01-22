"Marathon" วางจำหน่าย 6 มี.ค. พร้อมเปิดตัวจอย DualSense ลายพิเศษ!

Bungie ประกาศความพร้อม "Marathon" เกม FPS แนวเอาชีวิตรอดแบบ PvPvE เตรียมเปิดให้เล่นในวันที่ 6 มีนาคมนี้ พร้อมเปิดตัวคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense – Marathon Limited Edition วางจำหน่ายในวันเดียวกัน
ใน "Marathon" ผู้เล่นจะรับบทเป็น Runner มนุษย์กึ่งจักรกล รวมทีมกับเพื่อน 3 คนหรือลุยเดี่ยวเข้าไปค้นหาของมีค่าตามพื้นที่ต่าง ๆ ในโคโลนีร้างบนดาว Tau Ceti IV โดยผู้เล่นจะต้องเอาชีวิตรอดจากกองกำลังรักษาความปลอดภัยตัวร้าย รวมถึงเหล่า Runner คู่แข่ง และสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้
นอกจากประกาศวันเปิดให้บริการ ยังได้เปิดตัวคอนโทรลเลอร์ DualSense รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมมาราธอน เหมาะสำหรับใช้ในการแข่งขันสุดท้าทาย ดีไซน์รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นนี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทีมงานของ Bungie ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบดังนี้:
“เรารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองการเปิดตัวเกม Marathon ด้วยดีไซน์รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ และทีมงานของเรา ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เรากำลังสร้างขึ้นอย่างแท้จริง เป็นสิ่งที่สามารถอยู่ร่วมกับวัตถุอื่น ๆ ในเกมได้อย่างเป็นธรรมชาติ และให้ความรู้สึกใช้งานได้จริง สมจริง และสอดคล้องกับจักรวาลของ Marathon เราตั้งใจสร้างดีไซน์ที่แสดงความเคารพต่อการออกแบบกราฟิกที่โดดเด่น สีสันสดใส และทิศทางศิลปะภาพของเกม รวมถึงการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม พื้นผิว และอุปกรณ์ต่าง ๆ ผลลัพธ์ที่ได้คือดีไซน์ที่สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างรูปทรงและฟังก์ชันการใช้งานของโลก ที่ซึ่งเส้นสายที่สะอาดตา เครื่องหมายที่ชัดเจน และสีสันที่สดใสมารวมกันเพื่อให้ความรู้สึกทั้งล้ำสมัยและน่าเชื่อถือ”
"Marathon" เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วบน PlayStation Store ในราคา 1,000 บาท สำหรับ Standard Edition และ 1,500 บาท สำหรับ Digital Deluxe Edition ส่วนคอนโทรลเลอร์ DualSense – Marathon Limited Edition จะเปิดให้สั่งจองตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม เป็นต้นไป ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของ PlayStation ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Marathon Official Discord
