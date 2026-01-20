Garena RoV ฉลองก้าวสู่ปีที่ 10 เปิดโร้ดแมปอีสปอร์ตปี 2569

Garena เผยแผนการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตและภาพรวมทิศทางการดำเนินการงานของเกม RoV ในปี 2569 พร้อมเปิดตัว "กิตงาย" ขึ้นแท่น Ambassador of Valor คนแรกของ RoV ภายในงาน RoV Community Party ปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับชาว RoV โดยเฉพาะ ขนทัพกิจกรรมและของรางวัลจัดเต็ม พร้อมพบปะนักแข่ง Pro Players นักพากย์และอินฟลูเอนเซอร์ RoV กว่า 150 คน แทนคำขอบคุณคอมมูนิตี้ชาว RoV ที่ร่วมเดินทางก้าวสู่ปีที่ 10 ที่ไอส์เเลนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
พชรพล ชัฎอนันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) และโปรดิวเซอร์เกม Arena of Valor (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา RoV เติบโตขึ้นได้ด้วยพลังของคอมมูนิตี้ผู้เล่น โดยปัจจุบัน RoV มีผู้เล่นรายเดือนในประเทศไทยรวมมากกว่า 10 ล้านคน และมียอดดาวน์โหลดสะสมกว่า 70 ล้านครั้ง ความสำเร็จของ RoV ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเกมเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความผูกพัน ความทุ่มเท และการมีส่วนร่วมของผู้เล่น นักกีฬา ครีเอเตอร์ และทุกภาคส่วนในคอมมูนิตี้ เราจึงตั้งใจมอบประสบการณ์พิเศษแก่แฟนเกม ผ่านงาน RoV Community Party เพื่อขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน งานในครั้งนี้จึงเป็นทั้งการเฉลิมฉลองหมุดหมายสำคัญของการก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 และเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาเกม การแข่งขันอีสปอร์ต และกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2569 เพื่อยกระดับประสบการณ์ให้ตอบโจทย์ผู้เล่นทุกกลุ่ม พร้อมเดินหน้าสร้างพื้นที่ที่เปิดกว้าง แข็งแกร่ง และเติบโตไปพร้อมกับคอมมูนิตี้ RoV ของไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”
ตลอดปี 2569 การแข่งขันอีสปอร์ตภายใต้ Garena RoV จะครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับมือสมัครเล่น ระดับกึ่งมืออาชีพ ระดับมืออาชีพชิงแชมป์ประเทศไทย และระดับมืออาชีพชิงแชมป์ระดับโลก โดยการแข่งขันระดับมืออาชีพชิงแชมป์ประเทศไทยประกอบด้วยสองฤดูกาล ได้แก่ การแข่งขัน RoV Pro League 2026 Summer (ม.ค. - เม.ย. 2569) และ RoV Pro League 2026 Winter (ส.ค. - ต.ค. 2569) โดยเงินรางวัลรวมทั้งสองรายการสูงถึง 20 ล้านบาท ผู้เข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายของแต่ละฤดูกาลจะได้รับสิทธิ์ร่วมการแข่งขันระดับมืออาชีพชิงแชมป์ระดับโลก ได้แก่ Arena of Valor Premier League 2026 (มิ.ย. - ก.ค. 2569) และ Arena of Valor International Championship 2026 (พ.ย. - ธ.ค. 2569) ตามลำดับ โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Arena of Valor International Championship 2026 ถือเป็นโอกาสดีของทีมตัวแทนประเทศไทยที่จะได้ป้องกันแชมป์อีกครั้งเป็นสมัยที่สี่ในฐานะเจ้าภาพ
นับตั้งแต่ฤดูกาลแรกของการแข่งขัน RoV Pro League ในปี พ.ศ. 2560 Garena RoV สามารถรักษาความเป็นผู้นำอีสปอร์ตอันดับหนึ่งในประเทศไทยได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งในแง่ของคอมมูนิตี้ ฐานแฟนคลับ เงินรางวัลและยอดผู้ชมทั่วโลก โดยมีสถิติยอดผู้รับชมในเวลาเดียวกันมากกว่า 360,000 คน จำนวนชั่วโมงการรับชมมากกว่า 892 ล้านชั่วโมง และเงินรางวัลรวมมากกว่า 160 ล้านบาท สถิติเหล่านี้สะท้อนถึงพลังของแฟนเกม แฟนอีสปอร์ต นักกีฬา สโมสร และทุกผ่านส่วนที่ร่วมกันสร้างสรรค์อีโคซิสเต็มของ Garena RoV ให้แข็งแกร่งและยั่งยืน
ด้านการแข่งขันระดับกึ่งมืออาชีพ การแข่งขัน Thailand Esports Premier League (TEPL) ยังคงทำหน้าที่เป็นบันไดสำคัญในการผลักดันนักกีฬาอีสปอร์ตหน้าใหม่สู่ทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศ โดย Garena RoV เดินหน้าความร่วมมือกับ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเข้าร่วมการแข่งขัน Qualifier หลังสิ้นสุดการแข่งขันรายการการ RoV Pro League 2026 Winter ร่วมกับทีม GodjiCheck เพื่อชิงสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขัน RoV Pro League 2027 ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม TEPL รวมทั้งหมด 8 ทีม แบ่งเป็น 4 ทีมจากอันดับ Top 4 รายการ Valor City และอีก 4 ทีมจากรอบ TEPL Wild Card ซึ่งประกอบด้วย 8 ทีมจากหลายเวทีการแข่งขัน ขณะเดียวกัน สำหรับเยาวชนทั่วประเทศ การแข่งขัน Valor City ในปีนี้จะยกระดับแนวคิด “Regional Pride” อย่างจริงจัง โดยกำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อสร้างฮีโร่อีสปอร์ตประจำท้องถิ่นอย่างแท้จริง พร้อมเตรียมจัดการแข่งขันรอบ Grand Final ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา สร้างความคึกคักให้วงการอีสปอร์ตระดับภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่
ยิ่งไปกว่านั้น ในปีนี้ Garena RoV เตรียมเปิดตัวอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์สำคัญเพื่อส่งเสริมและยกระดับนักกีฬาอีสปอร์ตหญิงโดยเฉพาะ กับการแข่งขัน Miss RoV Tournament ซึ่งจะจัดขึ้นรวมสองครั้งตลอดปี 2569 พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 600,000 บาท แบ่งเป็นการแข่งขันในช่วงต้นปีและปลายปี โดยรอบชิงชนะเลิศของทั้งสองรายการจะจัดขึ้นบนเวทีการแข่งขัน RoV Pro League ทั้งสองฤดูกาล สะท้อนความตั้งใจในการผลักดันความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของนักกีฬาหญิงในวงการอีสปอร์ตไทยอย่างเป็นรูปธรรม
หนึ่งในไฮไลท์สำคัญภายในงาน RoV Community Party คือการเปิดตัว กิตงาย - กฤษฎา ปิมลือ สตรีมเมอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ในฐานะ Ambassador of Valor คนแรกของ RoV โดย กิตงาย เริ่มต้นเส้นทางจากการเป็นนักกีฬา RoV ที่ทุ่มเททั้งการฝึกซ้อมและการแข่งขันจนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและระดับสากล ก่อนจะก้าวออกจากเวทีอีสปอร์ตและเดินหน้าต่อในบทบาทสตรีมเมอร์และผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ ถ่ายทอดความรักในเกม RoV อย่างจริงใจ ควบคู่กับการเติบโตไปพร้อมคอมมูนิตี้ สนับสนุนสตรีมเมอร์รุ่นใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เล่นจำนวนมาก สะท้อนบทบาทในวันนี้ที่ไม่ใช่เพียง Ambassador of Valor แต่เป็นสัญลักษณ์ของความผูกพัน ความทุ่มเท และการเดินทางร่วมกันระหว่างผู้เล่นกับ RoV
ภายในงานยังมีกิจกรรม Fan Sign & High Touch ร่วมพบปะนักกีฬาอีสปอร์ตชื่อดังจาก 9 สโมสรชั้นนำของไทย ไม่ว่าจะเป็น Full Sense, Bacon Time, Buriram United Esports, SOLYX Esports, Tenacity, King of Gamers Club, Hydra, eArena และ GodjiCheck รวมทั้งคนดังในแวดวง RoV ที่มาร่วมสร้างสีสันและความประทับใจตลอดงาน อาทิ กิตงาย, Chicken V, ใจร้าว, แป้งสามป๋องซาว, Jayop, Aleister everyday, Wawa Gamer, มูเหมียวว, เขตจะไปละ, บอมคนป่า, 4YES, ต๋องอินเตอร์ และแสนเซิฟ ที่สำคัญยังมีกิจกรรมแจกคูปอง และสกินถาวรจัดเต็ม รวมมูลค่าของรางวัลมากกว่า 20,000,000 บาท
Garena RoV พร้อมเดินหน้าสู่ทศวรรษใหม่ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเกม ยกระดับการแข่งขันอีสปอร์ต และจัดกิจกรรมพิเศษแก่คอมมูนิตี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นทุกกลุ่ม พร้อมขยายโอกาสและแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬา ครีเอเตอร์ และแฟนเกมทั่วประเทศ ตอกย้ำการเติบโตไปพร้อมกันอย่างแข็งแกร่งทั้งอีโคซิสเต็ม และสานต่อความผูกพันระหว่าง RoV กับคอมมูนิตี้ไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
