"Crimson Desert" อยู่ในสถานะ Gone Gold ได้เล่นแน่ 19 มี.ค.นี้

Pearl Abyss ได้ประกาศในวันนี้ว่าเกม "Crimson Desert" ที่กำลังจะเปิดตัวได้เสร็จสิ้นการพัฒนาอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาก่อนที่จะเปิดตัวทั่วโลกในวันที่ 19 มีนาคมนี้
Pearl Abyss ได้ขอบคุณแฟน ๆ ทั่วโลกสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผ่านข้อความในช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ Crimson Desert โดยผู้พัฒนากล่าวว่า "พวกเราขอขอบคุณแฟน ๆ ทั่วโลกของเราจากใจจริงที่อยู่เคียงข้างกันในการเดินทางที่มีความหมายนี้" "ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากทุกท่านที่ทำให้เราก้าวมาถึงเป้าหมายที่สำคัญนี้ได้ เราจะตั้งตาคอยที่จะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทวีปไพเวลในวันที่ 19 มีนาคม"
Crimson Desert ได้สร้างความคาดหวังอย่างมากจากการเข้าร่วมงานเกมระดับโลกขนาดใหญ่มากมาย ซึ่งรวมถึง The Game Awards, Game Developers Conference, Summer Game Fest, ChinaJoy, Gamescom, TwitchCon, PAX EAST และ WEST, Paris Games Week และ Tokyo Game Show
Crimson Desert คือเกมแอคชั่นผจญภัยแบบ Open-World ที่ดำเนินเรื่องในทวีปไพเวลอันกว้างใหญ่ซึ่งจะติดตามการเดินทางของตัวเอกอย่างคลิฟฟ์และกลุ่มเกรย์เมนน์ของเขา โดย Crimson Desert ได้รับการชื่นชมอย่างมากสำหรับความสมจริง กราฟิกคุณภาพสูง การต่อสู้ที่ทรงพลัง ความอิสระและการมีปฏิสัมพันธ์ของ Open World ที่จะมอบความรู้สึกดื่มด่ำและความเร่าร้อนยิ่งขึ้น
Crimson Desert เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Apple Mac และ Epic Games Store
