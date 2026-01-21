FC Online เปิดฤดูกาลใหม่ "Rising Strike" ลีกระดับประเทศ ชิงรางวัลรวม 1 ล้านบาท!

FC Online เกมฟุตบอลชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัวทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี รายการ FC Online Pro League Spring 2026 – Rising Strike เปิดฤดูกาลใหม่ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท
หลังจากความสำเร็จของทีมชาติไทยที่สามารถสร้างผลงานน่าประทับใจโดยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันอีสปอร์ตเหรียญแรกให้กับประเทศไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ผ่านมา ล่าสุด FC Online ประกาศเปิดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการ กับรายการ FC Online Pro League Spring 2026 – Rising Strike ซึ่งยกระดับความเข้มข้นของการแข่งขันให้ดุเดือดยิ่งกว่าที่เคย
FC Online Pro League Spring ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ประจำปีที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นทุกระดับที่มีใจรักในการแข่งขัน ได้ก้าวเข้าสู่เวทีสำคัญในการพิสูจน์ฝีมือ โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้เผชิญหน้ากับทั้งทีมโปรเพลเยอร์และทีมสโมสรชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้การแข่งขันที่เข้มข้น เพื่อช่วงชิงตำแหน่งแชมป์ประเทศไทย และโอกาสก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติในปี 2569
โปรแกรมการแข่งขัน FC Online Pro League Spring 2026
• เปิดรับสมัคร: 15 - 27 มกราคม 2569
• การแข่งขันรอบ Qualifier: 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2569
• การแข่งขันรอบ Play-off: 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2569
• การแข่งขันรอบ League (League round): 3 - 25 มีนาคม 2569 (ทุกวันอังคาร พุธ และ พฤหัสบดี)
• การแข่งขันรอบ Grand Final: 4 - 5 เมษายน 2569 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง)
รางวัลการแข่งขันรอบ Play-off
• อันดับ 1 ของกลุ่ม: รางวัล 1,000,000 FC พร้อมรับสิทธิ์เข้ารอบ LEAGUE
• อันดับ 2 ของกลุ่ม: รางวัล 700,000 FC พร้อมรับสิทธิ์เข้ารอบ LEAGUE
• อันดับ 3 ของกลุ่ม: รางวัล 300,000 FC
รางวัลการแข่งขันรอบ League & Grand Final
• อันดับ 1: เงินรางวัล 400,000 บาท ＋ 12,000,000 FC
• อันดับ 2: เงินรางวัล 120,000 บาท ＋ 9,000,000 FC
• อันดับ 3: เงินรางวัล 80,000 บาท ＋ 5,000,000 FC
• อันดับ 4: เงินรางวัล 50,000 บาท ＋ 4,000,000 FC
• อันดับ 5 – 7: เงินรางวัล 30,000 บาท ＋ 3,000,000 FC
• อันดับ 8 – 10: เงินรางวัล 15,000 บาท ＋ 2,000,000 FC
รางวัลโบนัสพิเศษ
• MVP: เงินรางวัล 10,000 บาท
• Top Scorer: เงินรางวัล 10,000 บาท
การแข่งขัน FC Online Pro League Spring 2026 – Rising Strike นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้เล่นที่พร้อมจะลุกขึ้นมาสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหม่ให้กับวงการ FC Online เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 มกราคม 2569 ที่เว็บไซต์ FC Online Thailand ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EA SPORTS FC Online Thailand หรือ FC Online Esports Thailand
